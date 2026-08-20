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Eshwar Sai Madhuri Rathod: ఫోక్ డాన్సర్ల వివాదం.. ఈశ్వర్ సాయి భార్యపై రివర్స్ కేసు పెడుతున్న మాధురి రాథోడ్?

Eshwar Sai Madhuri Rathod Controversy: సోషల్ మీడియాలో తాజా వివాదంగా మారిన ఫోక్ డ్యాన్సర్ల రాసలీలల వ్యవహారం ఇప్పుడు మరింత తీవ్రతరంగా మారింది. అయితే ఇదే విషయమై ఈశ్వర్ సాయి భార్య శరణ్యపై ఎదురు కేసు పెట్టేందుకు డాన్సర్ మాధురి రాథోడ్ సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 20, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:59 PM IST
Eshwar Sai Madhuri Rathod: ఫోక్ డాన్సర్ల వివాదం.. ఈశ్వర్ సాయి భార్యపై రివర్స్ కేసు పెడుతున్న మాధురి రాథోడ్?
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Eshwar Sai Madhuri Rathod: ఫోక్ డాన్సర్ల వివాదం.. ఈశ్వర్ సాయి భార్యపై రివర్స్ కేసు పెడుతున్న మాధురి రాథోడ్?
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