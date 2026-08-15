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Faria Abdullah: సోషల్ మీడియా ట్రోలింగ్‌తో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ఫరియా అబ్దుల్లా

Faria Abdullah: ‘జాతిరత్నాలు’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరైన హీరోయిన్ ఫరియా అబ్దుల్లా. తన నటన, కామెడీ టైమింగ్‌తో మొదటి సినిమాతోనే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం తెలుగులో వరుస సినిమాలు చేస్తూ కెరీర్‌లో ముందుకు వెళ్తోంది. త్వరలో ‘సిగ్మా’ సినిమాతో తమిళ సినీ పరిశ్రమలోకి కూడా అడుగు పెట్టబోతోంది. అయితే కెరీర్ పరంగా మంచి సమయంలో ఉన్న ఫరియా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న కొన్ని కామెంట్స్ కారణంగా తీవ్రంగా బాధపడింది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 15, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:27 PM IST
Faria Abdullah: సోషల్ మీడియా ట్రోలింగ్‌తో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ఫరియా అబ్దుల్లా
Image Credit: Faria Abdullah(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Faria Abdullah: సోషల్ మీడియా ట్రోలింగ్‌తో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ఫరియా అబ్దుల్లా
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