Mahesh Babu:‘యూఫోరియా’ మూవీపై మహేష్ బాబు ప్రశంసలు.. గుణశేఖర్ టేకింగ్ కు సూపర్ స్టార్ ఫిదా..

Mahesh Babu Praises Gunasekhar Euphoria: విభిన్నమైన కథలతో ఎప్పటికప్పుడు తెలుగు ఆడియన్స్ ను మెస్మరైజ్ చేస్తోన్న దర్శకుడు గుణ శేఖర్ లాస్ట్ వీక్ ఫిబ్రవరి 6న ‘యుఫోరియా’ అంటూ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సందడి చేశారు. విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ చిత్రం మంచి వసూళ్లను రాబడుతుంది. ఈ చిత్రాన్ని గుణ హ్యాండ్మేడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై నీలిమా గుణ, యుక్త గుణ నిర్మించారు. ని రాగిణి గుణ సమర్పించారు. ప్రస్తుత ట్రెండ్కు తగ్గ కథ, కథాంశంతో గుణ శేఖర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. తాజాగా ‘యూఫోరియా’ మూవీని చూసిన సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తన అభిప్రాయాన్ని
సామాజిక మాధ్యమం వేదికగా అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
రీసెంట్ గా తెలంగాణ సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించి సోషల్ మీడియాలో తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు. అంతేకాదు గుణశేఖర్ టేకింగ్ కమ్ మేకింగ్ ను ప్రశంసించడం విశేషం. ప్రజలందరూ తప్పక చూడాల్సిన సినిమా అని మెచ్చుకున్నారు. తాజాగా సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ‘వారణాసి’ షూటింగ్ నుంచి బ్రేక్ తీసుకుని ‘యుఫోరియా’ సినిమాని చూసారు.
చిత్రాన్ని ఆసాంతం చూసిన తర్వాత మహేష్ బాబు సోషల్ మీడియాలో ఈ విధంగా తన అభిప్రాయాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. ‘గుణశేఖర్ తన కథలను ఎలా ప్రెజెంట్ చేస్తారనే విషయంలో ఎప్పుడూ ఓ ప్రత్యేక శైలి ఉంటుందని కొనియాడారు. ఈ చిత్రాన్ని నేను ఎంతో ఎంజాయ్ చేశానని చెప్పుకొచ్చారు. మరీ ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ను మలిచిన తీరు నా గుండెలను హత్తుకుంటుంది. ఈ మూవీని అందరూ తప్పక చూడండని పిలుపునిచ్చారు. గుణశేఖర్, భూమిక, టీం మొత్తానికి అభినందనలు తెలిపారు. గుణ శేఖర్ మేకింగ్, ఆయన టెక్నికల్ టీం మ్యాజిక్ చేసిందని పోస్ట్ చేశారు.
ఈ చిత్రంలో భూమికా చావ్లా, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్, సారా అర్జున్, నాజర్, రోహిత్, విఘ్నేష్ గవిరెడ్డి, లిఖిత యలమంచలి, అడ్డాల పృధ్వీరాజ్, కల్పలత, సాయి శ్రీనికా రెడ్డి, అశ్రిత వేముగంటి, మాథ్యూ వర్గీస్, ఆదర్శ్ బాలకృష్ణ, రవి ప్రకాష్, నవీనా రెడ్డి, లికిత్ నాయుడు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ప్రముఖ ఫిల్మ్ మేకర్ గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ పోలీస్ కమీషనర్ జయదేవ్ నాయర్ అనే పవర్ ఫుల్ పాత్రలో కనిపించారు.
గౌతమ్ మీనన్ పాత్రతో పోక్సో చట్టాన్ని ఎలా ప్రయోగిస్తారు.. కేసు దర్యాప్తులో సమయంలో ఎలా సాక్ష్యాల్ని సేకరిస్తారనే విషయాల్ని ఎంతో రియస్టిక్ గా పిక్చరైజ్ చేశారు. నీలిమా గుణశేఖర్ నిర్మించిన ఈ మూవీకి కాళ భైరవ మంచి మ్యూజిక్ అందించారు. ఈ చిత్రం సాంకేతికంగా కూడా ప్రత్యేకంగా నిలిచిందని చూసిన ప్రేక్షకులు చెబుతున్నారు. మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగం వల్ల కలిగే హానికరమైన పరిణామాలను హైలైట్ చేయడంతో పాటు, బాధ్యతాయుతమైన తల్లిదండ్రుల ప్రాముఖ్యతను కూడా ఈ చిత్రం నొక్కి చెప్పిందన్నారు.
