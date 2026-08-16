/మెగాస్టార్ కాకుండా చిరంజీవికి ఎన్ని బిరుదులన్నాయో తెలుసా..

Chiranjeevi Unknown Facts: మెగాస్టార్ చిరంజీవి గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో జన్మించిన ఆయన టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీని ఏలే స్థాయికి ఎదిగారు. ఓ రకంగా తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ గాడ్ ఫాదర్ గా టాలీవుడ్లో చక్రం తిప్పుతున్నారు. అయితే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గురించి దాదాపు అన్ని విషయాలు అందరికీ తెలుసు కానీ ఆయన గురించి ఆయన రికార్డుల గురించి మాత్రం ఈ జెనరేషన్ వారికీ ముఖ్యంగా జెన్జీ, జెన్జీ ఆల్ఫా వాళ్లకు పెద్దగా అవగాహన లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన లైఫ్కు సంబంధించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను మీ ముందుకు తీసుకువస్తున్నాము.
అమితాబ్ కంటే ఎక్కువ పారితోషకంతో ఇండియాలోనే టాప్..
ఇప్పుడంటే మనం ప్రభాస్ ఇండియాలో అత్యధిక రెమ్యునరేషన్ అందుకునే హీరో అని చెప్పుకుంటున్నాము. కానీ ఒకానొక కాలంలోనే మెగాస్టార్ చిరంజీవి భారత్లోనే అత్యధిక భారీ పారితోషకం అందుకున్న హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. ఆ రోజుల్లో ఒక్కో సినిమాకు రూ. కోటి పాతిక లక్షలు అందుకుని మరీ హీరోకి సాధ్యం కాని రికార్డు ఆయన సృష్టించారు. అప్పట్లో ఇండియన్ టాప్ హీరోగా ఉండే అమితాబ్ కు కేవలం కోటి రూపాయల రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చేవారు.
ఇక దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి ఆస్కార్ అవార్డులకు ఆహ్వానించబడిన మొట్టమొదటి కథానాయకుడిగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి నిలిచారు. ఇక ‘ఇంద్ర’ సినిమాతో తొలి రూ. 30 కోట్ల షేర్ వసూలు రాబట్టి అత్యధిక కలెక్షన్లు రాబట్టిన సినిమాగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. అంతకు ముందు ‘నరసింహనాయుడు’ సాధించిన రూ. 29 కోట్ల షేర్ రికార్డును బద్దలు కొట్టారు. అంతేకాక ఆరు ఇండస్ట్రీ హిట్లు సాధించిన ఏకైక టాలీవుడ్ హీరో మెగాస్టార్ చిరంజీవి. ఇప్పటికీ తన తరంలో ఈ రికార్డు ఏ హీరో కూడా బ్రేక్ చేయలేకపోయారు. పసివాడి ప్రాణం, యముడికి మొగుడు, అత్తకు యముడు అమ్మాయికి మొగుడు, గ్యాంగ్ లీడర్, ఘరానా మొగుడు, ఇంద్ర సినిమాలు ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచాయి. ఆయన తరంలో బాలకృష్ణకు నాలుగు.. నాగార్జున, వెంకటేష్, మోహన్ బాబులకు చెరో ఒక ఇండస్ట్రీ హిట్ మూవీస్ ఉన్నాయి. ఇక టాలీవుడ్ లో 10 ఫిలింఫేర్ అవార్డులు అందుకున్న మొట్టమొదటి హీరో చిరంజీవి కాగా 4 నంది అవార్డులు కూడా ఆయన ఖాతాలో ఉన్నాయి.
అనేక బిరుదులు..
అందరికీ మెగాస్టార్ చిరంజీవి బిరుదు మెగాస్టార్ అనే తెలుసు కానీ మెగాస్టార్ అనే బిరుదు రాక ముందు ఆయనను సుప్రీం హీరో అని పిలిచేవారు. నిజానికి 85 సినిమాలకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి అనే టైటిల్ వాడకుండా కేవలం చిరంజీవి అనే టైటిలే సినిమా టైటిల్ కార్డ్స్లో వేశారు. తర్వాత డేరింగ్ డాషింగ్ డైనమిక్ అనే టైటిల్స్ 11 సినిమాలకు వాడారు. సుప్రీం హీరో అని 14 సినిమాల్లో టైటిల్స్ వేశారు. ఇక మెగాస్టార్ అని 38 సినిమాల్లో ఉంది. నట కిషోర్ అని రెండు సినిమాలకు, సుప్రీం అనే రెండు సినిమాలకు, రోరింగ్ లయన్ అని కిరాతకుడు సినిమా టైటిల్స్లో వేశారు. ఒక సినిమాకి సుప్రీం స్టార్ అనే ఒక సినిమాకి, మా ఘరానా చిరంజీవి అని ఒక సినిమాకి, నట విజేత అని ఒక సినిమా టైటిల్స్లో వేయడం గమనార్హం. ఇక స్టార్ స్టార్ మెగాస్టార్ అనే పాట ఉన్న కొదమ సింహం సినిమాలో ఆయన పేరు ముందు సుప్రీం హీరో అని వేయడం విశేషం.
నట కిషోర్..
ఇక క్రియేటివ్ కమర్షియల్ అనే నిర్మాణ సంస్థ అధినేత కేఎస్ రామారావు నిర్మాణంలో చిరంజీవి 5 సినిమాలు నటించారు. అందులో చివరి చిత్రం స్టూవర్ట్పురం పోలీస్ స్టేషన్ తప్పించిన మిగిలిన నాలుగు చిత్రాలు సక్సెస్ సాధించాయి. ఇక ‘మరణ మృదంగం’ సినిమాలో తొలిసారి మెగాస్టార్ అనే బిరుదుతో చిరంజీవి పేరు టైటిల్స్లో పడింది.అదే మెగాఫ్యామిలీగా మారింది. చిరంజీవికి మెగాస్టార్ అనే బిరుదు ఇచ్చిన నిర్మాతగా కే.యస్.రామారావు చరిత్రలో నిలిచిపోయారు. ఆ తర్వాత కూడా పలు సినిమాల్లో సుప్రీం హీరో అనే వేసేవారు. ఇక రాజా విక్రమార్క నుంచి కంటిన్యూగా మెగాస్టార్ బిరుదునే టైటిల్స్లో వేయడం జరిగింది.
తెలుగులో రూ. 10 కోట్ల షేర్ రాబట్టిన తొలి చిత్ర హీరోగా చిరు రికార్డు..
1992లో విడుదలైన ఘరానా మొగుడులో కేవలం చిరంజీవి పేరునే వేశారు. ఈ సినిమా టాలీవుడ్ లో రూ. 10 కోట్లు కలెక్షన్లు సాధించిన మొట్టమొదటి టాలీవుడ్ సినిమాగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. మెగాస్టార్ అసలు పేరు శివశంకర వరప్రసాద్ కాగా తమ కుటుంబం అంతా ఎక్కువగా పూజించే ఆంజనేయ స్వామికి మరో పేరైన చిరంజీవి అనే పేరును తన తల్లి సూచనలు తన స్క్రీన్ నేముగా పెట్టుకున్నారు మెగాస్టార్. ఏ క్షణాన అలా పెట్టుకున్నారో తెలియదు కానీ చిరంజీవిగా టాలీవుడ్ లో నిజంగా సార్ధక నామాధేయుడిగా నిలిచిపోయారు. నిజానికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి ద రిటర్న్ ఆఫ్ ది థీఫ్ ఆఫ్ బాగ్దాద్ అనే ఒక హాలీవుడ్ సినిమాలో నటించాల్సి ఉంది కానీ కొన్ని అనుకోని కారణాలతో సినిమా నిలిచిపోయింది. ఒకప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అంజయ్య మెగాస్టార్ చిరంజీవికి నట కిషోర్ అనే బిరుదు ఇవ్వడం విశేషం.
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