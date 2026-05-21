/Drishyam 3 review: మోహన్ లాల్ దృశ్యం చివరి భాగం.. తెలుగు ప్రేక్షకులను మెప్పించగలిగిందా?

Drishyam 3 review: కథ: దృశ్యం 3 ముగిసిన దగ్గర నుంచే ఈ సినిమా ప్రారంభమవుతుంది. జార్జ్కుట్టి (మోహన్ లాల్) ఇప్పుడు నిర్మాతగా మారి మంచి జీవితం గడుపుతుంటారు. కానీ గతంలో జరిగిన హత్య కేసు మళ్లీ అతని కుటుంబాన్ని వెంటాడుతుంది. సోషల్ మీడియా, మీడియా ట్రయల్స్ కారణంగా వారి జీవితం మరోసారి సమస్యల్లో పడుతుంది. పోలీసులు పాత కేసును మళ్లీ తెరవాలని ప్రయత్నిస్తారు. ఈసారి జార్జ్కుట్టి తన కుటుంబాన్ని ఎలా కాపాడుకుంటాడు? నిజం బయటకు వస్తుందా? అనే అంశాల చుట్టూ కథ సాగుతుంది.
నటి నటుల పర్ఫామెన్స్
Mohanlal మరోసారి జార్జ్కుట్టి పాత్రలో అద్భుతంగా నటించారు. ప్రశాంతంగా కనిపిస్తూ లోపల భయాన్ని దాచుకునే వ్యక్తిగా ఆయన నటన ఆకట్టుకుంటుంది. కుటుంబాన్ని కాపాడేందుకు చేసే ప్రయత్నాల్లో ఆయన చూపిన భావోద్వేగాలు సినిమాకు హైలైట్గా నిలిచాయి. గీత ప్రభాకర్ పాత్ర చేసిన నటి కూడా మంచి నటన కనబరిచింది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య వచ్చే భావోద్వేగ సన్నివేశాలు సహజంగా అనిపిస్తాయి.
టెక్నికల్ సిబ్బంది పనితీరు
దర్శకుడు కథను నెమ్మదిగా కానీ ఆసక్తికరంగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు. మొదటి భాగం నుంచి ఉత్కంఠను కొనసాగించడం విజయవంతమైంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కొన్ని సన్నివేశాల్లో థ్రిల్ను పెంచింది. కెమెరా పనితీరు కూడా బాగుంది. ముఖ్యంగా రాత్రి సన్నివేశాలు చాలా సహజంగా కనిపించాయి. ఎడిటింగ్ కొంచెం వేగంగా ఉండి ఉంటే ఇంకా బాగుండేదనే భావన కలుగుతుంది.
విశ్లేషణ
ఈ సినిమాలో మానసిక ఒత్తిడి, కుటుంబ బంధాలు, సోషల్ మీడియా ప్రభావం వంటి అంశాలను బాగా చూపించారు. “నిజం” కంటే “ప్రజల అభిప్రాయం” ఎంత ప్రమాదకరంగా మారుతుందో సినిమాలో చూపించారు. మొదటి రెండు భాగాల మాదిరిగానే ఈ భాగంలో కూడా సస్పెన్స్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. కొన్ని సన్నివేశాలు నెమ్మదిగా సాగినా క్లైమాక్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది.
తీర్పు
Drishyam 3 థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారికి మంచి అనుభూతిని ఇస్తుంది. మోహన్లాల్ నటన, కథలోని ట్విస్టులు సినిమాను ఆసక్తికరంగా మార్చాయి. డ్రిష్యం సిరీస్ అభిమానులకు ఈ సినిమా తప్పకుండా నచ్చుతుంది.
రేటింగ్: 3/5
