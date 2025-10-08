Mammootty: చెన్నైలో మమ్ముట్టి ఫిల్మ్ కంపెనీపై ఈడీ దాడులు.. కారణం ఏమిటంటే..!

ED Raids On Mammootty: 2025 అక్టోబర్ 8న ఉదయం, తమిళనాడులోని చెన్నైలో మలయాళ సూపర్ స్టార్ మమ్ముట్టికి చెందిన.. సినిమా నిర్మాణ సంస్థ వేఫేర్ ఫిలిమ్స్ (Wayfare Films) పై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అధికారులు దాడి చేశారు.
ఈడీ అధికారులు చెన్నై గ్రీన్వేస్ రోడ్లో ఉన్న మమ్ముట్టి కంపెనీ కార్యాలయంపై దాడి నిర్వహించారు. మొత్తం ఎనిమిది మంది ఈడీ అధికారులు, సీఆర్పీఎఫ్ (CRPF) సిబ్బందితో కలిసి ఈ సోదాలు చేపట్టారు.
ఈ దాడులు లగ్జరీ వాహనాల అక్రమ దిగుమతి మరియు విదేశీ కరెన్సీ లావాదేవీల దర్యాప్తులో భాగంగా నిర్వహించినట్లు ఈడీ తెలిపింది. కోచ్చి జోనల్ కార్యాలయం కూడా కేరళ, తమిళనాడులోని 17 ప్రదేశాల్లో ఒకేసారి దాడులు చేసింది.
ఈడీ అధికారులు మమ్ముట్టి సంస్థతో పాటు పలు ప్రముఖ సినీ తారల ఇళ్లు, కార్యాలయాలపై కూడా సోదాలు చేశారు. వారిలో దుల్కర్ సల్మాన్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్, అమిత్ చకలక్కల్ వంటి నటులు ఉన్నారని సమాచారం. ఇక ఎర్నాకులం, త్రిస్సూర్, కోయంబత్తూర్, కోజికోడ్, మలప్పురం, కొట్టాయం వంటి ప్రాంతాల్లోని వ్యాపార కేంద్రాలు, వాహన యజమానుల ఇళ్లలో కూడా ఈడీ అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు.
మొదటి దశ దర్యాప్తులో కోయంబత్తూర్లోని ఒక గ్రూప్ నకిలీ పత్రాలతో లగ్జరీ వాహనాలు రిజిస్టర్ చేసి, వాటిని తక్కువ ధరలకు సినీ తారలకు విక్రయించినట్లు తేలిందని సమాచారం. వారు తాము ఇండియన్ ఆర్మీ, అమెరికా ఎంబసీ, విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖకు సంబంధిత వ్యక్తులమని చెప్పి వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు పొందారని అధికారులు వెల్లడించారు.
మమ్ముట్టి ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీపై ఈడీ దాడులు ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. అధికారులు లగ్జరీ కార్ల అక్రమ రవాణా, విదేశీ డబ్బు లావాదేవీలపై మరిన్ని ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారని సమాచారం.
