/Ee Taram Kathalu: భర్త చేసిన మోసం.. జీవితం ముగిసిపోయిందనుకుంది.. కానీ మూడేళ్ల తర్వాత ఏమైందంటే!

Ee Taram Kathalu: సిరి చిన్నప్పటి నుంచి చాలా అమాయకంగా పెరిగింది. ప్రేమ, రిలేషన్షిప్స్ గురించి ఆమెకు పెద్దగా తెలియదు. సినిమాలు కూడా ఎక్కువగా చూసేది కాదు. చదువుపైనే దృష్టి పెట్టేది. ఎవరైనా ఏదైనా చెబితే సులభంగా నమ్మేసేంత మంచితనం ఆమెది. చదువు పూర్తయ్యాక సిరికి మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది. కొంతకాలానికి తల్లిదండ్రులు అదే ప్రాంతానికి చెందిన అర్జున్ అనే యువకుడితో ఆమెకు పెళ్లి చేశారు. అర్జున్ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేసేవాడు. పెళ్లైన మొదటి మూడేళ్లు సిరి జీవితం చాలా సంతోషంగా సాగింది.
అయితే ఆ తర్వాత అర్జున్ తనకు ఓ అమ్మాయి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉందని సిరికి పరిచయం చేశాడు. ఆమె పేరు నందిని. పెళ్లికి ముందే అర్జున్కు ఆమె పరిచయం ఉందని చెప్పాడు. సిరి కూడా నందినిని సొంత స్నేహితురాలిలాగే చూసింది. నందిని ఇంటికి వస్తే భోజనం పెట్టి ఎంతో ఆప్యాయంగా చూసేది. కానీ నందినికి అప్పటికే పవన్ అనే వ్యక్తితో పెళ్లయింది. అంతకుముందు పవన్ను ఆమె ఏడు సంవత్సరాలు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది.
అయితే కొంతకాలానికి నందిని, అర్జున్ మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి పవన్కు అనుమానం వచ్చింది. ఇద్దరూ కలిసి బయట తిరిగిన కొన్ని ఫొటోలు అతని చేతికి వచ్చాయి. వాటిని చూసిన పవన్ తీవ్రంగా బాధపడ్డాడు. చివరకు ఆ ఫొటోలను సిరికి పంపించాడు. ఆ ఫొటోలు చూసిన సిరి ఒక్కసారిగా షాక్ అయింది. తాను ఎంతో నమ్మిన భర్త ఇలా చేశాడని ఆమె ఊహించలేకపోయింది. అర్జున్ మాత్రం “ఇకపై ఆమెతో ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు” అంటూ సిరిని ఒప్పించే ప్రయత్నం చేశాడు.
అమాయకమైన సిరి మరోసారి అతని మాటలను నమ్మింది. కానీ పరిస్థితి మారలేదు. చివరకు ఒకరోజు అర్జున్, నందిని కలిసి ఇంట్లోనే కనిపించడంతో సిరికి నిజం పూర్తిగా అర్థమైంది. ఇక ఆ బంధంలో ఉండలేనని నిర్ణయించుకుని పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది.
ఆ తర్వాత నందిని భర్త పవన్, నందిని తల్లి కలిసి అర్జున్పై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇరు కుటుంబాలను పోలీసులు స్టేషన్కు పిలిపించారు. అక్కడ జరిగిన పరిణామాల తర్వాత అర్జున్ తీవ్ర అవమానానికి గురై ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించాడు. ఈ ఘటన సిరిని పూర్తిగా కుంగదీసింది. కానీ ఆ సమయంలో ఆమె తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు ఆమెకు అండగా నిలిచారు. నెమ్మదిగా ఆమె ఆ బాధ నుంచి బయటకు వచ్చింది.
రెండు, మూడు సంవత్సరాల తర్వాత సిరి జీవితంలోకి మరో మంచి వ్యక్తి వచ్చాడు. ఆమె గతాన్ని తెలుసుకున్నప్పటికీ ఆమెను గౌరవంగా స్వీకరించాడు. ఇప్పుడు సిరి ఎంతో సంతోషంగా జీవిస్తోంది.
సిరి చెప్పిన మాట ఒక్కటే.. “జీవితంలో ఎంత పెద్ద సమస్య వచ్చినా అక్కడితో జీవితం ఆగిపోదు. మనల్ని నిజంగా ప్రేమించే వాళ్లు మనతో ఉంటే మళ్లీ కొత్త జీవితాన్ని మొదలుపెట్టవచ్చు.”
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