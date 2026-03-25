Drishika Chander: సినీ ఇండస్ట్రీలో బుల్లెట్ లో దూసుకుపోతున్న ద్రిషికా చందర్.. సుయోధన మూవీపైనే ఆశలు..

Drishika Chander: ‘ద్రిషికా చందర్’ ప్రస్తుతం సినీ ఇండస్ట్రీలో కథానాయికగా రాణిస్తున్న భామ. ఇప్పటికే పలు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తో పాటు హిందీ, తెలుగు సినిమాల్లో నటించిన ఈ భామ త్వరలో ‘సుయోధన’ మూవీతో పలకరించబోతుంది. అంతేకాదు ఈ సినిమాపై భారీ ఆశలే పెట్టుకుంది ఈ అమ్మడు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 25, 2026, 10:26 PM IST

Tollywood New Talent Drishika Chander:‘ద్రిషికా చందర్’ నటిగా తన యాక్టింగ్ పరిధిని విస్తరించుకుంటూ వెళుతుంది. ఈ వీక్ ‘సుయోధన’ మూవీతో పలకరించబోతుంది. దాంతో పాటు తెలుగు, హిందీ సహా పలు భాషల్లో క్రేజీ ప్రాజెక్టులతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. అంతేకాదు సినీ రంగంలో మంచి పాత్రలు వస్తే తనను తాను నిరూపించుకుంటానంటోంది. నటనపై ఆసక్తితో  న్యూయార్క్‌లోని ప్రతిష్ఠాత్మక పార్సన్స్ స్కూల్ ఆఫ్ డిజైన్ లో చదువుకున్న ఆమె నటిగా మంచి మార్కులు కొట్టేసింది.  అంతేకాదు మాతృభాష హిందీతో పాటు తెలుగు ఇతర భాషల్లో పట్టు సాధిస్తోంది.  

థియేటర్ ఆర్టిస్ట్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించిన ద్రిషికా, అనతి కాలంలోనే ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకుంది. ద్రుషిక  తెలుగులో 'మనసానమః' షార్ట్ ఫిల్మ్  ద్వారా తెరకు  పరిచయమయ్యారు. ఈ మూవీ  ప్రపంచంలోనే అత్యధిక అవార్డులు సాధించిన చిత్రంగా గిన్నిస్ వరల్డ్  రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. 2022లో ఆస్కార్ అర్హత పొందిన ఈ చిత్రంలోని ఆమె నటనకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నలభైకి పైగా 'ఉత్తమ నటి అవార్డులు' అందుకోవడం ఆమె యాక్టింగ్ టాలెంట్ ఎలాంటిదో చెప్పకనే చెప్పింది. 

అంతేకాదు ‘మనసానమః’ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా  వెయ్యికి పైగా అవార్డులు కొల్లగొట్టింది. ఇప్పటికే తెలుగులో నాలుగు, హిందీలో రెండు చలన చిత్రాల్లో నటించి ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందింది. ద్రుషిక మలయాళ చిత్ర సీమలోకి అడుగు పెట్టారు. ఇటీవలే జియో సినిమాలో విడుదలైన హిందీ చలన చిత్రం 'హే కమీనీ'లో ఈమె యాక్టింగ్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే.  ఇక తెలుగులో 'బుచ్చి నాయుడు కండ్రిగ', 'ఎ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్' తదితర చిత్రాలతో థియేట్రికల్ ఆడియన్స్ ను పలకరించింది. ప్రెజెంట్ ఆమె నటించిన  'సుయోధన' చలన చిత్రం విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సినిమా వై.యస్. మాధవ్ రెడ్డి డైరెక్ట్ చేసారు.  ఈ సినిమాలో ప్రియదర్శి హీరోగా నటించారు. ప్రియదర్శిగా కమెడియన్ గానే కాకుండా హీరోగా సత్తా చూపెడుతున్నాడు.  మరోవైపు డైలాగ్ కింగ్ విలక్షణ నటుడు సాయి కుమార్ సుయోధన పాత్రలో నటించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్, ట్రైలర్ ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి. పూర్తి సైకాలాజికల్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా కోసం ఆడియన్స్ కూడా వెరీ ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ద్రుషిక సినిమా డైరెక్టర్ పాత్రలో కనిపించనుంది. ఈ సినిమా తర్వాత ద్రుషిక బడా స్టార్ హీరోల నుంచి పిలుపు వచ్చినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు. 

అలాగే ఆమె నటించిన మరికొన్ని మలయాళ, తెలుగు భాషా చిత్రాలు పోష్ట్ ప్రొడక్షన్స్ వర్క్స్ లో ఉన్నాయి. సిల్వర్ స్క్రీన్ పై  కాకుండా నాటక రంగంలోనూ ఆమెకు ప్రవేశం  ఉంది.  'ఏవం ఇంద్రజిత్' అనే హిందీ నాటికలో ఆరు విభిన్న కోణాలున్న మహిళా పాత్రలో యాక్ట్ చేసి క్రిటిక్స్ ప్రశంసలు అందుకోవడం విశేషం.   నేషనల్ అవార్డు డైరెక్టర్ నివాస్ దర్శకత్వంలో 'వే 2 న్యూస్' వంటి ప్రముఖ మొబైల్ యాప్ కోసం చేసిన వాణిజ్య ప్రకటనలతో తన టాలెంట్ చూపించింది.  హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ, తెలుగు భాషలపై మంచి  పట్టున్న ద్రిషికా చందర్, రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని డిఫరెంట్ పాత్రలతో ఆడియన్స్ ను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.అంతేకాదు @drishikachander ఇన్ స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ ద్వారా ఫ్యాన్స్ కు దగ్గరయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

