/‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’ మూవీతో ఈటీవీ ప్రభాకర్ తనయ దివిజ ప్రభాకర్ సిల్వర్ స్క్రీన్ ఎంట్రీ..

Venkatramayya Taluka:దినేష్ కుమార్ హీరోగా, ప్రముఖ నటుడు ఈటీవీ ప్రభాకర్ కుమార్తె దివిజ ప్రభాకర్ కథానాయికగా పరిచయం అవుతున్న చిత్రం 'వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా'. సతీష్ ఆవాల దర్శకత్వం వహించారు కోమలి క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కోమలి మహేందర్ తొట్టె, సోమేష్ సారిపల్లి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్, పాటల వేడుకగా హైదరాబాద్2లో ఘనంగా జరిగింది.
ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో వేడుక..
‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’ సినిమా అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని జూలై 18న వరల్డ్ వైడ్గా థియేటర్లలో రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ చిత్రం టీజర్, పాటల వేడుక హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో ఘనంగా జరిగింది. మానవ సంబంధాలు, తల్లిదండ్రుల విలువ, కుటుంబ బంధాలు, తండ్రీ కూతుళ్ల సెంటిమెంట్ ప్రధానాంశాలుగా ఈ సినిమా తెరకెక్కించిటనట్టు టీజర్, పాటలను బట్టి అర్థమవుతుంది. ఈ చిత్రం కుటుంబ ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందనే ఆశాభావం చిత్ర బృందం ప్రకటించింది.
‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’ సినిమాలో మురళీధర్ గౌడ్, సుధ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ప్రస్తుత సమాజంలో డబ్బు చుట్టూ తిరుగుతున్న మానవ సంబంధాలు, వృద్ధాప్యంలో తల్లిదండ్రులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను చుట్టూ హృదయాలను మెలిపెట్టే అంశాలతో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు.
ఈటీవీ ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ... "ఈ సినిమా టీజర్, పాటల ఆవిష్కరణ వేడుకలో పాల్గొనడం హ్యాపీగా ఉందన్నారు. ముత్యాల సుబ్బయ్య చిత్రాలను గుర్తు చేసే గొప్ప స్టోరీ ఇది. చాలా కాలం తర్వాత ఇలాంటి కథ వినడంతో మా అమ్మాయి దివిజను ఈ సినిమా చేయమని నేను అడిగాను. నిర్మాత కోమలి ఎంతో కష్టపడి సినిమా నిర్మించారు. దర్శకుడు సతీష్ ఆవాల తన భుజాలపై బాధ్యత తీసుకుని అద్భుతంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. నాన్న గొప్పతనం, తల్లిదండ్రుల విలువను ఎంతో హృద్యంగా చూపించిన ఈ సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు.డాక్టర్ అవుతుందనుకున్న మా అమ్మాయి ఈ సినిమాతో నటిగా పరిచయమవుతోంది. అందరూ ఆశీర్వదించాలన్నారు. అన్నారు.
నటుడు మురళీధర్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ... "ప్రతి ఒక్కరి కళ్లలో నీళ్లు తెప్పించే గొప్పకథతో ఈ సినిమా రాబోతుంది. చాలా కాలంగా చేయాలనుకున్న తరహా పాత్ర ఈ సినిమాలో తనకు దక్కడం అదృష్టమన్నారు. మానవ సంబంధాల విలువను గుర్తు చేసే అద్భుతమైన కథ అన్నారు.
దర్శకుడు సతీష్ ఆవాల మాట్లాడుతూ..."మన దేశ సంస్కృతిలో పెద్దలకు గౌరవం ఇవ్వడం గొప్ప సంప్రదాయం. కుటుంబాల్లో ఎదురయ్యే సమస్యలను ఎలా ఎదుర్కోవాలో ఈ సినిమా చూపిస్తుందన్నారు. నేను జర్నలిజం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిని. కుటుంబ బంధాల విలువ నాకు బాగా తెలుసు. సోషల్ మీడియాలో దివిజ వీడియోలు చూసి ఈ పాత్రకు కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుందని భావించి ఈటీవీ ప్రభాకర్ని సంప్రదించాను. మనసున్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ సినిమా నచ్చుతుందన్నారు.
జూలై 18న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల..
హీరోయిన్ దివిజ ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ..."అందరికీ నచ్చే కథ కాదు.. మెచ్చే కథ ఇది. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సినిమా స్టోరీతో కనెక్ట్ అవుతారు. నిర్మాతలు, దర్శకులు డబ్బు పెట్టడంతో పాటు మనసుపెట్టి ఈ సినిమా చేశారు. నిర్మాత కోమలి ఎంతో కష్టపడి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. జూలై 18న ప్రేక్షకులంతా థియేటర్లలో చూసి ఆదరించాలని కోరారు.
నిర్మాతలు కోమలి, మహేందర్ తొట్టె మాట్లాడుతూ... "హనుమాన్ సినిమా ఎంత పెద్ద విజయం సాధించిందో, మా సినిమా కూడా అంతటి విజయాన్ని అందుకుంటుందని చెప్పారు. మధ్యతరగతి కుటుంబంలో నేను చూసిన అనుభవాలను ఈ సినిమాలో చూపించామన్నారు. సినిమా చూస్తున్నంతసేపు కంటతడి పెట్టకుండా ఎవరూ బయటకు రాలేరు. ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొని ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించామన్నారు. జూలై 18న ప్రతి ఒక్కరూ థియేటర్లకు వెళ్లి సినిమా చూడాలని కోరారు. ఈ సందర్బంగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన నటీనటులు ఇతర సాంకేతిక నిపుణులు ఈ సినిమా విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.
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