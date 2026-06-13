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Drishyam OTT Streaming: జూన్ 18న ప్రముఖ ఓటీటీలో మోహన్‌లాల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ‘దృశ్యం 3’ స్ట్రీమింగ్..

Drishyam OTT Streaming: మలయాళ సూపర్ స్టార్  మోహన్‌లాల్ నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘దృశ్యం 3’. ఇప్పటికే ఈ సిరీస్‌లో వచ్చిన అన్ని చిత్రాలు ఒక దాన్ని మించి మరొకటి సక్సెస్ అయ్యాయి. గత నెలలో విడుదలైన ‘దృశ్యం 3’ వరల్డ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర డీసెంట్ వసూళ్లను రాబట్టి బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచింది.  ఇప్పటికే థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన ఈ సినిమా తాజాగా ప్రముఖ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్ అయింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 13, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:34 PM IST
Drishyam OTT Streaming: జూన్ 18న ప్రముఖ ఓటీటీలో మోహన్‌లాల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ‘దృశ్యం 3’ స్ట్రీమింగ్..
Image Credit: Drishyam 3 OTT Streaming (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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జూన్ 18న ప్రముఖ ఓటీటీలో మోహన్‌లాల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ‘దృశ్యం 3’ స్ట్రీమింగ్..
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