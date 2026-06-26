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‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’ మూవీతో ఈటీవీ ప్రభాకర్ తనయ దివిజ ప్రభాకర్ సిల్వర్ స్క్రీన్ ఎంట్రీ..

Divija Prabhakar: ఈటీవీ సీరియల్స్‌తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు చేరువ అయిన నటుడు ప్రభాకర్. ఈయన్ని అందరు ఈటీవీ ప్రభాకర్‌గా పిలుస్తారు. ఈయన సీరియల్స్‌లో నటిస్తూనే పలు చిత్రాల్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా హీరోగా పలు చిత్రాల్లో నటించారు. తాజాగా ఈయన కూతురు దివిజ కూడా తండ్రి బాటలో ‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’ మూవీతో కథానాయికగా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 26, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:29 AM IST
‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’ మూవీతో ఈటీవీ ప్రభాకర్ తనయ దివిజ ప్రభాకర్ సిల్వర్ స్క్రీన్ ఎంట్రీ..
Image Credit: Venkatramayya Gari Taluka (X/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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