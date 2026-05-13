/Dileep Raj Death News: సినీ ఇండస్ట్రీలో విషాదం.. ప్రముఖ నటుడు గుండెపోటుతో మృతి..

Sandalwood Actor Dileep Raj Died: కన్నడ సినీ ఇండస్ట్రీలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రముఖ శాండిల్ వుడ్ నటుడు దిలీప్ రాజ్ కన్నుమూశారు. ఈయన వయసు 47 సంవత్సరాలు. ఈ రోజు ఉదయం ఆయన కార్డియాక్ అరెస్ట్ కావడంతో ఆయన కన్నుమూసినట్టు డాక్టర్లతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. దిలీప్ ఈ రోజు ఉదయం తన ఇంట్లో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలడంతో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అతన్ని దగ్గరలోని హాస్పిటల్ కు తరలించారు.కాగా అప్పటికే అతను కన్నుమూసినట్టు డాక్టర్లు తెలిపారు.
దిలీప్ రాజ్ విషయానికొస్తే.. 2007లో పునీత్ రాజ్ కుమార్ హీరోగా నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రం ‘మిలానా’ సినిమా దిలీప్ రాజ్ కు మంచి ఫేమ్ తీసుకొచ్చింది. ఈ సినిమా తర్వాత అతను వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. ఆ తర్వాత ‘యూ -టర్న్’ సినిమాతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఇక నటుడిగా రాణిస్తూనే నిర్మాతగా పలు చిత్రాలతో పాటు టీవీ సీరియల్స్ నిర్మించారు. డీఆర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై కన్నడలో ఫేమస్ టీవీ సీరియల్స్ ను నిర్మించారు.
అటు సినిమాల్లో నటిస్తూనే తన నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన ధారావాహికాల్లో ముఖ్యపాత్ర పోషించి స్మాల్ స్క్రీన్ ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యారు.కన్నడలో డబ్ అయిన పలు చిత్రాలకు డబ్బింగ్ చెప్పి డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా రాణించారు. ఈయన అకాల మరణంతో కన్నడ సినీ ఇండస్ట్రీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నారు.
