Film chamber Elections: తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ అధ్యక్షుడిగా సురేష్ బాబు ఎన్నిక..

Film chamber Elections: తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ అధ్యక్షుడిగా సీనియర్ నిర్మాత సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అధినేత దగ్గుబాటి సురేష్ బాబు ఎన్నికయ్యారు.ఆదివారం జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్ తరుపున సురేష్ బాబు సహా అతని ప్యానెల్ పోటీ చేసింది. ఈ ఎన్నికల్లో సురేష్ బాబు ఏక పక్ష విజయం సాధించారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 29, 2025, 12:00 AM IST

Suresh Babu As New Telugu Film Chamber President: ఫిల్మ్‌ చాంబర్‌ (Telugu Film Chamber President) అధ్యక్షుడిగా అగ్ర నిర్మాత సురేష్ ప్రొడక్షన్ ప్రస్తుత అధినేత దగ్గుబాటి సురేష్ బాబు ఎన్నికయ్యారు. దివంగత డి.రామానాయుడు పెద్ద కుమారుడు కావడంతో పాటు హీరో వెంకటేష్ అన్న.. రానా దగ్గుబాటి తండ్రి అయిన సురేష్ బాబు ఎన్నిక పై అందరు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఫిల్మ్ ఛాంబర్ పగ్గాలను సమర్థంగా నిర్వహించగల అనుభవం, పరిశ్రమ సమస్యలపై పూర్తి అవగాహన ఉన్న సురేష్ బాబు అధ్యక్షుడిగా రావడంతో టాలీవుడ్‌లో కొత్త ఉత్తేజం కనిపిస్తోంది. 

ఈసారి TFCC కార్యవర్గంలో అనుభవజ్ఞులతో పాటు యువ నిర్మాతలకు కూడా సముచిత స్థానం దక్కింది. ఉపాధ్యక్షులుగా ప్రముఖ నిర్మాతలు సూర్యదేవర నాగ వంశీ, భారత్ చౌదరిలు బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. పంపిణీ, నిర్మాణ రంగాల్లో తమదైన ముద్ర వేస్తున్న వీరి ఎన్నిక చిత్ర పరిశ్రమ బలోపేతానికి దోహదపడుతుందని పలువురు విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. 

హోరాహోరీగా సాగుతాయని భావించిన ఈ ఎన్నికల్లో ‘ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్’ స్పష్టమైన ఆధిక్యతను ప్రదర్శించింది. మరి ఫిల్మ్ ఛాంబర్ నూతన అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన సురేష్ బాబు ప్రస్తుతం సినీ పరిశ్రలో నెలకున్న సమస్యలపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారనేది చూడాలి. గత కొన్ని రోజులుగా నిర్మాణానికి దూరంగా ఉన్నారు సురేష్ బాబు. ఇతరత్రా ఉత్సాహావంతులైన నిర్మాతలు తీసిన సినిమాలను తన బ్యానర్ పై రిలీజ్ చేస్తున్నారు. మరి సురేష్ బాబు అధ్యక్షుడిగా ఎలాంటి ముద్ర వేస్తారనేది చూడాలి.  

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Film Chamber ElectionsDaggubati Suresh Babu As Film chamber ElectionsSuresh BabuTFCCDil Raju

