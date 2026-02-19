English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Telugu Actress: పెళ్లయిన 16 రోజులకే విడాకులు తీసుకున్న హీరోయిన్..ఎవరంటే..?

Telugu Actress: పెళ్లయిన 16 రోజులకే విడాకులు తీసుకున్న హీరోయిన్..ఎవరంటే..?

Telugu Actress Divorce  సినిమా ఇండస్ట్రీలో పెళ్లిళ్లు.. ఆ తరువాత విడాకులు ఇప్పుడు పెద్ద విషయం ఏమీ కాదు. ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది హీరోలు, హీరోయిన్లు తక్కువ కాలంలోనే విడాకులు తీసుకుంటున్నారు. కొన్ని జంటలు పెళ్లైన ఏడాది కూడా పూర్తికాకముందే విడిపోతుండటం చర్చనీయాంశంగా మారుతోంది. ఇలాంటి సంఘటనల్లో కొందరు సెలబ్రిటీలు విడాకుల తర్వాత సినిమాలకు దూరంగా ఉంటే, మరికొందరు మాత్రం కెరీర్‌పై మరింత ఫోకస్ పెట్టి ముందుకు వెళ్తున్నారు.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Feb 19, 2026, 06:35 PM IST

Trending Photos

Central Govt Scheme: రైతులకు గుడ్ న్యూస్..అకౌంట్లలోకి డబ్బులు.. ఎప్పుడంటే?
5
pm kisan 22nd installment date
Central Govt Scheme: రైతులకు గుడ్ న్యూస్..అకౌంట్లలోకి డబ్బులు.. ఎప్పుడంటే?
Kuja Gochar: త్వరలో కుంభరాశిలోకి గ్రహాల సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు కుజుడు.. ఈ 3 రాశుల వారు అపర కుబేరులు కాబోతున్నారు..!
5
Mangal Gochar 2026
Kuja Gochar: త్వరలో కుంభరాశిలోకి గ్రహాల సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు కుజుడు.. ఈ 3 రాశుల వారు అపర కుబేరులు కాబోతున్నారు..!
Telangana Inter Exams Update: తెలంగాణ విద్యార్థులకు బిగ్ రిలీఫ్…ఇక వాట్సాప్‌లోనే డౌన్లోడ్..!
6
TS Inter Hall Ticket 2026
Telangana Inter Exams Update: తెలంగాణ విద్యార్థులకు బిగ్ రిలీఫ్…ఇక వాట్సాప్‌లోనే డౌన్లోడ్..!
DA Hike 2026: బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు పెన్షనర్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. DA భారీగా పెంపు..
5
DA hike
DA Hike 2026: బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు పెన్షనర్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. DA భారీగా పెంపు..
Telugu Actress: పెళ్లయిన 16 రోజులకే విడాకులు తీసుకున్న హీరోయిన్..ఎవరంటే..?

Telugu Heroine Divorce :  ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే హీరోయిన్ కూడా అలాంటి వారిలో ఒకరు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. కానీ పెళ్లైన కేవలం 16 రోజులకే విడాకులు తీసుకుంది. ఈ విషయం తెలిసి అప్పట్లో చాలా మంది షాక్ అయ్యారు. ఇంతకీ ఆ హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా? ఆమె ఎవరో కాదు, అందాల భామ ఎస్తర్ నోరోన్హా.

Add Zee News as a Preferred Source

ఎస్తర్ నోరోన్హా కన్నడ, తెలుగు సినిమాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆమెను చూసిన వెంటనే ముఖం గుర్తుపడుతుంది. సినిమాల్లో చిన్న పాత్రలైనా సరే, తన నటనతో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. కెరీర్ పీక్‌లో ఉండగానే ఆమె ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. 2019 జనవరిలో గాయకుడు, రాపర్.. నటుడు నోయెల్ ను వివాహం చేసుకుంది.

అయితే పెళ్లైన కొన్ని రోజులకే ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయని సమాచారం. ఆ సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవడంతో కేవలం 16 రోజులకే ఇద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు. ఈ వార్త అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అయింది. అంత తక్కువ సమయంలో పెళ్లి బంధం ముగియడం చాలా మందిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.

విడాకుల తర్వాత ఎస్తర్ నోరోన్హా పూర్తిగా కెరీర్‌పై దృష్టి పెట్టింది. హీరోయిన్ పాత్రలతో పాటు సహాయక పాత్రల్లో కూడా నటిస్తూ బిజీగా మారింది. ఇటీవల ఆమె బోల్డ్ పాత్రల్లో కూడా కనిపిస్తూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ‘టెనెంట్’ వంటి సినిమాల్లో ఆమె నటనకు మంచి స్పందన వచ్చింది. అలాగే ‘అమరావతికి ఆహ్వానం’ అనే సినిమాలో కూడా ఆమె కీలక పాత్రలో కనిపించింది.

సోషల్ మీడియాలో కూడా ఎస్తర్ నోరోన్హా చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. తన ఫోటోలు, సినిమా అప్‌డేట్స్ షేర్ చేస్తూ అభిమానులతో టచ్‌లో ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురైన కష్టాలను పక్కన పెట్టి, తన ప్రతిభతో ముందుకు సాగుతున్న ఎస్తర్ నోరోన్హా ప్రస్తుతం సినిమాలతో బిజీగా ఉంది.

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ester Noronha DivorceEster Noronha Marriage StoryEster Noronha Noel Sean DivorceActress Divorce in 16 DaysEster Noronha Personal Life

Trending News