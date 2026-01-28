Eesha rebba Video: పెద్ద వివాదం రాజేసిన ఈషారెబ్బా.?.. ఏకంగా ఏపీ , తెలంగాణ యాసలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Eesha rebba controversy comments on Andhra Pradesh and Telangana accent: టాలీవుడ్ భామ ఈషా రెబ్బా, తరుణ్ భాస్కర్ దర్శకత్వం, హీరోగా నటించిన మూవీ ఓంశాంతి శాంతి శాంతిః ఈనెల 30న అభిమానుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్లలో మూవీ టిమ్ చాలా బిజీగా ఉంటుంది. ఇటీవల రిలీజ్ చేసి టీజర్ కు అభిమానుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అయితే.. ఈషారెబ్బా, తరుణ్ భాస్కర్ ల మధ్య ఏదో ఉందని తరచుగా వార్తలు హల్ చల్ చేస్తుంటాయి. వీటిని బలం చేకూర్చేలా ఇద్దరు కలిసి తరచుగా కన్పిస్తున్నారు.
ఇటీవల తరుణ్ భాస్కర్ తనకు ఈషా రెబ్బా మంచి ఫ్రెండ్ కన్నా కూడా ఎక్కువని అన్నారు. అదే విధంగా ఈషారెబ్బా కూడా తరుణ్ భాస్కర్ తో కలసి పనిచేయడం చాలా హ్యపీగా ఉందన్నారు. దీనిలో నిజంగానే చెంపదెబ్బలు తిని కొన్ని సీన్ లు తీశామన్నారు. ఆ సీన్ లో నిజంగానే ఏడ్చినట్లు చెప్పారు. తమ మధ్యఉన్న విషయంను సమయం వచ్చినప్పుడు రివీల్ చేస్తామన్నారు. దీంతో గుడ్ న్యూస్ చెప్పడం పక్కా అంటూ అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.
మరోవైపు ఈ మూవీ ప్రమోషన్ల వేళ ఈషారెబ్బా ఇటీవల చేసిన కామెంట్స్ కాంట్రవర్సీగా మారాయి. తెలంగాణ, ఏపీ యాసల గురించి మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణలో నార్మల్ గా మాట్లాడిన కూడా కొట్టినట్లు ఉంటుందన్నారు. అదే విధంగా ఏపీలో బూతులు తిట్టిన మాట్లాడినట్లు ఉంటుందని, కామన్ గా ఉంటుందన్నారు.
నటి ఈషా రబ్బా చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం వివాదాస్పదంగా మారాయి. కొంతమంది ట్రోలర్స్ దీనిపై సోషల్ మీడియాలో లేని పోనీ కామెంట్స్ చేసి వైరల్ చేస్తున్నారు. తెలంగాణ భాషను కొట్టినట్లు ఉందనడం ఏంటిని, ఏపీలోబూతులు మాట్లాడతారా..?..అంటూ కొంత మంది ఈషా వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈషారెబ్బా చేసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రం కాంట్రవర్సీకి దారితీశాయని చెప్పుకొవచ్చు.