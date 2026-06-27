ఈటీవీ ప్రభాకర్ కూతురు దివిజ 'హే చికీతా' టీజర్.. జూలై 24న మూవీ రిలీజ్

Hey Chikitha Movie Teaser: అభినవ్ మణికంఠ, దివిజ, తన్మయి కుషి కీలక పాత్రల్లో.. ధన్ రాజ్ లెక్కల దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం హే చికీతా. అమరావతి మూవీ మేకర్స్, సుందరకాండ మోషన్ పిక్చర్స్ LLP బ్యానర్లపై ఎన్.అశోక ఆర్ఎన్ఎస్, ‘గరుడవేగ’ అంజి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. జూలై 24న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుండగా.. శనివారం టీజర్ను లాంచ్ చేశారు. టీజర్ను ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ కె.కె.సెంథిల్ కుమార్, ప్రముఖ దర్శకుడు జి.నాగేశ్వర్ రెడ్డి రిలీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ఈవెంట్కు ప్రముఖ నిర్మాతలు సి.కళ్యాణ్, దామోదర్ ప్రసాద్, రామసత్య నారాయణ, జి.నాగేశ్వర్ రెడ్డి, దశరథ్ తదితరులు హాజరయ్యారు.
అనంతరం సి.కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ.. హే చికీతా టీజర్ తనకు చాలా బాగా నచ్చిందన్నారు. హార్ట్ టచ్చింగ్గా ఉందన్నారు. ఈటీవీ ప్రభాకర్ కూతురు దివిజకు మంచి విజయాలు దక్కాలని ఆకాంక్షించారు. దివిజ తమ ఇంటి నుంచే హీరోయిన్గా వస్తున్నట్లు ఉందన్నారు. అంజి తన శిష్యుడు అని.. దర్శకుడు ధన్ రాజ్ సినిమా బాగానే తీసి ఉంటారని అన్నారు. ఈ మూవీ సూపర్ హిట్ కావాలని.. ప్రేక్షకులు సపోర్ట్ చేయాలని కోరారు.
ఈటీవీ ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా కథను ధన్ రాజ్ చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్లో సీన్స్ విని పడి పడి నవ్వుకున్నామన్నారు. కథ ఈ సినిమాకు హీరో అని.. త్రివిక్రమ్, పూరి జగన్నాథ్, దశరథ్ లాంటి దర్శకులంతా ధన్ రాజ్లో ఉన్నారని అన్నారు. అన్ని వర్గాలను మెప్పించే విధంగా సినిమా ఉంటుందన్నారు. ఇలాంటి రియలిస్టిక్ సినిమాలను ప్రేక్షకులు ఆదరించాలని కోరారు. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.
దర్శకుడు ధన్ రాజ్ లెక్కల మాట్లాడుతూ.. తాను పవన్ కళ్యాణ్ వీరాభిమానిని అని.. గ్రామంలో ఉండే ఓ ఐదుగురు పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ ఏం చేశారనేది సినిమా కథ అని అన్నారు. అందుకే హే చికీతా అని సినిమాకు టైటిల్ వచ్చిందన్నారు. రైతుల గురించి మూడు గంటలపాటు సినిమా తీశానని.. అన్ని కమర్షియల్ అంశాలను జోడిస్తూ కథను రాసుకున్నట్లు చెప్పారు. ఈ సినిమా ప్రతి ఒక్కరికీ తప్పకుండా నచ్చుతుందన్నారు. జూలై 24న ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్లలో సినిమా చూడాలని కోరారు.
నిర్మాత గరుడవేగ అంజి మాట్లాడుతూ.. ప్రేక్షకులకు కొత్త కథలను అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ బ్యానర్లు ప్రారంభించామని.. మరిన్ని మంచి సినిమాలను నిర్మిస్తామన్నారు. హే చికీతా సినిమా అద్భుతంగా వచ్చిందని.. తాము ఎంతో మంది గొప్ప దర్శకులను, ఆర్టిస్టులను పరిచయం చేయాలని అనుకుంటున్నామన్నారు. జూలై 24న ఈ సినిమాని గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేస్తున్నామన్నారు.
టెక్నీకల్ టీమ్:
==> రైటర్, డైరెక్టర్: ధన్రాజ్ లెక్కల
==> ప్రొడ్యూసర్స్: N.అశోక R.N.S, 'గరుడవేగ' అంజి
==> బ్యానర్: అమరావతి మూవీ మేకర్స్, సుందరకాండ మోషన్ పిక్చర్స్ ఎల్ఎల్పి
==> మ్యూజిక్: చరణ్ అర్జున్
==> సినిమాటోగ్రాఫర్: 'గరుడవేగ' అంజి
==> ఎడిటర్: మధు
==> కో-డైరెక్టర్: కుమార్ దావులూరి
==> కొరియోగ్రాఫర్లు: ఈశ్వర్ పెంటి, సాగర్ వేలూరు
==> PRO: సాయి సతీష్
==> మార్కెటింగ్: హాష్ట్యాగ్ మీడియా