Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Drishyam 3 OTT: దృశ్యం 3 తెలుగు వెర్షన్‌పై కోర్టు స్టే.. కారణం ఇదేనా?

Drishyam 3 OTT: దృశ్యం 3 తెలుగు వెర్షన్‌పై కోర్టు స్టే.. కారణం ఇదేనా?

Drishyam 3 OTT:ఓటీటీలో విడుదలకు సిద్ధమైన మోహన్‌లాల్ దృశ్యం 3 తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్‌కు మద్రాస్ హైకోర్టు తాత్కాలిక బ్రేక్ వేసింది. తెలుగు హక్కుల వివాదంపై దాఖలైన పిటిషన్‌ను పరిశీలించిన కోర్టు, తదుపరి విచారణ వరకు విడుదలను నిలిపివేస్తూ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 18, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:13 PM IST
Drishyam 3 OTT: దృశ్యం 3 తెలుగు వెర్షన్‌పై కోర్టు స్టే.. కారణం ఇదేనా?
Image Credit: drishyam3(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Drishyam 3 OTT: దృశ్యం 3 తెలుగు వెర్షన్‌పై కోర్టు స్టే.. కారణం ఇదేనా?
Drishyam 312 min ago
2
Nagamani Video13 min ago
3
Transfer Trimuthulu14 min ago
4
EPFO19 min ago
5
RTC employees1 hr ago