Nagabandham Actor: భారీ అంచనాల మధ్య ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి అద్భుతమైన టాక్తో నడుస్తోన్న చిత్రం ‘నాగబంధం’. అద్భుతమైన విజువల్స్, పురాణ నేపథ్యం, సనాతన ధర్మం పరిరక్షణ కథాంశంతో తెరకెక్కింది. ఈ సినిమాలో హీరోకు ధీటుగా ‘అబ్దాలీ’ అనే విలన్ పాత్రలో నటించిన రిషబ్ సాహ్నీ నటన గురించి అందరు మాట్లాడుకుంటున్నారు. సినిమాలో అతను కనిపించి సీన్స్లో థియేటర్స్లో ఓ రకమైన ఉత్కంఠ నెలకొంది.
నాగబంధంలో రిషబ్ స్క్రీన్ పై కనిపించి విధానం, అతని బాడీ లాంగ్వేజ్, డామినేటింగ్ లెవల్లో ఉండే రోల్ గురించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతుంది. ఈ సినిమాలో కథ, కథనం, గ్రాఫిక్స్, నిర్మాణ విలువలతో పాటు రిషబ్ సాహ్నీ నటన హైలెట్గా నిలిచిందని చెప్పక తప్పదు. భవిష్యత్తులో విలన్గా ఇతనికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని అందరు చెప్పుకుంటున్నారు.
సినిమా చూసిన ఆడియన్స్ సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ఇందులో నటించిన నటీనటులు సినిమాతో పాటు ప్రతినాయకుడిగా నటించిన రిషబ్ సాహ్నీ నటనను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. ఈ సినిమాలో హీరోయిజం ఎలివేట్ కావడంలో విలన్గా ఇతని పాత్రను కాదనలేము. ఫైటర్ మూవీ తర్వాత రిషబ్ సాహ్నీ మరోసారి మంచి ఇంపాక్ట్ ఉన్న పాత్రలో కనిపించింది ఈ సినిమాలో. నటుడిగా ఈ సినిమా మంచి బ్రేక్ ఇస్తుందనే చెప్పాలి.
‘నాగబంధం’ సినిమా ఫస్ట్ డే మంచి వసూళ్లనే రాబట్టింది. ఈ సినిమా నాన్ థియేట్రికల్గా డిజిటల్, శాటిలైట్, డబ్బింగ్, ఆడియో రూపంలో దాదాపు రూ. 100 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది. ఇక థియేట్రికల్గా ఓన్ రిలీజ్ చేసిన ఈ సినిమా టాక్ దృష్ట్యా వారం రోజుల్లో బ్రేక్ ఈవెన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మొత్తంగా ఈ సినిమా దర్శకుడిగ అభిషేక్ నామాతో పాటు హీరోగా విరాట్ కర్ణకు, కథానాయికగా నభా నటేష్తో పాటు విలన్గా నటించిన రిషబ్ సాహ్నికి మంచి పేరే తీసుకొచ్చింది.
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