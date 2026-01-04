English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Dekhlenge Saala Recreation Video: పవన్ పాటకు దేవిశ్రీ స్టెప్పులు..థాంక్యూ చాలా ఫర్ యువర్ లవ్ ఫర్ డేఖ్‌లేంగే సాలా అంటూ..!

Dekhlenge Saala Recreation Video: పవన్ పాటకు దేవిశ్రీ స్టెప్పులు..థాంక్యూ చాలా ఫర్ యువర్ లవ్ ఫర్ డేఖ్‌లేంగే సాలా అంటూ..!

Dekhlenge Saala Recreation Video: డేఖ్‌లేంగే సాలా పాటకు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ చేసిన స్పెషల్ రీక్రియేషన్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో భారీగా వైరల్ అవుతోంది. తనే కంపోజ్ చేసిన పాటకు ఎనర్జీతో డాన్స్ చేస్తూ డీఎస్పీ కనిపించిన.. తీరు అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఈ వీడియోతో పాటు పాట కూడా ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచింది.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 4, 2026, 02:30 PM IST

Trending Photos

Business Ideas: కేసీఆర్‌ ఐడియా అదుర్స్.. ఈ చిన్న ట్రిక్‎తో టన్నుల కొద్దీ క్యాప్సికం పండిస్తున్నారు.. ఆ ట్రిక్ తెలుసుకుంటే మీ ఫేట్ మారడం గ్యారెంటీ..!!
5
capsicum farming
Business Ideas: కేసీఆర్‌ ఐడియా అదుర్స్.. ఈ చిన్న ట్రిక్‎తో టన్నుల కొద్దీ క్యాప్సికం పండిస్తున్నారు.. ఆ ట్రిక్ తెలుసుకుంటే మీ ఫేట్ మారడం గ్యారెంటీ..!!
LIC Bima Sakhi Yojana: గృహిణులకు శుభవార్త! 18 ఏళ్లు నిండిన మహిళలందరికీ అకౌంట్‌లో రూ.7వేలు జమ..!
6
lic bima sakhi yojana
LIC Bima Sakhi Yojana: గృహిణులకు శుభవార్త! 18 ఏళ్లు నిండిన మహిళలందరికీ అకౌంట్‌లో రూ.7వేలు జమ..!
Tanya Mittal Bodyguards: బిగ్‌బాస్ బ్యూటీకి 150 మంది బాడీగార్డ్స్?! అంబానీని మించిన సెక్యూరిటీ..అసలు నిజం ఇదే!
8
Tanya Mittal
Tanya Mittal Bodyguards: బిగ్‌బాస్ బ్యూటీకి 150 మంది బాడీగార్డ్స్?! అంబానీని మించిన సెక్యూరిటీ..అసలు నిజం ఇదే!
Business Ideas: మహిళలూ..రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ అందిస్తున్న లోన్‎ తీసుకుని ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే.. భారీ ఆదాయం పక్కా..!!
5
Indira Dairy Scheme
Business Ideas: మహిళలూ..రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ అందిస్తున్న లోన్‎ తీసుకుని ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే.. భారీ ఆదాయం పక్కా..!!
Dekhlenge Saala Recreation Video: పవన్ పాటకు దేవిశ్రీ స్టెప్పులు..థాంక్యూ చాలా ఫర్ యువర్ లవ్ ఫర్ డేఖ్‌లేంగే సాలా అంటూ..!

DSP Dekhlenge Saala: సంగీత దర్శకుడు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ అంటేనే.. ఎనర్జీకి మారుపేరు. ఆయన పేరు వినిపిస్తే చాలు ప్రేక్షకుల్లో ఓ ప్రత్యేక.. ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది. ఆయన స్టేజి పైన కూడా.. పాటలతోనే కాకుండా ఎనర్జీతోనే అభిమానులను తెగ ఆకట్టుకునేవారు. అలాంటి డీఎస్పీ ఇప్పుడు డేఖ్‌లేంగే సాలా పాటతో మరోసారి సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ పాట అభిమానులను ఊపేస్తుండగా.. తాజాగా డీఎస్పీ చేసిన స్పెషల్ రీక్రియేషన్ వీడియో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రీక్రియేషన్ వీడియోను “థాంక్యూ చాలా ఫర్ యువర్ లవ్ ఫర్ డేఖ్‌లేంగే సాలా” అనే క్యాప్షన్‌తో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ఈ వీడియోలో డీఎస్పీ వివిధ లొకేషన్లలో డాన్స్ చేస్తూ.. ఎంతో ఉత్సాహంగా కనిపించారు. చిరునవ్వుతో.. ఫుల్ ఎనర్జీతో స్టెప్పులు వేస్తూ పాటను ఆస్వాదించిన.. తీరు ఆయన అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకుంది. తనే కంపోజ్ చేసిన పాటకు.. తనే ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తూ డాన్స్ చేయడం చూసి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయిపోయారు.

 

పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా వస్తున్న.. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా నుంచి విడుదలైన ఈ మొదటి సింగిల్.. ముందు నుంచే సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తూ వచ్చింది. దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ ముందే ఈ పాటను సినిమాకు బిగ్గెస్ట్ డాన్స్ నెంబర్‌గా చెప్పడం జరిగింది. ఇక లిరికల్ వీడియో విడుదలైన తర్వాత.. ఆ మాట నిజమని రుజువయింది. పాటలో పవన్ కళ్యాణ్ స్టైల్, స్టెప్పులు, ఆయన గ్రేస్ అన్నీ కలిసి ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ పాట చూస్తే ఒకప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గుర్తొస్తున్నారు అని అందరూ కామెంట్లు కూడా పెట్టారు.

ఈ పాటకు డీఎస్పీ ఇచ్చిన మాస్ ట్యూన్, భాస్కరభట్ల రవి కుమార్ రాసిన సింపుల్ కానీ పవర్‌ఫుల్ లిరిక్స్..విశాల్ దడ్లానీ ఇచ్చిన ఎనర్జిటిక్ వాయిస్ పాటకు మరింత బలం చేకూర్చాయి. మీ పాట కు పవన్ అభిమానులే కాకుండా తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులు ఎంతోమంది ఫిదా అయ్యారు.

ఈ సినిమాలో శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఇద్దరూ పవన్ కళ్యాణ్‌తో తొలిసారి కలిసి నటించడం విశేషం. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఈ సినిమాను భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది. పార్థీబన్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

Read more: యుద్ధ మేఘాలు.. వెనిజులాలో భారీ పేలుళ్లు ఎమర్జెన్సీ ప్రకటన! ట్రంప్‌ ఆదేశాలతోనే కారకస్‌లో బాంబుల వర్షం..!

Read more:  భారత్‌ను రెచ్చగొడుతూ.. హిందూ వర్కర్‌ను చెట్టుకు వేలాడదీసి తగులబెట్టిన బంగ్లా మూక..! 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Devi sri PrasadDSP Dekhlenge Saala Recreation VideoDekhlenge Saala SongPawan Kalyan SongUstaad Bhagat Singh Movie

Trending News