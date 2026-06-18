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Divija Prabhakar: వెండితెరపై మరో వారసురాలు.. ‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’తో కథానాయికగా దివిజ ప్రభాకర్ పరిచయం..

Divija Prabhakar: సినీ ఇండస్ట్రీ అనేది ఓ పుష్పక విమానం. ఇక్కడ ఎంత మంది హీరో, హీరోయిన్స్.. నటీనటులున్నా.. కొత్త వాళ్లకు ఎప్పటికీ అవకాశాలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఈ కోవలో వెండితెరకు మరో ఓ వారసురాలు పరిచయం కాబోతుంది. ఈటీవీ ప్రభాకర్ కూతురు దివిజ త్వరలో హీరోయిన్‌గా  అరంగేట్రం చేస్తోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 18, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:27 PM IST
Divija Prabhakar: వెండితెరపై మరో వారసురాలు.. ‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’తో కథానాయికగా దివిజ ప్రభాకర్ పరిచయం..
Image Credit: ETV Prabhakar Daughter (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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వెండితెరపై మరో వారసురాలు.. కథానాయికగా దివిజ ప్రభాకర్ పరిచయం..
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