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ఈటీవీ ప్రభాకర్ కూతురు దివిజ 'హే చికీతా' టీజర్.. జూలై 24న మూవీ రిలీజ్

Hey Chikitha Movie Teaser: అభినవ్ మణికంఠ హీరోగా.. ఈటీవీ ప్రభాకర్ కూతురు దివిజ హీరోయిన్‌గా నటించిన హే చికీతా మూవీ విడుదలకు సిద్ధమైంది. జూలై 24న రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే నేడు టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌ను గ్రాండ్‌గా నిర్వహించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 27, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:54 PM IST
ఈటీవీ ప్రభాకర్ కూతురు దివిజ 'హే చికీతా' టీజర్.. జూలై 24న మూవీ రిలీజ్
Image Credit: Hey Chikitha Movie TeaserSource: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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ఈటీవీ ప్రభాకర్ కూతురు దివిజ 'హే చికీతా' టీజర్.. జూలై 24న మూవీ రిలీజ్
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