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Eshwar Sai Controversy: బాసింగ బలాలు ఫేమ్ ఈశ్వర్ సాయి వివాదం.. తన పేరు లాగొద్దంటున్న నటి

Eshwar Sai Controversy: ‘బాసింగ బలాలు’ ఫోక్ సాంగ్‌తో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న గాయకుడు, నటుడు ఈశ్వర్ సాయి పేరు ప్రస్తుతం ఓ వివాదంలో వినిపిస్తోంది. వేములవాడలో మరో మహిళా ఫోక్ ఆర్టిస్ట్‌తో ఆయన ఉన్న సమయంలో భార్య అక్కడికి చేరుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన కొన్ని వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 20, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:46 PM IST
Eshwar Sai Controversy: బాసింగ బలాలు ఫేమ్ ఈశ్వర్ సాయి వివాదం.. తన పేరు లాగొద్దంటున్న నటి
Image Credit: Eshwar Sai Controversy(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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