Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Nikita Rawal Video: స్టేజీ మీద నటికి షాకింగ్ అనుభవం.!. గట్టిగా హగ్ చేసుకుని పెదాలు కొరికిన లేడీ అభిమాని.!. వీడియో.. 

Nikita Rawal Video: స్టేజీ మీద నటికి షాకింగ్ అనుభవం.!. గట్టిగా హగ్ చేసుకుని పెదాలు కొరికిన లేడీ అభిమాని.!. వీడియో.. 

Female fan kissed nikita rawal: నటి నికితా రావల్ స్టేజీ మీద కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఇంతలో ఒక లేడీ అభిమాని స్టేజీ మీదకు వచ్చింది. ఆమెతో మాట్లాడింది. ఫోటోలు దిగింది. ఒక్కసారిగా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ నటికి ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 10, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:00 PM IST
Nikita Rawal Video: స్టేజీ మీద నటికి షాకింగ్ అనుభవం.!. గట్టిగా హగ్ చేసుకుని పెదాలు కొరికిన లేడీ అభిమాని.!. వీడియో.. 
Image Credit: nikitarawalfankissrowvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nikita Rawal: స్టేజీ మీద నటికి షాకింగ్ అనుభవం.. గట్టిగా హగ్ చేసుకుని పెదాలు కొరికిన లేడీ అభిమాని.. వీడియో..
2
3
4
5