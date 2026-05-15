/Dooradarshini Review:‘దూరదర్శని’ మూవీ రివ్యూ.. మెప్పించిందా..!

సువిక్షిత్ బొజ్జ, గీతిక రతన్ హీరో, హీరోయిన్లుగా పరిచయం అవుతూ కార్తీక్ బొజ్జ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దూరదర్శిని’. 90ల కాలం నాటి కథతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమా పై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఆ ఎక్స్ పెక్టేషన్స్ ను ఈ సినిమా అందుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..
కథ విషయానికొస్తే..
మట్టపరు గ్రామంలో ప్రజలందరూ కులమతాలకు అతీతంగా ఆత్మీయంగా బతుకుతు ఉంటారు. అదే ఊర్లో భిన్న కులాలతో పాటు అంతస్తుల్లో తేడా ఉన్న హరి వాణి ప్రేమించుకుంటారు.వాణి ఆ ఊర్లో ధనిక కుటుంబానికి చెందినది. హరి ఒక పేద రైతు బిడ్డ. వీళ్లిద్దరు దూరదర్శన్ లో ప్రతి శుక్రవారం వచ్చే ‘చిత్రలహరి’ చూడడానికి వచ్చిన అక్కడ కలుసుకుంటూ ప్రేమించుకుంటారు. అయితే వీరి ప్రేమకు అమ్మాయి అన్న పరశురాం అంగీకరించడు. ఆ తర్వాత వీళ్లిద్దరు ఊరు నుంచి పారిపోవాలనుకుంటారు. చివరకు వీరిద్దరు ప్రేమ విజయవంతం అయిందా.. లేదా విషాదాందం అయిందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
ఈ మధ్యకాలంలో దర్శక, నిర్మాతలు 80, 90లలో టెక్నాలజీ పెద్దగా లేని ఆ సమయంలో జరిగినట్టు స్టోరీలను అల్లుకుంటున్నారు. అప్పట్లో 94 వచ్చేంతకు వరకు దూరదర్శన్ తప్పించి మిగతా ఛానెల్స్ ఉండేవి కావు. అంతేకాదు అప్పుడు ప్రతి శుక్రవారం రాత్రి చిత్రలహరి, బుధవారం చిత్రహార్ వంటి కార్యక్రమాలే అప్పటి జనాలకు పెద్ద వినోదం. ఇక టీవీలు కూడా ఒకరో ఇద్దరి దగ్గర ఉండేవి. ఇక ఊరి వారిందరు ఆ ఇంట్లో కూర్చొని ఆ ప్రోగ్రామ్స్ గట్రా చూసేవారు. ఇందులో హీరో, హీరోయిన్ ఇద్దరు ప్రతి రోజు చిత్రలహరి చూడటానికి వచ్చేవారని చూపించారు. కానీ చిత్రలహరి ప్రతి శుక్రవారం రాత్రి 8.30 గంటలకు వచ్చేది. ఈ విషయంపై కాస్త శ్రద్ధ పెడితే బాగుండేది. ఈ సినిమా కథ కూడా రొటీన్. ఈ సినిమా చూస్తుంటే అప్పట్లో భారతీ రాజా తెరకెక్కించిన ‘సీతాకోక చిలుక’ గుర్తుకు వస్తుంది. కానీ దర్శకుడు ఈ సినిమాను తనదైన శైలిలో ఇప్పటి యువతరానికి అప్పటి పరిస్థితులు, వాతావరణాన్ని కొత్తగా పరిచయం చేశాడు. ఇప్పటికే రంగస్థలం, పుష్ప సినిమాల్లో 80,90ల నాటి సీన్స్ చూసిన ఇందులో కొత్తగా చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు.
హీరో, హీరోయిన్స్ ను ప్రేమించుకోవడం. వాళ్లకు సహాయం చేయడానికి హీరో గ్యాంగ్. హీరోయిన్ అన్న విలన్ అంత రొటీన్ గా సాగిపోతూ ఉంటుంది. వ ప్రేమకు ఆస్తులు, అంతస్తులు, కుల మతాలేవి అపుడే కాదు.. ఇపుడు కూడా అడ్డు గోడులుగా నిలుస్తున్నాయి. వేరే కులం వాడిని పెళ్లి చేసుకుంటే సహించని లేని వాళ్లు సమాజంలో చాలా మందే ఉన్నారు. వీరిద్దరిని దూరదర్శన్ కలిపినట్టు ఓ కథ అల్లు కొన్నాడు. చివరకు హీరో, హీరోయిన్స్ పారిపోతూ రైలు కింద పడి చనిపోయినట్టు చూపించారు. ఆ తర్వాత చిన్న ట్విస్ట్ ఇచ్చి సినిమాను ముగించాడు దర్శకుడు. ఊర్లో కులాల కారణంగా ఓ నిండు గర్భిణి ఎలా చనిపోయిందనేది సన్నివేశం గుండెలను పిండేస్తుంది. మరోవైపు యువతీ, యువకుల ప్రేమతో పాటు తల్లిదండ్రుల ప్రేమ ఆప్యాయతలు ముఖ్యమనే సందేశం ఇచ్చాడు దర్శకుడు. మధ్యలో ఓ కామెడీ ట్రాక్ చొప్పించాడు. అక్కడక్కడ పేలింది. మరోవైపు చదవు వాల్యూ ఎలాంటిదో చూపించాడు. సినిమా మొత్తాన్ని గోదావరి తీర ప్రాంతంలో అందమైన లోకేషన్స్ లో తెరకెక్కించాడు. 90ల నాటి సీన్స్ బాగున్నాయి. ఊరు, పచ్చని పంట పొలాలు, అక్కడ మనుషుల మనస్తత్త్వం అన్ని తెరపై చక్కగా ప్రెజెంట్ చేశాడు. అప్పట్లో ఊర్లో ఇళ్లు ఎలా ఉండేవో చూపించాడు. సంగీతం పర్వాలేదు. రెండు పాటలు వినిసొంపుగా ఉన్నాయి. ఎడిటర్ ఈ సినిమా మరో 10 నిమిషాలు ట్రిమ్ చేసుంటే సినిమా లెవల్ మరోలా ఉండేది. . సినిమాటోగ్రఫీ, నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
హీరోగా నటించిన సువిక్షిత్ బొజ్జ, కథానాయికగా నటించిన గీతక రతన్ తమ పాత్రల్లో చక్కగా ఒదిగిపోయారు. హీరో అన్న పాత్రలో నటించిన వ్యక్తితో పాటు మిలటరీ సోల్జర్ పాత్రలో జెమిని సురేష్ చక్కగా ఒదిగిపోయారు. ఇక హీరో నాన్న పాత్రలో నటించిన నటుడు .. హీరో గ్యాంగ్ నటించిన వాళ్లు తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు.
పంచ్ లైన్.. ‘దూరదర్శని’.. మెప్పించే 90ల నాటి రెట్రో లవ్ స్టోరీ..
రేటింగ్: 2.75/5
