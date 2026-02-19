Telugu Actress: పెళ్లయిన 16 రోజులకే విడాకులు తీసుకున్న హీరోయిన్..ఎవరంటే..?

Telugu Heroine Divorce : ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే హీరోయిన్ కూడా అలాంటి వారిలో ఒకరు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. కానీ పెళ్లైన కేవలం 16 రోజులకే విడాకులు తీసుకుంది. ఈ విషయం తెలిసి అప్పట్లో చాలా మంది షాక్ అయ్యారు. ఇంతకీ ఆ హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా? ఆమె ఎవరో కాదు, అందాల భామ ఎస్తర్ నోరోన్హా.
ఎస్తర్ నోరోన్హా కన్నడ, తెలుగు సినిమాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆమెను చూసిన వెంటనే ముఖం గుర్తుపడుతుంది. సినిమాల్లో చిన్న పాత్రలైనా సరే, తన నటనతో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. కెరీర్ పీక్లో ఉండగానే ఆమె ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. 2019 జనవరిలో గాయకుడు, రాపర్.. నటుడు నోయెల్ ను వివాహం చేసుకుంది.
అయితే పెళ్లైన కొన్ని రోజులకే ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయని సమాచారం. ఆ సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవడంతో కేవలం 16 రోజులకే ఇద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు. ఈ వార్త అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అయింది. అంత తక్కువ సమయంలో పెళ్లి బంధం ముగియడం చాలా మందిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.
విడాకుల తర్వాత ఎస్తర్ నోరోన్హా పూర్తిగా కెరీర్పై దృష్టి పెట్టింది. హీరోయిన్ పాత్రలతో పాటు సహాయక పాత్రల్లో కూడా నటిస్తూ బిజీగా మారింది. ఇటీవల ఆమె బోల్డ్ పాత్రల్లో కూడా కనిపిస్తూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ‘టెనెంట్’ వంటి సినిమాల్లో ఆమె నటనకు మంచి స్పందన వచ్చింది. అలాగే ‘అమరావతికి ఆహ్వానం’ అనే సినిమాలో కూడా ఆమె కీలక పాత్రలో కనిపించింది.
సోషల్ మీడియాలో కూడా ఎస్తర్ నోరోన్హా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. తన ఫోటోలు, సినిమా అప్డేట్స్ షేర్ చేస్తూ అభిమానులతో టచ్లో ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురైన కష్టాలను పక్కన పెట్టి, తన ప్రతిభతో ముందుకు సాగుతున్న ఎస్తర్ నోరోన్హా ప్రస్తుతం సినిమాలతో బిజీగా ఉంది.
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.