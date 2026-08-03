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‘అనకాపల్లి’లో ‘డర్టీ గ్యాంగ్‌స్టర్స్’ రచ్చ రచ్చ.. రియల్ హీరో సోనూ సూద్ సపోర్ట్‌

Anakapalli Movie Updates: విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్యా వశిష్ట, తారక్ పొన్నప్ప ప్రధాన పాత్రల్లో ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం అనకాపల్లి. ఈ సినిమా నుంచి ‘డర్టీ గ్యాంగ్‌స్టర్స్’ లిరికల్ సాంగ్‌ను రియల్ హీరో సోనూ సూద్ లాంచ్ చేశారు. ఈ సినిమా ఆగస్ట్ 7న గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలోకి రాబోతోంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 03, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:11 PM IST
‘అనకాపల్లి’లో ‘డర్టీ గ్యాంగ్‌స్టర్స్’ రచ్చ రచ్చ.. రియల్ హీరో సోనూ సూద్ సపోర్ట్‌
Image Credit: Anakapalli Movie News

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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‘అనకాపల్లి’లో ‘డర్టీ గ్యాంగ్‌స్టర్స్’ రచ్చ రచ్చ.. రియల్ హీరో సోనూ సూద్ సపోర్ట్‌
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