/అనిల్ రావిపూడి చేతులు మీదుగా ‘ఈ పాట కోరినవారు నెమలిపాలెం’ నుంచి టీజర్.. ఈ నెల 18న విడుదల..

Ee Paata Korinavaaru Nemalipalem Nundi Rama Jyotsna Nandu Murali Kabir Dhol Ravi Modalaguva Teaser Talk: తెలుగులో విలక్షణ డైరెక్టర్గా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకతను సంపాదించుకున్నారు దర్శకుడు చంద్ర సిద్ధార్థ్. ఆయన తెరకెక్కించిన తాజా చిత్రం 'ఈ పాట కోరినవారు నెమలిపాలెం నుండి రమ, జ్యోత్స్న, నందు, మురళి, కబీర్, ఢోల్ రవి మొదలగువారు'. ఎ ఫర్బిడెన్ రాగ ఫ్రమ్ ఎ ఫర్బిడెన్ సాగా... అనేది ట్యాగ్ లైన్. తెలుగు సినిమా చరిత్రలో అత్యంత పొడవైన టైటిల్తో వస్తున్న సినిమాగా కొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసిందనే చెప్పాలి. ప్రముఖ దర్శక రచయిత మదన్ అందించిన కథతో వై.వి.సత్యనారాయణ రాజు సమర్పణలో ఫిల్మోత్సవ్ పతాకంపై చంద్ర సిద్ధార్థ్ నిర్మించిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 18న థియేట్రికల్గా రిలీజ్ కాబోతుంది. బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ మెషీన్ అనిల్ రావిపూడి చేతుల మీదుగా టీజర్ రిలీజ్ చేశారు. అంతేకాదు టీజర్ ఆద్యంతం సస్పెన్స్, హాట్ ఎలిమెంట్స్తో ఓ వర్గం ప్రేక్షకులను టార్గెట్ చేసినట్టు కనిపిస్తోంది.
ఈ సందర్భంగా ఈ సినిమా టీజర్ విడుదల తర్వాత దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ.. ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. ''ఇంత పెద్ద టైటిల్తో సినిమా రావడం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. చంద్ర సిద్ధార్థ్ దగ్గర 'మధుమాసం', 'హౌస్ఫుల్', 'అందరి బంధువయా' చిత్రాలకు నేను స్క్రిప్ట్ విభాగంలో పని చేశాను. ఆయన సెన్సిబుల్ చిత్రాలను ప్రేక్షకులకు అందించారు. అతి పొడవాటి టైటిల్తో వస్తున్న ఈ చిత్రం కూడా ప్రేక్షకుల ఆదరణ సొంతం చేసుకోవడం గ్యారంటీ అని చెప్పారు.
దర్శక నిర్మాత చంద్ర సిద్దార్థ్ మాట్లాడుతూ... ''మా సినిమా టీజర్ విడుదల చేసిన అనిల్ రావిపూడికి ధన్యవాదాలు. మేం అడిగిన వెంటనే ఆయన ఓకే చెప్పారు. ఆయన బిజీ షెడ్యూల్లో మాకు కొంత సమయం ఇచ్చారు. ఆయనకు టైటిల్, టీజర్ నచ్చడం మా సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. టైటిల్ రెస్పాన్స్ బావుంది. ఆడియన్స్ అందరిలో సినిమాపై క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పటి వరకు తెలుగులో వచ్చిన థ్రిల్లర్ సినిమాల్లో ఇదొక డిఫరెంట్గా నిలిచిపోవడం గ్యారంటీ అన్నారు. థియేటర్లలో మంచి విజయం సాధిస్తుందన్నారు.
హర్ష హీరోగా, అమైరా గోస్వామి, సుజనా రెడ్డి హీరోయిన్లుగా పరిచయమవుతున్న 'ఈ పాట కోరినవారు...' సినిమాలో ఇనాయా సుల్తానా, రవివర్మ, అశోక్ వర్ధన్, రేఖా నిరోషా ఇరత పాత్రల్లో నటించారు. టీజర్ విషయానికి వస్తే... 'నీ రేడియో కావాలి' అంటూ హీరో హర్ష ఒకరి ఇంటికి వెళతాడు. అక్కడ రేఖా నిరోషా 'నేను వద్దా' అని అడుగుతుంది. అది చూసి ఆమె భర్త ఓ లుక్ ఇస్తారు. తర్వాత 'ఇంత అందంగా ఉన్నారు. మిమ్మల్ని ఎలా వదులుకున్నారు' అని ఇనాయ సుల్తానాను అడిగితే... 'ఎప్పుడూ మీరే వదిలేయాలా? మేం వదలకూడదా' అని ఆమె సమాధానం ఇస్తుంది. ప్రేయసిని షేర్ చేసుకోవాలనుకునే ప్రియుడు, పెళ్లి పీటల మీద భర్తతో పాటు మరొకరు కావాలని కోరిన భార్య వంటి సన్నివేశాలు సినిమాపై బజయ్ క్రియేట్ చేసాయి. ఈ మిస్టికల్ మ్యూజికల్ థ్రిల్లర్ మీద అంచనాలు పెంచాయి.
'ఆ నలుగురు'తో మానవ సంబంధాలు, భావోద్వేగాలను తెరపై బలంగా ఆవిష్కరించిన చంద్ర సిద్ధార్థ్, ఈసారి ఆధునిక థ్రిల్లర్ నేపథ్యంతో మరో భిన్నమైన సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురాబోతున్నారు. సంగీతం, ధ్వని, మానవ మెదడు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని కథలో కీలకంగా మలుస్తూ తెరకెక్కిన సినిమా ఇది. సౌండ్ థెరపీ, బ్రెయిన్ మ్యాపింగ్, మెమరీస్, గిల్ట్ వంటి అంశాలను మిస్టరీ కథనంతో మేళవించిన సినిమా ఇది.
Also Read:పవన్ కళ్యాణ్, రోజా కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమా ఏంటో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.