/Dragon Glimpse: గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్న ఎన్టీఆర్ ‘డ్రాగన్’ గ్లింప్స్.. తారక్ ఫ్యాన్స్ కు ఫుల్ మీల్స్ పెట్టబోతున్న ప్రశాంత్ నీల్..

NTR Prashanth Neel Dragon: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత వరుసగా ప్యాన్ ఇండియా మూవీస్ తో అలరిస్తున్నాడు. తాజాగా ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో చేస్తోన్న ‘డ్రాగన్’ కూడా కేజీఎఫ్, సలార్ తరహాలో హై ఓల్టెజ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ గా రాబోతున్నట్టు తాజాగా విడుదలైన గ్లింప్స్ చూస్తే తెలుస్తుంది. సాధారణంగా గ్లింప్స్ ఒకటి రెండు నిమిషాలు వ్యవధిలో ఉంటుంది. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో మేకర్స్ ఎక్కువ నిడివితో సినిమా గ్లింప్స్ ను విడుదల చేస్తున్నారు.
తాజాగా విడుదలైన ‘డ్రాగన్’ సినిమా గ్లింప్స్ కూడా స్వాతంత్య్రానికి పూర్వం మన దేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్లు మన దేశాన్ని ఆక్రమించకోవడానికి కాటన్, స్టీల్, సుగంధ ద్రవ్యాలే ప్రధాన కారణం కాదు. గంజాయి మత్తు ఇచ్చే ‘ఓపియం’ మొక్క కూడా.ఇది ఎక్కువగా అప్ఘనిస్తాన్, నార్త్ ఈస్ట్ ప్రాంతాల్లో పండుతుంది.
మొత్తంగా ఆఫ్ఘన్ నేపథ్యంలో జరిగే డ్రగ్స్ నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించినట్టు తెలుస్తుంది. మొత్తంగా ఈ సినిమాలో ఒక్కో క్యారెక్టర్ ను హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్ క్యారెక్టర్ తో చెప్పిస్తూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసారు. మొత్తంగా చూస్తుంటే ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో అంతకు మించి ఉంది ఈ గ్లింప్స్. ఓ రకంగా ఎన్టీఆర్ అభిమానులతో పాటు మాస్ ప్రేక్షకులకు ఫుల్ మీల్స్ అని చెప్పాలి. చివర్లో ఈ మాఫియాల పాలిట డ్రాగన్ లా విరుచుకుపడి ఆ చీకటి సామ్రాజ్యాన్ని హీరో ఎలా అంతం చేసాడనేదే ఈ సినిమా స్టోరీలా కనిపిస్తోంది. ఈ గ్లింప్స్ లో ఎన్టీఆర్ చెప్పిన ‘దేవుడు నాకో వరం ఇచ్చాడు.. ట్రిగ్గర్ నొక్కగానే మరిచిపోవడం.. నిద్ర పోయినపుడు నా కలలో నేను చంపిన వారి ముఖాలు రావు. మిగిలిన శతృవుల ముఖాలే కనబడతాయి. పొరపాటున కూడా నా కలలోకి రావొద్దని చెప్పిన డైలాగ్ గూప్ బంప్స్ తెపిస్తోంది.
డ్రాగన్ త తర్వాత దేవర పార్ట్ 2 లైన్ లో ఉంది. అటు నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వంలో ఓ మూవీ ఓకే చెప్పినట్టు సమాచారం. మరోవైప సితార ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తోంది. వీటితో పాటు ఎన్టీఆర్ మరో బిగ్ ప్రాజెక్ట్ కు ఓకే చెప్పారు. సితార మాతృ సంస్థ హారిక హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్ లో త్రివిక్రమ్ డైరెక్షన్ లో ఓ పౌరాణిక సినిమా చేయనున్నారు. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి చరిత్రపై తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పాత్రలో కనిపించనున్నట్టు సమాచారం. ఈ సినిమాకు ‘గాడ్ ఆఫ్ వార్’ అనే టైటిల్ ప్రచారంలో ఉంది. ఈ సినిమాను ఈ రోజు అఫీషియల్ గా ప్రకటించే అవకాశాలున్నాయి.
