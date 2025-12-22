English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Rakul Preet singh Video: రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ పట్ల కూడా అభిమానులు అరాచకం.. ఏకంగా ప్రైవేటు పార్ట్ లోపల పూలు వేసి... వీడియో..

Fans misbehaves with rakul preet singh video: ఇటీవల కాలంలో అభిమానులు హద్దులు మీరి ప్రవర్తిస్తున్నారు. సెల్పీలు, షేక్ హ్యాండ్ ల మాటున తమ పాడు బుద్ది చూపిస్తున్నారు. కావాలని పర్సనల్ పార్ట్ లను టచ్ చేస్తు దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇటీవల నిధి అగర్వాల్, సమంతలకు షాకింగ్ అనుభవం ఎదురైన విషయం తెలిసిందే.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 22, 2025, 12:38 PM IST
  • రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ పట్ల అభిమానులు పాడుపని..
  • వీడియో వైరల్..

Fans misbehave with Actress rakul preet singh video: చాలా మంది తమ షాపింగ్ మాల్స్, జువెల్లరి షాపుల ప్రారంభోత్సవాలకు సెలబ్రీటీలను ఇన్ వైట్ చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా స్టార్ హీరోయిన్ లను ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇచ్చి మరీ పిలుస్తారు. వీరి వల్ల చాలా పబ్లిసిటీ లభిస్తుందని భావిస్తారు. సెలబ్రీటీలు అడిగినంత డబ్బులు ఇచ్చి మరీ వారిని పిలిపించుకుంటారు. వీరిని దగ్గర నుంచి చూడొచ్చని అభిమానులు భారీగా వస్తారు. ఈ విధంగా తమకు పబ్లిసిటీ వస్తుందని బిజినెస్ ల మెన్ ల టెక్నిక్ అన్నమాట. ఇంతవరకు బాగానే ఉన్న షాపింగ్ మాల్స్ కార్యక్రమాలకు వచ్చిన అభిమానులు కొంత మంది అతిగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇటీవల వీరి ప్రవర్తన ఒక పరిధిని దాటి నీచంగా ఉంటుంది. ఇటీవల నిధి అగర్వాల్, సమంతల పట్ల ఫ్యాన్స్ అభిమానం అనే  పేరుతో దారుణంగా ప్రవర్తించారు.

A post shared by Sandhya (@sandhya_sandehalu)

అయితే.. ప్రస్తుతం గతంలో టాలీవుడ్ నటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కూడా ఇలాంటి చేదు అనుభవంను ఎదుర్కొన్నారు. ఆ వీడియో ప్రస్తుతం మరోసారి తెర మీదకు వచ్చింది. ప్రస్తుతం అది కూడా వైరల్ అవుతుంది. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఒక షాపింగ్ మాల్  ప్రారంభోత్సంకు వచ్చారు. అయితే.. కొంత మంది పనికి మాలిన అభిమానులుగులాబీ పూల రెక్కలతో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఎదురుగా వచ్చి కొంత మంది కావాలని ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్ లలో పడేటట్లు కావాలని వేశారు. పాపం.. నటి ఎంతో అసౌకర్యానికి గురైనట్లు ఆ వీడియోలో స్పష్టంగా తెలుస్తొంది.

కావాలని ఆమె ఛాతి మీద పూలు వేసి పైశాచీక ఆనందం పొందినట్లు అర్థం అవుతుంది. సెలబ్రీటీలతో ఇలా ఛెండాలంగా ప్రవర్తించడాన్ని పలువురు హీరోయిన్లు అభిమానులకు వార్నింగ్ ఇస్తునే ఉన్నారు. అయితే..ఈ కామంధులు మారడంలేదు. సెల్ఫీల పేరుతో ప్రైవేటు పార్ట్ లను టచ్ చేయడానికి,చీరను లాగేందుకు లేదా వారితో ఏదో విధంగా బాడీ టచ్ అయ్యేటట్లు శునకానందం పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తారు.

Read more: VIDEO: అరె ఏంట్రా ఇది? మొన్న నిధి.. నేడు సమంత..! షోరూమ్‌ ఓపెనింగ్‌ వెళ్లిన సామ్‌ను చుట్టుముట్టి అరాచకం..!

ఈ క్రమంలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కూడా గతంలో ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవం ఘటనకు చెందిన వీడియో మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీనిపై అభిమానులు మండిపడుతున్నారు. వెంటనే వీరిపై పోలీసు కేసు నమోదు చేయాలని నిజాయితీగల కొంత మంది ఫ్యాన్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

rakul preet singhTollywoodVideo Viralsocial mediaTrending Video

