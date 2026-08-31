/కుటుంబ అనుబంధాల నేపథ్యంలో ‘జగమే సంగీతం’.. సిరీస్ పై దర్శకుడు సూర్య ప్రతాప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Surya Prathap: కర్ణాటక సంగీత నేపథ్యంలో సాగే మ్యూజికల్ డ్రామా 'జగమే సంగీతం' అనే వెబ్ సిరీస్తో పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్ దర్శకుడిగా ఓటీటీలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు.చిరంజీవి పెద్ద కూతురు సుష్మిత కొణిదెల ఈ సిరీస్ను నిర్మించారు. సెప్టెంబర్ 4 నుంచి ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్ మాట్లాడుతూ.. ‘నా దృష్టిలో కుటుంబం, ఆ కుటుంబాన్ని కలిపి ఉంచే భావోద్వేగాలే ఈ కథకు ప్రధాన బలం. పాత్రల మధ్య సంబంధాలు, సంఘర్షణలు, ఆశయాలు ఆవిష్కృతమయ్యేందుకు సంగీతం ఒక మాధ్యమంగా పనిచేస్తుంది. నాకు కర్ణాటక సంగీతం అంటే ఎంతో ఇష్టం, దానిపై అవగాహన కూడా ఉంది. అందుకే ఆ సాంస్కృతిక అంశం కథలో సహజంగా, వాస్తవికంగా చెప్పాలనే ప్రయత్నంలో భాగంగా ‘జగమే సంగీతం’ సిరీస్ను తెరకెక్కించాను. ఇది నా మొదటి సిరీస్. సుదీర్ఘ నిడివి గల ప్రాజెక్ట్ కావడం వల్ల పాత్రలను, వారి భావోద్వేగ ప్రయాణాలను మరింత లోతుగా ఆవిష్కరించే ఛాన్స్ నాకు లభించింది.
సంగీత నేపథ్యంలో ‘జగమే సంగీతం’..
సంగీతం దాని సంప్రదాయానికి కట్టుబడి ఉండేలా చూసుకుంటూనే ఈ సిరీస్ తెరకెక్కించినట్టు చెప్పారు. ప్రతి సంగీత ఘట్టం కథకు లేదా పాత్రలకు సహజ సిద్ధంగా ఉంటాయన్నారు. సంగీతం కథనానికి ఆటంకంలా అనిపించకూడదని భావించాను. కుటుంబ సంబంధాలు, సాంస్కృతిక విశేషాలు, సంగీత ప్రపంచం అన్నీ కలిసి, తెలుగు ప్రేక్షకులకు నిజాయితీగా ఈ కథను చెప్పదలుచుకున్నాను.
గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పై ‘జగమే సంగీతం’..
గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై సుష్మిత కొణిదెల నిర్మాణంలో ఎంతో సహకరించారు. ఎనిమిది ఎపిసోడ్ల మ్యూజికల్ డ్రామాకు వంగాల సూర్య మనోజ్, శ్రావణి సముద్రాల, ఎ.ఆర్. ప్రభావ్ రచన సహకారం అందించారు. విశాల్ చంద్రశేఖర్ సంగీతం సమకూర్చారు. ఈ సిరీస్లో ప్రకాష్ రాజ్, శ్రీకాంత్, మధుబాల, అక్షయ్ లగుసాని, సుష్మిత శెట్టి లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. సుమన్, సిజ్జు మీనన్, షఫీ, ఝాన్సీ, రఘు బాబు యెర్రా, రాకెట్ రాఘవ, నాగి జబర్దస్త్, మిర్చి కిరణ్, కేశవ్ దీపక్, ప్రియాంక నల్కరి, మాణిక్ రెడ్డి, ప్రాచీ థాకర్, రూపా లక్ష్మి కీ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. 'జగమే సంగీతం' సెప్టెంబర్ 4, 2026న భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 240కి పైగా దేశాలు, ప్రాంతాలలో ప్రైమ్ వీడియోలో ప్రత్యేకంగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఇది తెలుగులో ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్తో, తమిళ డబ్బింగ్తో రాబోతుంది.
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