DSP Dekhlenge Saala: సంగీత దర్శకుడు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ అంటేనే.. ఎనర్జీకి మారుపేరు. ఆయన పేరు వినిపిస్తే చాలు ప్రేక్షకుల్లో ఓ ప్రత్యేక.. ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది. ఆయన స్టేజి పైన కూడా.. పాటలతోనే కాకుండా ఎనర్జీతోనే అభిమానులను తెగ ఆకట్టుకునేవారు. అలాంటి డీఎస్పీ ఇప్పుడు డేఖ్లేంగే సాలా పాటతో మరోసారి సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ పాట అభిమానులను ఊపేస్తుండగా.. తాజాగా డీఎస్పీ చేసిన స్పెషల్ రీక్రియేషన్ వీడియో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఈ రీక్రియేషన్ వీడియోను “థాంక్యూ చాలా ఫర్ యువర్ లవ్ ఫర్ డేఖ్లేంగే సాలా” అనే క్యాప్షన్తో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ఈ వీడియోలో డీఎస్పీ వివిధ లొకేషన్లలో డాన్స్ చేస్తూ.. ఎంతో ఉత్సాహంగా కనిపించారు. చిరునవ్వుతో.. ఫుల్ ఎనర్జీతో స్టెప్పులు వేస్తూ పాటను ఆస్వాదించిన.. తీరు ఆయన అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకుంది. తనే కంపోజ్ చేసిన పాటకు.. తనే ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తూ డాన్స్ చేయడం చూసి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయిపోయారు.
పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా వస్తున్న.. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా నుంచి విడుదలైన ఈ మొదటి సింగిల్.. ముందు నుంచే సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తూ వచ్చింది. దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ ముందే ఈ పాటను సినిమాకు బిగ్గెస్ట్ డాన్స్ నెంబర్గా చెప్పడం జరిగింది. ఇక లిరికల్ వీడియో విడుదలైన తర్వాత.. ఆ మాట నిజమని రుజువయింది. పాటలో పవన్ కళ్యాణ్ స్టైల్, స్టెప్పులు, ఆయన గ్రేస్ అన్నీ కలిసి ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ పాట చూస్తే ఒకప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గుర్తొస్తున్నారు అని అందరూ కామెంట్లు కూడా పెట్టారు.
ఈ పాటకు డీఎస్పీ ఇచ్చిన మాస్ ట్యూన్, భాస్కరభట్ల రవి కుమార్ రాసిన సింపుల్ కానీ పవర్ఫుల్ లిరిక్స్..విశాల్ దడ్లానీ ఇచ్చిన ఎనర్జిటిక్ వాయిస్ పాటకు మరింత బలం చేకూర్చాయి. మీ పాట కు పవన్ అభిమానులే కాకుండా తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులు ఎంతోమంది ఫిదా అయ్యారు.
ఈ సినిమాలో శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఇద్దరూ పవన్ కళ్యాణ్తో తొలిసారి కలిసి నటించడం విశేషం. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఈ సినిమాను భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది. పార్థీబన్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
