Rakul Preet singh Video: రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ పట్ల కూడా అభిమానులు అరాచకం.. ఏకంగా ప్రైవేటు పార్ట్ లోపల పూలు వేసి... వీడియో..

Fans misbehave with Actress rakul preet singh video: చాలా మంది తమ షాపింగ్ మాల్స్, జువెల్లరి షాపుల ప్రారంభోత్సవాలకు సెలబ్రీటీలను ఇన్ వైట్ చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా స్టార్ హీరోయిన్ లను ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇచ్చి మరీ పిలుస్తారు. వీరి వల్ల చాలా పబ్లిసిటీ లభిస్తుందని భావిస్తారు. సెలబ్రీటీలు అడిగినంత డబ్బులు ఇచ్చి మరీ వారిని పిలిపించుకుంటారు. వీరిని దగ్గర నుంచి చూడొచ్చని అభిమానులు భారీగా వస్తారు. ఈ విధంగా తమకు పబ్లిసిటీ వస్తుందని బిజినెస్ ల మెన్ ల టెక్నిక్ అన్నమాట. ఇంతవరకు బాగానే ఉన్న షాపింగ్ మాల్స్ కార్యక్రమాలకు వచ్చిన అభిమానులు కొంత మంది అతిగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇటీవల వీరి ప్రవర్తన ఒక పరిధిని దాటి నీచంగా ఉంటుంది. ఇటీవల నిధి అగర్వాల్, సమంతల పట్ల ఫ్యాన్స్ అభిమానం అనే పేరుతో దారుణంగా ప్రవర్తించారు.
అయితే.. ప్రస్తుతం గతంలో టాలీవుడ్ నటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కూడా ఇలాంటి చేదు అనుభవంను ఎదుర్కొన్నారు. ఆ వీడియో ప్రస్తుతం మరోసారి తెర మీదకు వచ్చింది. ప్రస్తుతం అది కూడా వైరల్ అవుతుంది. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఒక షాపింగ్ మాల్ ప్రారంభోత్సంకు వచ్చారు. అయితే.. కొంత మంది పనికి మాలిన అభిమానులుగులాబీ పూల రెక్కలతో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఎదురుగా వచ్చి కొంత మంది కావాలని ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్ లలో పడేటట్లు కావాలని వేశారు. పాపం.. నటి ఎంతో అసౌకర్యానికి గురైనట్లు ఆ వీడియోలో స్పష్టంగా తెలుస్తొంది.
కావాలని ఆమె ఛాతి మీద పూలు వేసి పైశాచీక ఆనందం పొందినట్లు అర్థం అవుతుంది. సెలబ్రీటీలతో ఇలా ఛెండాలంగా ప్రవర్తించడాన్ని పలువురు హీరోయిన్లు అభిమానులకు వార్నింగ్ ఇస్తునే ఉన్నారు. అయితే..ఈ కామంధులు మారడంలేదు. సెల్ఫీల పేరుతో ప్రైవేటు పార్ట్ లను టచ్ చేయడానికి,చీరను లాగేందుకు లేదా వారితో ఏదో విధంగా బాడీ టచ్ అయ్యేటట్లు శునకానందం పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తారు.
ఈ క్రమంలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కూడా గతంలో ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవం ఘటనకు చెందిన వీడియో మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీనిపై అభిమానులు మండిపడుతున్నారు. వెంటనే వీరిపై పోలీసు కేసు నమోదు చేయాలని నిజాయితీగల కొంత మంది ఫ్యాన్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు.