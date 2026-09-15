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అనిల్ రావిపూడి చేతులు మీదుగా ‘ఈ పాట కోరినవారు నెమలిపాలెం’ నుంచి టీజర్.. ఈ నెల 18న విడుదల..

Ee Paata Korinavaaru Teaser: తెలుగులో ‘ఆ నలుగురు’, మధు మాసం, అందరి బంధువయా, ఇదీ సంగతి, ఆటగదరా శివా వంటి పలు చిత్రాలతో మెప్పించిన దర్శకుడు చంద్ర సిద్ధార్ధ్. తాజాగా ఈయన కాస్త గ్యాప్ తర్వాత  ‘ఈ పాట కోరినవారు నెమలిపాలెం నుండి రమ, జ్యోత్స్న, నందు, మురళి, కబీర్, ఢోల్ రవి మొదలగువారు' సినిమాతో రాబోతున్నారు.  ఎ ఫర్‌బిడెన్ రాగ ఫ్రమ్ ఎ ఫర్‌బిడెన్ సాగా... అనేది ఉపశీర్షిక. తెలుగు సినిమా చరిత్రలో అత్యంత పొడవైన టైటిల్‌తో వస్తున్న సినిమాగా రికార్డులకు ఎక్కింది.తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్‌ ను అనిల్ రావిపూడి విడుదల చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 15, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:50 PM IST
అనిల్ రావిపూడి చేతులు మీదుగా ‘ఈ పాట కోరినవారు నెమలిపాలెం’ నుంచి టీజర్.. ఈ నెల 18న విడుదల..
Image Credit: Ee Paatanu Korinavaaru (Youtube/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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