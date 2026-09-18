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‘ఈ పాట కోరినవారు నెమలిపాలెం’ నుండి మూవీ రివ్యూ.. మ్యూజికల్ థ్రిల్లర్ మెప్పించిందా..!!

Ee Paata Korinavaaru Nemalipalem Nundi Movie Review: ‘ఆ నలుగురు’, ‘మధుమాసం’, ‘అందరి బంధువయా’, ‘ఇదీ సంగతి’  ‘ఆటగదరా శివా’ వంటి చిత్రాలతో తెలుగులో సెపరేట్ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న డైరెక్టర్ చంద్ర సిద్ధార్ధ్.  తాజాగా ఈయన ‘ఈ పాట కోరినవారు నెమలిపాలెం నుండి రమ, జ్యోత్స్న నందు మురళి కబీర్ ఢోల్ రవి మొదలగువారు’. ‘ఎ ఫర్‌బిడెన్ రాగ ఫ్రమ్ ఎ ఫర్‌బిడెన్ సాగా’ అనేది ట్యాగ్ లైన్. ఫిల్మోత్సవ్ బ్యానర్‌పై ఆయనే సొంతగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 18, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:46 PM IST
‘ఈ పాట కోరినవారు నెమలిపాలెం’ నుండి మూవీ రివ్యూ.. మ్యూజికల్ థ్రిల్లర్ మెప్పించిందా..!!
Image Credit: Ee Paatanu Korinavaaru (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘ఈ పాట కోరినవారు నెమలిపాలెం’ నుండి మూవీ రివ్యూ.. మ్యూజికల్ థ్రిల్లర్ మెప్పించిందా..!!
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