  • Emmanuel Remuneration: బిగ్‌బాస్ హౌస్ నుంచి ఇమ్మాన్యుయేల్ ఎలిమినేషన్..15 వారాలకు ఎన్ని లక్షలు సంపాదించారంటే?

Emmanuel Bigg Boss Remuneration: తెలుగు బుల్లితెరపై గత మూడు నెలలుగా ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించిన బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఆదివారం (డిసెంబర్ 21) రాత్రి గ్రాండ్ ఫినాలే ఘనంగా జరగనుంది. అయితే, ఫినాలేకు ముందే టైటిల్ ఫేవరెట్‌గా భావించిన జబర్దస్త్ కమెడియన్ ఇమ్మాన్యుయేల్ ఎలిమినేట్ అవ్వడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.  

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 21, 2025, 04:15 PM IST

Emmanuel Bigg Boss Remuneration: తెలుగు బుల్లితెరపై గత మూడు నెలలుగా ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించిన బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఆదివారం (డిసెంబర్ 21) రాత్రి గ్రాండ్ ఫినాలే ఘనంగా జరగనుంది. అయితే, ఫినాలేకు ముందే టైటిల్ ఫేవరెట్‌గా భావించిన జబర్దస్త్ కమెడియన్ ఇమ్మాన్యుయేల్ ఎలిమినేట్ అవ్వడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

టాప్-3 లో ఉంటాడనుకున్న 'ఇమ్మూ'.. నాలుగో స్థానంతోనే సరిపెట్టుకుని హౌస్ నుండి బయటకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. కప్పు గెలవకపోయినా, పారితోషికం విషయంలో మాత్రం ఇమ్మాన్యుయేల్ విన్నర్ రేంజ్‌లో సంపాదించాడని సమాచారం.

ఇమ్మాన్యుయేల్ భారీ పారితోషికం..
సీజన్ ప్రారంభం నుండి తన కామెడీతో, చమత్కారంతో షోను నడిపించిన ఇమ్మాన్యుయేల్‌కు బిగ్ బాస్ యాజమాన్యం గట్టిగానే చెల్లించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇమ్మాన్యుయల్‌కు రోజువారీ వేతనం కింద సుమారు రూ.35,000 ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. దీంతో వారానికి రూ.2.25 లక్షల పారితోషకం అందుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తంగా ఇప్పటి వరకు 15 వారాల పాటు బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో ఉంటూ దాదాపుగా రూ. 33.75 లక్షలు సంపాదించినట్లు తెలుస్తోంది.

బిగ్ బాస్ విజేతకు దక్కే ప్రైజ్ మనీ రూ. 50 లక్షలు (టాక్స్ కటింగ్స్ కాకుండా) అని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఇమ్మాన్యుయేల్ సంపాదించిన ఈ రూ. 34 లక్షల మొత్తం దాదాపు విన్నర్ ప్రైజ్ మనీకి చేరువలో ఉండటం విశేషం.

అనూహ్యంగా ఎలిమినేషన్..
శనివారం నాటి ఎపిసోడ్‌లో ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజన ఎలిమినేట్ అయినట్లు వార్తలు రావడంతో సోషల్ మీడియాలో రచ్చ మొదలైంది. "విన్నర్ మెటీరియల్ అనిపించిన ఇమ్మూను టాప్-3లో కూడా లేకుండా చేయడం అన్యాయం. ఇదంతా స్క్రిప్టెడ్ డ్రామా" అంటూ నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఓటింగ్ పరంగా చివరి నిమిషంలో డిమాన్ పవన్ పుంజుకోవడంతో, ఇమ్మాన్యుయేల్ వెనకబడి నాలుగో స్థానానికి పరిమితమైనట్లు తెలుస్తోంది.

గ్రాండ్ ఫినాలే: టైటిల్ ఎవరికి?
మరికొన్ని గంటల్లో తేలిపోనున్న ఈ సమరంలో ప్రస్తుతం తనూజ, కళ్యాణ్ మధ్య హోరాహోరీ పోరు సాగుతోంది. ఈ గ్రాండ్ ఫినాలేకు మాస్ మహారాజ రవితేజ చీఫ్ గెస్టుగా వచ్చి విజేతను ప్రకటించనున్నట్లు సమాచారం. డిమాన్ పవన్ కూడా రేసులో గట్టి పోటీ ఇస్తుండటంతో విన్నర్ ఎవరనేది ఉత్కంఠగా మారింది. కప్పు గెలవకపోయినా, భారీ ఆదాయంతో పాటు కోట్లాది మంది అభిమానుల ప్రేమని గెలుచుకుని ఇమ్మాన్యుయేల్ బయటకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

Also REad: Suman Shetty Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌లో విన్నర్ కంటే సుమన్ శెట్టి భారీ రెమ్యునరేషనా.? ఎన్ని లక్షలు వచ్చాయంటే!

Also REad: Job Calendar 2026: నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ సర్కార్ తీపికబురు..ప్రతిఏటా 'జాబ్ క్యాలెండర్' ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారంటే?

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Emmanuel Remunerationemmanuel remunerationbigg boss telugu 9 contestants remunerationbigg boss 9 telugu contestants remunerationSanjana Galrani Remuneration

