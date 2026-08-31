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కుటుంబ అనుబంధాల నేపథ్యంలో ‘జగమే సంగీతం’.. సిరీస్ పై దర్శకుడు సూర్య ప్రతాప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Jagamae Sangeetham: తెలుగులో ‘కుమారి 21 ఎఫ్’  సినిమాతో దర్శకుడిగా సంచలనం రేపిన పల్నాటి సూర్యప్రతాప్.. తన ఇమేజ్‌కు పూర్తి భిన్నంగా ‘జగమే సంగీతం’ అనే మ్యూజికల్ సిరీస్‌ను తెరకెక్కించారు. ఈ సిరీస్ సెప్టెంబర్ 4న అమెజాన్ ప్రైమ్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ ‌కు రాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర దర్శకుడు సూర్యప్రతాప్ ఈ సిరీస్ గురించి తన మనసులోని మాట చెప్పుకొచ్చారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 31, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 03:18 PM IST
కుటుంబ అనుబంధాల నేపథ్యంలో ‘జగమే సంగీతం’.. సిరీస్ పై దర్శకుడు సూర్య ప్రతాప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: Palnati Surya Prathap (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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