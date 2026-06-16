/Mega Record: చరిత్ర సృష్టించిన చిరంజీవి, రామ్ చరణ్.. ఒకే యేడాది తండ్రి కొడుకుల రికార్డు..

Chiranjeevi Ram Charan Records in Same Year 2026: చిరంజీవి కుమారుడిగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన రామ్ చరణ్.. తండ్రి తగ్గ తనయుడిగా సత్తా చాటుతున్నాడు. అంతేకాదు యాక్టింగ్ విషయంలో చిరంజీవిని బీట్ చేస్తున్నాడు. తాజాగా ‘పెద్ది’ సినిమాతో పలు రికార్డులను తిరగరాస్తున్నాడు రామ్ చరణ్. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో ఎన్నో లెజండరీ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. సక్సెస్ఫుల్ జనరేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకే కుటుంబం నుంచి పలువురు స్టార్ హీరోలు వచ్చారు. కానీ ఒకే కాలండర్ ఇయర్లో భారతీయ సినీ చరిత్రలో తండ్రీ కొడుకులు ఇద్దరు బాక్సాఫీస్ను రఫ్పాడించిన సందర్భాలు లేవు. తాజాగా ఒకే యేడాది బాక్సాఫీస్ను రఫ్పాడించిన హీరోలుగా రికార్డులు క్రియేట్ చేశారు చిరంజీవి, రామ్ చరణ్లు.
ఈ యేడాది సంక్రాంతి సీజన్లో చిరంజీవి హీరోగా నటించిన ‘మన శంకర వర్ ప్రసాద్ గారు’ సినిమా దాదాపు రూ. 304 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది. 2024లో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన తొలి భారతీయ చిత్రంగా.. తొలి సౌత్ ఇండియన్ మూవీగా కూడా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. తాజాగా జూన్ నెలలో విడుదలైన ‘పెద్ది’ సినిమా దాదాపు రూ. 192 కోట్ల షేర్ (రూ.325 కోట్ల గ్రాస్)వసూళ్లను రాబట్టి సంచలనం క్రియేట్ చేసింది. అంతేకాదు సౌత్లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా ప్రస్తుతానికి రికార్డు తన ఖాతాలో వేసుకుంది.
ఒకే కాలండర్ ఇయర్లో చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ రికార్డ్స్..
ఇలా ఒక కాలండర్ ఇయర్లో తండ్రీ కొడుకులైన వీళ్లిద్దరు అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన హీరోలుగా రికార్డులు క్రియేట్ చేశారు. దీంతో మెగాఫ్యాన్స్ సంబరాలు చేసుకుంటారు. ఈ ఇయర్ ‘దురంధర్ 2’ అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన భారతీయ చిత్రంగా మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఆ తర్వాత ‘బార్డర్ 2’ రెండో ప్లేస్లో నిలిచింది. ఇక రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన ‘పెద్ది’ మూడో స్థానంలో కొనసాగుతుంది. నాల్గో ప్లేస్లో సూర్య హీరోగా నటించిన వీరభద్రుడు (కరుప్పు) సినిమా ఉంది. ఐదో ప్లేస్లో చిరంజీవి హీరోగా నటించిన ‘మన శంకర్ వర ప్రసాద్ గారు’ ఉంది.
ఇక సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో మన శంకర్ వర ప్రసాద్ మూడో స్థానంలో ఉంటే.. పెద్ది ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. తెలుగు బాక్సాఫీస్ విషయానికొస్తే.. ఒకటి రెండు స్థానాల్లో రామ్ చరణ్, చిరంజీవి ఉండటం విశేషం. ఏది ఏమైనా భారతీయ సినీ చరిత్రలో ఒక ఇయర్లో తండ్రీ కొడుకులు ఈ రేంజ్లో బాక్సాఫీస్ను రఫ్పాడించిన సందర్భాలు లేవు. సమీప భవిష్యత్తులు ఈ రికార్డులు ఎవరికీ సాధ్యం కాకపోవచ్చనే చెప్పాలి.