Honey Rose Video: సెల్ఫీల పేరిట అరాచకం .. బాలయ్య భామ హనీరోస్ నడుము మీద చెయ్యివేసి.. వీడియో వైరల్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
Fans misbehaves with actress honey rose: అభిమానులు కొంత మంది సెల్ఫీ ల పేరిట నీచంగా ప్రవర్తించారు. దీంతో నటి హనీరోజ్ చాలా అసౌకర్యానికి గురై వేదిక దిగి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 30, 2026, 12:37 PM IST
  • హనీరోజ్ కు చేదు అనుభవం..
  • వీడియోపై ఇండస్ట్రీలో దుమారం..

Trending Photos

Fans misbehaves with actress honey rose video: ఇటీవల అభిమానులు కొంత మంది చాలా నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.  సెలబ్రీటీలు కన్పిస్తే చాలు మీద పడిపోయి  వారిపట్ల ఇష్టమున్నట్లు పనులు చేస్తున్నారు. నార్మగా ఈవెంట్ లు, షాపింగ్ మాల్స్ ఇనాగ్రేషన్స్  కోసం సెలబ్రీటీలు వస్తుంటారు. ఈ వేడుకల్లో తమ అభిమాన నటి నటుల్ని చూసేందుకు అభిమానులు కూడా భారీగా తరలి వస్తారు.  ఈ క్రమంలో కొన్నిసార్లు అభిమానులు అతిగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. ఇప్పటికే అనేక మార్లు టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ నటీ నటులు వీరి  చేతిలో దారుణ ఘటనల్ని ఎదుర్కొన్నారు. కొన్ని నెలల క్రితం ప్రభాస్ హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ ది రాజా సాబ్ ఈవెంట్ లో అభిమానులు చాలా నీచంగా ప్రవర్తించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

మొత్తంగా ఆమె చుట్టు చేరి పర్సనల్ భాగాల్ని టచ్ చేశారు. ఆ తర్వాత సమంత కూడా ఇలాంటి చేదు అనుభవాన్ని ఎదుర్కొన్నారు. తాజాగా.. మలయాళ  ముద్దుగుమ్మ హనీరోజ్ కూడా ఈ కోవకు చెందిన చేదు అనుభవంను ఎదుర్కొన్నారు. మళయాళ ముద్దుగుమ్మ హనీరోజు ఇటీవల ఒక షాపింగ్ మాల్ ఇనాగ్రేషన్ లో పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకలో కొంత మంది  సెల్ఫీ  కావాలని కోరడంతో ఆమె వారి ఫోన్ లో ఫోటోలు దిగారు. ఇదే అదునుగా భావించిన కొంత మంది నీచులు ఆమె నడుము మీద చెయ్యి వేసి, పర్సనల్ భాగాలను నిమురుతూ దారుణంగా ప్రవర్తించారు.

నటి  సెల్ఫీ  ఫోటో తీస్తుంటే వారు  నడుము మీద చెయ్యి వేసి పైశాచిక ఆనందంను పొందారు. ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురైన నటి స్టేజీ  మీద నుంచి దిగి ఈవెంట్ నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఈ  ఘటన అక్కడ వీడియో తీసిన కొంత మంది ఫోన్ లలో రికార్డు అయ్యింది. అందులో స్పష్టంగా ఒక వ్యక్తి హనీ రోజ్ నడుము మీద చెయ్యివేసి నట్లు కన్పిస్తుంది.

Read more: Punarnavi Bhupalam: మా పెళ్లి అంత ఈజీగా జరగలేదు.!.. పునర్నవీ భూపాలం సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ కావడంతో దీనిపై హనీరోజ్ అభిమానులు ఫైర్ అవుతున్నారు. గతంలో హనీరోజ్  బాలయ్య తో కలసి వీర నరసింహ రెడ్డి మూవీలో నటించారు. దీంతో బాలయ్య అభిమానులు సైతం ఈ ఘటనపై సీరియస్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి పబ్లిక్ ఈవెంట్స్ లలో నిర్వాహకులు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలని ఫైర్ అవుతున్నారు. గతంలో ఇలాంటి ఘటనలు జరిగిన మరల మరల జరగటం దారుణంగా చెప్తున్నారు. కేటుగాళ్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Honey RoseVideo Viralfans misbehavesActress honey roseViral news

Trending News