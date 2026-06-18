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Trimurthulu: వడ్డే నవీన్ కంటే ముందే వెంకటేష్ నటించిన ‘త్రిమూర్తులు’ సినిమా గురించి తెలుసా..

Trimurthulu: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒకే సినిమా పేరుతో పలు చిత్రాలు రావడం ఎప్పటి నుంచో ఉంది. పాత సూపర్ హిట్ లేదా పవర్‌ఫుల్ టైటిల్స్ కొన్నేళ్ల తర్వాత రిపీట్ కావడం అనేది సర్వసాధారణ విషయమనే చెప్పాలి. ఇక త్రిమూర్తులు పేరుతో వడ్డే నవీన్ చాలా కాలం తర్వాత వెండితెరపై కనిపించబోతున్నాడు. అయితే ఈ సినిమా కంటే ముందు తెలుగులో వెంకటేష్, అర్జున్, రాజేంద్ర ప్రసాద్‌లు హీరోలుగా ‘త్రిమూర్తులు’ అనే సినిమా వచ్చింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 18, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:11 PM IST
Trimurthulu: వడ్డే నవీన్ కంటే ముందే వెంకటేష్ నటించిన ‘త్రిమూర్తులు’ సినిమా గురించి తెలుసా..
Image Credit: Trimurthulu (File/Photos)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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