  Mohan Babu@50Years: మోహన్ బాబు 50 యేళ్ల సినీ ప్రస్థానం.. నవంబర్ 22న నట ప్రపూర్ణకు ఘన సన్మానం..

Mohan Babu@50Years: నట ప్రపూర్ణ.. కలెక్షన్ కింగ్.. తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో మోహన్ బాబు రూటే సెపరేటు. నటుడిగా ఆయన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. పాత్ర ఏదైనా తనదైన మార్క్ చూపెట్టడం ఆయన స్టైల్. తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో 50 యేళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా ఆయన్ని ఘనంగా సత్కరించనున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 3, 2025, 03:25 PM IST

Mohan Babu@50Years: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో  కథానాయకుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చి ప్రతి నాయకుడిగా ఆపై ఆపై క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా.. కమెడియన్ గా అలరించి.. మళ్లీ హీరోగా రాణించిన నటుడు బహుశా తెలుగు సినీ చరిత్రలోనే కాదు.. ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో ఎవరు లేరు. కేవలం హీరోగానే కాకుండా.. నిర్మాతగా పలు చిత్రాలు నిర్మించారు. అంతేకాదు హీరోగా ఉంటూ అత్యధిక చిత్రాలను నిర్మించిన నిర్మాతగా మన దేశంలోనే మోహన్ బాబు ముందు ఉంటారు.  తాజాగా ఈయన సినీ పరిశ్రమలో త్వరలో 50వ యేట ప్రస్థానం పూర్తి చేసుకోనున్నారు. ఈ సందర్భంగా నవంబర్ 22న  ‘MB50 - ఎ పెర్ల్ వైట్ ట్రిబ్యూట్’ గ్రాండ్ ఈవెంట్ ను ప్లాన్ చేశారు. 

50 యేళ్ల ఈ అసాధారణ ప్రయాణాన్ని గౌరవించుకునే క్రమంలో నవంబర్ 22న ‘MB50 - ఎ పెర్ల్ వైట్ ట్రిబ్యూట్’ అనే గొప్ప కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. ఇది దిగ్గజ నటుడిని, భారతీయ సినిమాకు ఆయన చేసిన సేవలను గుర్తు చేసుకునేలా ఈ ఈవెంట్‌ను ప్లాన్ చేశారు. ఇదొక చారిత్రాత్మకమైన ఘట్టంగా అందరికీ గుర్తుండిపోయేలా నిర్వహించేందుకు ఆయన పెద్ద కుమారుడు  విష్ణు మంచు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

ఐదు దశాబ్దాలుగా డాక్టర్ మోహన్ బాబు ఆడియన్స్ ను  అలరిస్తూనే ఉన్నారు. ఎన్నో శక్తివంతమైన పాత్రలు..  ఐకానిక్ డైలాగ్ డెలివరీ, తెరపై చూపించిన ప్రతిభ ఎందరికో స్పూర్తిగా నిలిచారు. 600కి పైగా చిత్రాల్లో మోహన్ బాబు అసామాన ప్రతిభను చూపించారు.  బహుముఖ ప్రజ్ఞ, క్రమశిక్షణ, కళ పట్ల ఆయనకున్న అంకితభావానికి నిదర్శనం. 

MB50 అంటే కేవలం సినీ విజయాలే కాకుండా.. కళ, విద్య, దాతృత్వం పట్ల మోహన్ బాబు చూపిన చూపిన నిబద్ధతను నిదర్శనం. ఎలాంటి సినీ నేపథ్యం లేకపోయినా ఒంటరిగా సినీ ప్రయాణం మొదలు పెట్టి.. తనకంటూ ఓ సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పర్చుకున్నారు.  విలక్షణ నటుడుగా ఎదిగిన ఈ జర్నీగురించి అందరికీ గుర్తు  చేసుకునేలా ఈ వేడుకను గ్రాండ్ గా ప్లాన్ చేశారు. 

డాక్టర్ మోహన్ బాబు ఇలా ఇండస్ట్రీలో స్వర్ణోత్సవం జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా విష్ణు మంచు నిర్వహించబోతోన్న ఈ ‘MB50 - ఎ పెర్ల్ వైట్ ట్రిబ్యూట్’ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వేదిక  ఇతర విషయాల్ని త్వరలోనే వెల్లడి చేయనున్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

mohan babu@50Years50 years Journey of TFI in Mohan BabuMohan Babu 50 YearsMohan babu 50 Years CareerHBD Mohan Babu

