/Trimurthulu: వడ్డే నవీన్ కంటే ముందే వెంకటేష్ నటించిన ‘త్రిమూర్తులు’ సినిమా గురించి తెలుసా..

Trimurthulu Title Vadde Naveen Vs Venkatesh: వెంకటేష్, అర్జున్, రాజేంద్ర ప్రసాద్ హీరోలుగా నటించిన చిత్రం ‘త్రిమూర్తులు’. కానీ వడ్డే నవీన్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా మాత్రం ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ టైటిల్ కావడం గమనార్హం. ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఇంగ్లీష్లో పెట్టి.. త్రిమూర్తులు టైటిల్తోనే ఈ సినిమా ప్రజల్లోకి వెళ్లిందనే చెప్పాలి. నార్ల కమల్ తేజ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను వడ్డే నవీన్ నిర్మించడం విశేషం. కళ్యాణ్ నాయక్ మ్యూజిక్ అందించారు. రాశి సింగ్ ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్కు జోడిగా నటించింది.
దాదాపు దశాబ్ధం క్రితం రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో మంచు మనోజ్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘ఎటాక్’ చిత్రంలో వడ్డే నవీన్ కీలక పాత్రలో కనిపించాడు. దాదాపు పదేళ్ల లాంగ్ తర్వాత వెండితెరపై హీరోగా రీ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. అయితే.. వడ్డే నవీన్ తన ఫిజిక్ విషయంలో మాత్రం మంచి ప్రశంసలు లభిస్తున్నాయి. పదేళ్ల క్రితం ఎలా ఉన్నాడో.. ఇపుడు అలానే ఉండటం విశేలషం.
ఒకే సినిమాలో అప్పటి స్టార్ హీరోలు..
ఇక వడ్డే నవీన్ త్రిమూర్తులు సినిమా కంటే వెంకటేష్ మెయిన్ హీరోగా కే.మురళీమోహన్ రావు దర్శకత్వంలో మహేశ్వరి పరమేశ్వరి ప్రొడక్షన్ బ్యానర్లో టి.సుబ్బిరామిరెడ్డి నిర్మించిన ఈ సినిమా.. హిందీలో వచ్చిన ‘నసీబ్’ సినిమా రీమేక్. అమితాబ్ బచ్చన్, శతృఘ్న సిన్హా, రిషీ కపూర్ హీరోలుగా నటిస్తే.. ఇందులో వెంకటేష్తో పాటు అర్జున్, రాజేంద్ర ప్రసాద్ నటించారు. హిందీలో హిట్టైన ఈ సినిమా తెలుగులో పెద్దగా నడవలేదు. ఇక హిందీలో ఓ పాటలో అప్పటి బాలీవుడ్ స్టార్స్ అందరు గెస్ట్ పాత్రల్లో నటిస్తే.. తెలుగులో అదే తరహాలో తెలుగులో అందరు టాప్ సెలబ్రిటీలతో ఇందులో ‘ఒకే మాట ఒకే బాట’ అనే సాంగ్లో అప్పటి స్టార్ హీరోలైన కృష్ణ, శోభన్ బాబు, కృష్ణంరాజు, చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున కనిపించడం విశేషం.
బహుశా తెలుగులో ఇంత మంది స్టార్ హీరోలు కలిసి నటించిన పాట ఇదొక్కటే కావడం విశేషం. అంతకు ముందు ‘శివరంజని’ సినిమాలో అప్పటి అగ్రతారలు కొన్ని సీన్స్లో కనిపించడం వివశేషం. ఈ రెండు సినిమాల ఆ తర్వాత ఏ హీరో, దర్శకుడు, నిర్మాత ఇలాంటి సాహసం చేయలేదు.
ఇక వడ్డే నవీన్ .. లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ సినిమాతో పలకరించబోతున్నాడు. మరి ఈ సినిమాతో వడ్డే నవీన్ తాను కోరుకున్న సక్సెస్ అందుకొని మంచి కమ్ బ్యాక్ ఇస్తాడా లేదా అనేది చూడాలి.
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