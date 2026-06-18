Drishyam 3 OTT:మలయాళ సూపర్ హిట్ సిరీస్ దృశ్యం ఫ్రాంచైజీలో భాగంగా రూపొందిన దృశ్యం 3 సినిమా ఓటీటీ విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో కొత్త వివాదం తెరపైకి వచ్చింది. ఈ సినిమా తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్ విడుదలను మద్రాస్ హైకోర్టు తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడం ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.
మోహన్లాల్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన దృశ్యం 3 జూన్ 18న ఓటీటీలో విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే విడుదలకు ఒక్కరోజు ముందు రాజ్కుమార్ థియేటర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ కోర్టును ఆశ్రయించింది. తమకు ఈ ఫ్రాంచైజీకి సంబంధించిన తెలుగు హక్కులు ఉన్నాయని, తమ అనుమతి లేకుండా తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్ను విడుదల చేయడం కాపీరైట్ ఉల్లంఘన అవుతుందని సంస్థ వాదించింది.
ఈ వివాదం వెనుక ఉన్న కారణం కూడా ఆసక్తికరంగా ఉంది. 2013లో వచ్చిన అసలు మలయాళ దృశ్యం చిత్రాన్ని తెలుగులో రీమేక్ చేసే హక్కులను రాజ్కుమార్ థియేటర్స్ సొంతం చేసుకుంది. ఆ తర్వాత వెంకటేష్ హీరోగా దృశ్యం తెలుగు రీమేక్ రూపొందింది. అది భారీ విజయాన్ని సాధించింది. అలాగే దృశ్యం 2 తెలుగు వెర్షన్ నిర్మాణంలో కూడా రాజ్కుమార్ థియేటర్స్ భాగస్వామిగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఈ నేపథ్యంలో దృశ్యం 3 తెలుగు వెర్షన్పై కూడా తమకే హక్కులు ఉన్నాయని సంస్థ కోర్టుకు తెలిపింది. దీంతో మద్రాస్ హైకోర్టు కేసును పరిశీలించే వరకు తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్ విడుదలను నిలిపివేస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
కోర్టు స్పష్టంగా చెప్పిన విషయం ఏమిటంటే, ఈ ఉత్తర్వు కేవలం తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్కే వర్తిస్తుంది. అసలు మలయాళ సినిమా విడుదలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు. అందువల్ల మలయాళ ప్రేక్షకులు యథావిధిగా సినిమాను ఓటీటీలో చూడవచ్చు.
ఇక ఈ కేసులో నిర్మాతలు, దర్శకుడు జీతూ జోసెఫ్, సంబంధిత నిర్మాణ సంస్థలు ప్రతివాదులుగా ఉన్నారు. వారికి నోటీసులు పంపించినప్పటికీ విచారణ సమయంలో ఎవరూ హాజరుకాలేదని కోర్టు పేర్కొంది. ఇది దృశ్యం 3 ఓటీటీ హక్కులకు సంబంధించిన తొలి వివాదం కూడా కాదు. గతంలో మరో కేసులో కూడా డిజిటల్ హక్కులపై చట్టపరమైన అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీంతో దృశ్యం 3 విడుదలకు ముందు వరుసగా న్యాయపరమైన సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి.
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