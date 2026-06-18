/Divija Prabhakar: వెండితెరపై మరో వారసురాలు.. ‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’తో కథానాయికగా దివిజ ప్రభాకర్ పరిచయం..

Divija Ready To Entry: ఈటీవీ ప్రభాకర్ కూతురు దివిజ కథానాయికగా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతుంది. సతీష్ ఆవాల డైరెక్షన్లో దినేష్ కుమార్ కథానాయకుడిగా "వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా" సినిమాతో పరిచయం కాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో మురళీధర్ గౌడ్, సుధ ఇతర పాత్రల్లో నటించారు. సతీష్ ఆవాల దర్శకత్వం వహించారు. కోమలి క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కోమలి మహేందర్ తొట్టె, సోమేష్ సారిపల్లి నిర్మించారు. "వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా" ఈ చిత్రం అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని జూలై లో విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
ఈ చిత్ర నిర్మాత కోమలి మాట్లాడుతూ...నేను కోమలి ఫోక్ సింగర్గా నా కంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకుని సినిమా రంగం మీద నాకున్న ఇష్టంతో నేను సినిమా తీయాలని మా ‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’ చిత్రాన్ని పూర్తి చేసినట్టు తెలిపారు. ఈ సినిమా మొదలయినప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు నేను పడిన కష్టం తెరమీద కనిపిస్తుందన్నారు. మా సినిమాకి మీడియా సపోర్ట్ ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాట్టు కోమలి తెలిపారు.
దర్శకుడు సతీష్ అవాల మాట్లాడుతూ..
మా "వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా" చిత్రాన్ని జులై లో విడుదల చేయాలనుకుంటున్నాము. త్వరలో విడుదల తేదిని అనౌన్స్ చేస్తామన్నారు. కథ విషయానికోస్తే.. అందమైన ఒక పల్లెటూరులో వెంకట్రమయ్య అనే పరువుగల కుటుంబంలో జరిగే ప్రస్తుతం మనుషుల మధ్య ఉన్న బంధాలు డబ్బుతో ముడిపడ్డాయి. మానవీయ సంబంధాలు అన్ని ఆర్థిక సంబంధాలుగా మారిపోయాయి. తల్లి తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లలను కడుపు కట్టుకుని ఎన్నో కష్టాలను భరిస్తూ పిల్లలను ఎంతో అల్లారు ముద్దుగా నలుగురు పిల్లలను పెంచి పెద్ద చేస్తున్నారు. కానీ తల్లి తల్లిదండ్రుల చివరి దశలో నలుగురు పిల్లలు కలిసి వాళ్లని పెంచలేకపోతున్నారు. తల్లి తల్లిదండ్రుల గొప్పతనం తెలియచేసే సినిమానే "వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా". మంచి ఫ్యామిలీ డ్రామాని కుటుంబంతో కలిసి థియేటర్ కి వెళ్లి హాయిగా ఎంజాయ్ చేసేలా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించినట్టు దర్శకుడు సతీష్ ఆవాల తెలిపారు.
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