Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /మెగాస్టార్ కాకుండా చిరంజీవికి ఎన్ని బిరుదులన్నాయో తెలుసా..

మెగాస్టార్ కాకుండా చిరంజీవికి ఎన్ని బిరుదులన్నాయో తెలుసా..

Chiranjeevi Titles: మెగాస్టార్ చిరంజీవి గురించి కొత్తగా పరిచయాలు అక్కర్లేదు. తన తరంలో ఎలాంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేకుండా సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టి అంచలంచులుగా ఎదిగి మెగాస్టార్‌గా ఎదిగారు. ఈ నెల 22న చిరంజీవి 71వ పుట్టినరోజు జరుపుకోబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చిరంజీవికి మెగాస్టార్ అనే బిరుదు కాకుండా ఏయే బిరుదులున్నాయో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 16, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:36 PM IST
మెగాస్టార్ కాకుండా చిరంజీవికి ఎన్ని బిరుదులన్నాయో తెలుసా..
Image Credit: Chiranjeevi (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
సీక్వెల్స్ పై ఆడియన్స్‌లో యమా క్రేజ్.. కాసులు కురిపిస్తున్న చిత్రాలు..
2
3
4
5