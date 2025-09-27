Satagopam: గుడికి వెళ్లినప్పుడు తల మీద శఠగోపం ఎందుకు పెడతారో తెలుసా..? అసలు నిజం ఇదే..!

Importance of satagopam: శఠగోపం ఆలయంలోని దేవుడి విగ్రహానికి ఒక ప్రతీకలాంటిది. ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులు దేవతా విగ్రహాలను తాకలేరు. అందుకే పూజారి తీర్థప్రసాదాలు ఇచ్చిన తర్వాత శఠగోపాన్ని తీసుకొచ్చి భక్తుల తలపై పెట్టి ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు. ఇలా చేయడం వల్ల భక్తులలోని చెడు ఆలోచనలు, ద్రోహ భావాలు పోతాయి. శఠగోపం చాలా రహస్యమైనది కాబట్టి దాన్ని పెట్టేటప్పుడు కోరికలను పూజారికి కూడా వినిపించకుండా మనసులోనే తలుచుకోవాలి.
కొన్ని ప్రాంతాల్లో దీన్ని శఠగోపం లేదా శడగోప్యం అని పిలుస్తారు. శఠగోపం అంటే గొప్ప రహస్యమని అర్థం. భక్తులు దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత ప్రదక్షిణలు చేసి తీర్థం తీసుకుని శఠగోపం పెట్టించుకుంటారు. దీన్ని వెండి, రాగి, కంచు వంటి పంచలోహాలతో తయారు చేస్తారు. ఇది వలయాకారంలో ఉంటుంది. పైన భగవంతుడి పాదాల గుర్తులు ఉంటాయి. తలపై పెట్టినప్పుడు ఆ పాదాలు తలను తాకుతాయి.
నేరుగా పాదాలను తలపై ఉంచితే అవి సరిగా తాకకపోవచ్చు కాబట్టి వలయాకారంలో చేసి పైన పాదాలు ఉంచుతారు. కోరికలు తలుచుకుంటే అది భగవంతుడి పాదాల వద్ద చెప్పినట్లే అవుతుంది. శఠత్వం అంటే మూర్ఖత్వం గోపం అంటే దాచిపెట్టడం. భగవంతుడు మనిషిలో దాగి ఉన్న మూర్ఖత్వాన్ని, అహంకారాన్ని తొలగించి జ్ఞానవంతుడిగా చేస్తాడు. నేను నాది అనే భ్రమను పోగొట్టడానికి శఠగోపం పెడతారు.
శఠారిని ఆలయాల్లో, తీర్థయాత్రల్లో లేదా శుభకార్యాల్లో భక్తుల తలపై పెడతారు. హిందూ సంప్రదాయంలో ఇది దేవుడి ఆశీర్వాదానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. శఠారి శ్రీమన్నారాయణుడి పాదాలకు ప్రతీక. దీన్ని తలపై పెట్టుకుంటే భగవంతుడి పాదాలను తాకిన అనుభూతి కలుగుతుంది. ఇది భక్తులకు దైవానుగ్రహం, పాపాల నుంచి విముక్తి కలిగిస్తుందని నమ్ముతారు.
శఠారిని తలపై పెట్టినప్పుడు భక్తుడు తాను దేవుడి సేవకుడని గుర్తు చేసుకుంటాడు. ఇది అహంకారాన్ని తగ్గించి, వినయం, దైవచింతనను పెంచుతుంది. శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో శఠారి ద్వారా భగవంతుడి పాదాలను తలపై ధరించడం మోక్ష మార్గానికి సహాయపడుతుందని విశ్వసిస్తారు.
శఠారి భక్తులకు మనశ్శాంతిని, సానుకూల శక్తిని ఇస్తుంది. ఇది దుష్టశక్తుల నుంచి రక్షణ ఇచ్చి, శరీరాన్ని, మనసును శుద్ధి చేస్తుందని నమ్ముతారు. శఠారి ద్వారా శ్రీమన్నారాయణుడి ఆశీర్వాదం లభిస్తుంది. ఇది మోక్షానికి మార్గం సులభం చేస్తుందని చెబుతారు.
