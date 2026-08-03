Anakapalli Movie Updates: రా అండ్ రస్టిక్ బ్యాక్డ్రాప్లో తెరకెక్కుతున్న లేటెస్ట్ యాక్షన్ డ్రామా ‘అనకాపల్లి’. ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ సినిమాలో విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్యా వశిష్ట, తారక్ పొన్నప్ప ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. భవ్య శ్రీ మూవీ మేకర్స్, నక్కిన నెరేటివ్స్ పతాకాలపై కాండ్రేగుల నాయుడు, ప్రముఖ దర్శకుడు త్రినాథరావు నక్కిన సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. త్రినాథరావు నక్కిన కథ, స్క్రీన్ప్లే అందించడంతో పాటు ఒక కీలక పాత్రలోనూ నటించడం విశేషం. కాండ్రేగుల కుమార్ రాజా సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ నెల 7వ తేదీన ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రమోషనల్ స్టఫ్ సోషల్ మీడియాలో మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంటోంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ‘డర్టీ గ్యాంగ్ స్టర్స్’ అనే మాసీ లిరికల్ సాంగ్ను రియల్ హీరో సోనూ సూద్ చేతుల మీదుగా విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా చిత్రబృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సోనూ సూద్.. సినిమా పెద్ద విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.
అడ్రినలిన్ రష్ ఇచ్చే బీట్తో సాగే ఈ పాటను కేకే రచించగా. పృథ్వీ చంద్ర, ఈకే కలిసి ఆలపించారు. దేవ్ జండ్ అందించిన మ్యూజిక్ మాస్ ఆడియన్స్ హృదయాలను వెంటనే ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ఈ లిరికల్ వీడియోలో చూపించిన యాక్షన్ సీన్స్, నేచురల్ లొకేషన్లు సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా పెంచేశాయి. ఈ మోస్ట్ అవైటెడ్ యాక్షన్ మూవీని ఆగస్ట్ 7న తప్పకుండా చూసి ఆదరించాలని చిత్రబృందం కోరుతోంది.
ఈ సినిమాకు మాయా.వి కెమెరామెన్గా పనిచేస్తున్నారు. ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను శ్రీకృష్ణ అట్టలూరి నిర్వర్తించగా.. త్రినాథరావు నక్కిన కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందించారు. ఉదయ్ భాగవతులు డైలాగ్ రైటర్గా పనిచేయగా.. ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా సెట్రామరాజు మల్లెల వ్యవహరించారు.
టెక్నీకల్ టీమ్..