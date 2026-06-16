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Mega Record: చరిత్ర సృష్టించిన చిరంజీవి, రామ్ చరణ్.. ఒకే యేడాది తండ్రి కొడుకుల రికార్డు..

Mega Father and Son Unique Records: ఒక కాలండర్ ఇయర్ ఒకే ఫ్యామిలీకి చెందిన తండ్రీ కొడుకులైన చిరంజీవి, రామ్ చరణ‌్‌లు తమ సినిమాలతో అరుదైన రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. అవును తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలోనే కాదు.. భారతీయ సినీ చరిత్రలో న భూతో న భవిష్యత్ అని చెప్పాలేమో.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 16, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:13 AM IST
Mega Record: చరిత్ర సృష్టించిన చిరంజీవి, రామ్ చరణ్.. ఒకే యేడాది తండ్రి కొడుకుల రికార్డు..
Image Credit: Chiranjeevi Ram Charan Records (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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చరిత్ర సృష్టించిన చిరంజీవి, రామ్ చరణ్.. ఒకే యేడాది తండ్రి కొడుకుల రికార్డు..
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