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‘నాగబంధం’లో నటించిన విలన్‌గా నటించిన ‘రిషబ్ సాహ్ని’ ఎవరో తెలుసా..!

Nagabandham Actor Rishabh Sawhney: ఈ శుక్రవారం విడుదలైన సినిమాల్లో ‘నాగబంధం’ సినిమా మంచి టాక్‌తో దూసుకుపోతుంది. ఈ సినిమాలో హీరో విరాట్ కర్ణతో పాటు ప్రతినాయకుడు ‘అబ్దాలీ’ గా నటించిన ‘రిషబ్ సాహ్ని’  గురించి అందరు మాట్లాడుకుంటున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 04, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:30 AM IST
‘నాగబంధం’లో నటించిన విలన్‌గా నటించిన ‘రిషబ్ సాహ్ని’ ఎవరో తెలుసా..!
Image Credit: Nagabandham Actor (X/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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