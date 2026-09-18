/‘ఈ పాట కోరినవారు నెమలిపాలెం’ నుండి మూవీ రివ్యూ.. మ్యూజికల్ థ్రిల్లర్ మెప్పించిందా..!!

Ee Paata Korinavaaru Nemalipalem Nundi Rama Jyotsna Nandu Murali Kabir Dhol Ravi Modalaguvaru Review: ‘ఈ పాట కోరినవారు నెమలిపాలెం నుండి రామ జ్యోత్స్న నందు మురళీ కబీర్ ఢోల్ రవి మొదలగువారు’ వంటి అతిపెద్ద టైటిల్తో ఈ సినిమా వచ్చింది. తెలుగులో అతిపెద్ద సినిమా టైటిల్ ఇదే. ఈ రోజు రిలీజైన విడుదలైన ఈ సినిమా మెప్పించిందా.. లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
సాగర్ (హర్ష) ఓ మానసిక రోగి. అతని అన్న శివాజీ (రవివర్మ)అతని బాగోగులు చూసుకోవడానికి దాము (అశోక్ వర్ధన్), నీలి (రేఖ నిరోషా)ను పెట్టి అతని బాగోగులు చూసుకుంటాడు. మరోవైపు సాగర్కు ప్రతి రోజు రాత్రి 10.30 నిమిషాలకు ఒకే పాట వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ పాటను కోరినవారు నెమలిపాలెం నుండి రమ, జ్యోత్స్న, నందు, మురళి, కబీర్, ఢోల్ రవి మొదలగురువారు అని ఆ పాట వేస్తారు. ఆ పాట విన్నపుడల్లా తన చుట్టు ఓ దెయ్యం తిరుగుందనే భ్రమ పడుతుంటాడు. అదే విషయాన్ని తన పనివాడికి చెబితే.. ఈ పాట ప్రతి రోజు ఇదే సమయానికి వస్తుందని చెబుతాడు. ఆ తర్వాత దాము,నీలి పెళ్లి చేసుకొని వెళ్లిపోతారు. ఇక సాగర్ ఒక్కడే ఆ గెస్ట్ హౌస్లో గడుపుతుంటాడు. ఈ పాట గురించి తెలుసుకోవడానికి అతను విజయవాడలోని రేడియో స్టేషన్కు వెళతాడు. ఈ సందర్భంగా అతనికి కొన్ని సంచలన నిజాలు తెలుస్తాయి. ఇంతకీ నెమలిపాలెం నుంచి ప్రతి రోజు ఈ పాటను కోరుతున్న వారు ఎవరు..? ఎందుకు ఆ పాటను ప్లే చేయమని అడుగుతుంటారు. చివరకు ఈ పాట వెనక ఉన్న మర్మం ఏమిటి..? నెమలిపాలెంలోని ఆ మనుషులకు సాగర్కు ఉన్న సంబంధం ఏమిటనేది తెలియాంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
‘ఈ పాట కోరినవారు నెమలిపాలెం నుండి రమ, జ్యోత్స్న, నందు, మురళి, కబీర్, ఢోల్ రవి మొదలగురువారు అనే టైటిల్తోనే ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో చెప్పకనే చెప్పాడు దర్శకుడు. ఓ మానసిక రోగి ప్రతి రోజు ఒకే సమయంలో ఒకే పాటను రోజు కోరువారే కోరడం.. అదే పాట రిపీటం కావడం .. దీంతో నెమలిపాలెంలో ఈ పాటను కోరే వ్యక్తులకు దగ్గరకు వెళ్లే ప్రయత్నం హీరో చేస్తాడు. ఈ క్రమంలో అతనికి ఓ భయంకరమైన నిజం తెలుస్తుందనే ట్విస్ట్ ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసేలా ఉంది. అంతా కొత్తవాళ్లే కావడం ఈ సినిమాకు ఒకింత మైనస్ అని చెప్పాలి. అయిన దర్శకుడు తాను చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని ఓ రేడియో స్టేషన్ నేపథ్యంలో ప్రతి రోజు రాత్రి ఒకే సమయంలో నెమలిపాలెం అనే ఊరు నుండి రోజు ఒకే పాటను కోరడం.. ఆ పాట విన్న వెంటనే హీరో కు తన చుట్టు దెయ్యం తిరుగుతుందనే భ్రమ.. దాని చుట్టూ స్క్రీన్ ప్లే రాసుకున్నాడు దర్శకుడు. అసలు కథలో ఎంట్రీ కావడానికి మొదటి 20 నిమిషాలు తీసుకున్నాడు. ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్తో సెకండాఫ్ ఏం జరగుతుందనే ఉత్కంఠ రేకిత్తించాడు.
సెకండాఫ్లో ఫ్లాష్ బ్యాక్.. అమ్మాయితో హీరో ప్రేమాయణం అసంపూర్తిగా ముగించడం ఒకింత నిరాశకు గురి చేస్తుంది. ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఓ బ్యాండ్ మేళం.. పాటలు, ఫ్రెండ్స్ మధ్య గొడవలు రొటీన్ అనిపిస్తాయి. దాన్ని మరింత బలంగా రాసుకుంటే సినిమా నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉండేది. కొన్ని సీన్స్ ను రాసుకున్న విధానం నైట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ బాగున్నాయి. ఆర్ఆర్ బాగుంది. సినిమాటోగ్రఫీ, నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి. థ్రిల్లర్ సినిమాలను కోరుకునే వారికి ఈ వారం ఈ సినిమా బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
హీరో పాత్రలో హర్ష రెండు వేరియేషన్స్ లో తన నటనతో ఓకే అనిపించాడు. అమైరా గోస్వామి తన పాత్రలో ఇమిడిపోయింది. ఎమోషనల్ సీన్స్లో బాగా నటించింది. సుజనా రెడ్డి గ్లామర్ ప్రదర్శించడంలో హద్దులు చెరిపేసింది. కుర్రాళ్ల గుండెల్లో అగ్గి రాజేందనే చెప్పాలి. రేఖ నిరోషా ఉన్నంతలో పర్వాలేనదనిపించింది. డాక్టర్ పాత్రలో రవి వర్మ ఓకే అనిపించాడు. రేడియో జాకీగా ఇనయా సుల్తానా ఒకసారి కనిపిస్తుంది.మిగిలిన నటీనటులు పర్వాలేదనిపించారు.
పంచ్ లైన్.. థ్రిల్ చేసే నెమలి పాలెం నుండి ఈ పాటను కోరినవారు..
రేటింగ్: 2.75
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