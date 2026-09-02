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Ee Taram Kathalu: భర్త చేసిన మోసం.. జీవితం ముగిసిపోయిందనుకుంది.. కానీ మూడేళ్ల తర్వాత ఏమైందంటే!

Ee Taram Kathalu:మన చుట్టూ ఎన్నో కథలు ఉంటాయి. కొన్ని మనల్ని ఆలోచింపజేస్తే.. మరికొన్ని మన జీవితానికి స్ఫూర్తినిస్తాయి. అందుకే చిన్నప్పటి నుంచి కథలు, సినిమాలు మనకు ఎంతో ఇష్టం. మన చుట్టూ ఉన్నవారి నిజ జీవిత సంఘటనలు కూడా మనకు ఎన్నో పాఠాలు నేర్పుతాయి. అందుకే జీ తెలుగు న్యూస్.. ఓ చిన్న ప్రయత్నంగా పాఠకులు పంచుకున్న నిజ జీవిత సంఘటనలను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం.. ప్రతి కథలో ఓ అనుభవం, ఓ సందేశం ఉంటుంది. ఈ కథలోని వ్యక్తుల గోప్యత కోసం పేర్లు, కొన్ని వివరాలను మార్చాం..

Written ByVishnupriya
Published: Sep 02, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:42 PM IST
Ee Taram Kathalu: భర్త చేసిన మోసం.. జీవితం ముగిసిపోయిందనుకుంది.. కానీ మూడేళ్ల తర్వాత ఏమైందంటే!
Image Credit: Ee Taram Kathalu(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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