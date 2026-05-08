EPFO 3.0 Withdrawal Update: పీఎఫ్ (PF) ఖాతాదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే తీపి కబురు అందించబోతోంది. ఇకపై మీ పీఎఫ్ డబ్బుల కోసం నెలల తరబడి వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేదు. అత్యవసర సమయాల్లో నేరుగా ATM నుండి నగదు విత్ డ్రా చేసుకోవడం లేదా UPI ద్వారా డబ్బులు పొందడం ద్వారా సరికొత్త విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుడుతోంది.
ప్రస్తుత పీఎఫ్ విత్డ్రా ప్రక్రియలో ఉన్న జాప్యాన్ని నివారించేందుకు కేంద్రం ఈపీఎఫ్ఓ 3.0ను తీసుకువస్తోంది. దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం సేవలను వేగవంతం చేయడం. 2026 మే నెలలో ఈ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్లు రోజుల వ్యవధిలోనే పూర్తి కానున్నాయి.
ATM, UPI ద్వారా విత్డ్రా ఎలా?
పీఎఫ్ సభ్యుల కోసం EPFO ప్రత్యేక కార్డులను జారీ చేసే అవకాశం ఉంది. దీని ద్వారా ఏటీఎం మెషిన్ల నుండి నేరుగా నగదు తీసుకోవచ్చు. ఫోన్ పే, గూగుల్ పే వంటి UPI యాప్లను ఉపయోగించి కూడా పీఎఫ్ డబ్బును నేరుగా మీ బ్యాంక్ ఖాతాలోకి పొందే సౌలభ్యం కలుగుతుంది. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం.. సభ్యులు తమ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్లో 50 శాతం వరకు ఈ పద్ధతిలో విత్డ్రా చేసుకునే వీలుంటుంది.
కావాల్సిన అర్హతలు ఇవే..
ఈ డిజిటల్ సేవలను ఉపయోగించుకోవాలంటే సభ్యులకు కిందివి తప్పనిసరి. యాక్టివ్గా ఉన్న UAN (యూనివర్సల్ ఖాతా సంఖ్య).. UANతో లింక్ అయిన ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డుతో పాటు బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు.. అలాగే సరైన IFSC కోడ్ అప్డేట్ అయి ఉండాలి.
కేంద్ర కార్మిక మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా వెల్లడించిన ప్రకారం.. EPFO వ్యవస్థలో భారీ మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 60.1 మిలియన్ క్లెయిమ్ల పరిష్కారంకాగా.. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రికార్డు స్థాయిలో 83.1 మిలియన్ క్లెయిమ్లను పరిష్కరించారు.
పూర్తి పీఎఫ్ విత్డ్రా ఎప్పుడు?
సాధారణంగా 55 ఏళ్ల వయస్సులో పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత పూర్తి పీఎఫ్ తీసుకోవచ్చు. అయితే శాశ్వత వైకల్యం, విదేశాలకు వలస వెళ్లడం లేదా ఉద్యోగం కోల్పోయిన ప్రత్యేక సందర్భాల్లో కూడా పూర్తి చేసి ఉపసంహరించుకోవచ్చు. ATM/UPI సేవలపై అధికారిక మార్గదర్శకాలు రావాల్సి ఉంది. ఈ సేవలు అమల్లోకి వస్తే లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే బాధ తప్పుతుంది. పీఎఫ్ డబ్బులు మీ జేబులో ఉన్నట్టే!
