English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Film Federation: వేతనాల పెంపునకు నిర్మాతలు ఓకే..కానీ, నో అంటున్న ఫెడరేషన్ నేతలు!

Telugu Film Federation Labour Daily Wages: టాలీవుడ్‌లో గత కొన్ని రోజులుగా నెలకొన్న కార్మికుల వేతనాల పెంపులో మళ్లీ ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఫిలిం ఫెడరేషన్ సినీ కార్మికులు, నిర్మాతల మధ్య జరిగిన చర్చలు విఫలమయ్యాయి. తొలుత సినీ కార్మికులు 30 శాతం వేతన పెంపునకు నిర్మాతలు అంగీకరించారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 9, 2025, 10:16 PM IST

Trending Photos

iQOO Z10 5G మొబైల్ కేవలం రూ.1,448కే.. అమెజాన్‌ గోల్డెన్‌ ఆఫర్‌.. డొంట్‌ మిస్‌..
6
Iqoo Z9
iQOO Z10 5G మొబైల్ కేవలం రూ.1,448కే.. అమెజాన్‌ గోల్డెన్‌ ఆఫర్‌.. డొంట్‌ మిస్‌..
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Varalakshmi Vratham
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
6
Raksha Bandhan 2025 Wishes
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
Happy Raksha Bandhan: హ్యాపీ రక్షా బంధన్ విషెస్, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
9
Happy Rakhi
Happy Raksha Bandhan: హ్యాపీ రక్షా బంధన్ విషెస్, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
Film Federation: వేతనాల పెంపునకు నిర్మాతలు ఓకే..కానీ, నో అంటున్న ఫెడరేషన్ నేతలు!

Telugu Film Federation Labour Daily Wages: టాలీవుడ్‌లో గత కొన్ని రోజులుగా నెలకొన్న కార్మికుల వేతనాల పెంపులో మళ్లీ ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఫిలిం ఫెడరేషన్ సినీ కార్మికులు, నిర్మాతల మధ్య జరిగిన చర్చలు విఫలమయ్యాయి. తొలుత సినీ కార్మికులు 30 శాతం వేతన పెంపునకు నిర్మాతలు అంగీకరించారు. ఈ మేరకు శనివారం జరిగిన సుదీర్ఘ చర్చల అనంతం నిర్మాతలు అందరూ కలిసి మీడియా సమావేశం పెట్టి వెల్లడించారు. వేతనాల పెంపులో తాము ఓ నిర్ణయానికి వచ్చామని.. అయితే ఆ పెంపును ఒకేసారి కాకుండా మూడు విడతల్లో పెంపుదల చేస్తామని నిర్మాతలు అంటున్నారు. 

మీడియా సమావేశంలో నిర్మాతల నిర్ణయాన్ని ఫిల్మ్‌ ఛాంబర్‌ కార్యదర్శి దామోదర ప్రసాద్‌ ఈ విధంగా వెల్లడించారు. ‘‘వారం రోజులుగా నిర్మాతలతో జరిపిన మంతనాలు ఓ కొలిక్కి వచ్చాయి. రోజుకు రూ.2 వేల కన్నా తక్కువ వేతనం తీసుకునే వారికి పెంచాలని నిర్ణయించారు. తొలి ఏడాది 15 శాతం, రెండో ఏడాది 5 శాతం, మూడో సంవత్సరం మరో 5 శాతం పెంచుతాం. అయితే రోజుకు వేయి రూపాయల కంటే తక్కువ వేతనం తీసుకునే వారికి ఈ ఏడాది నుంచి 20 శాతం పెంపు చేస్తాం. రెండో ఏడాది మాత్రం వీరికి ఎలాంటి వేతన పెరుగుదల ఉండదు. కానీ, మూడో ఏడాది మరో 5 శాతం పెంచుతాం. అయితే బడ్జెట్ పరంగా చిన్న సినిమాలకు పాత వేతనాలే ఇస్తారు. ఈ నాలుగు షరతులు ఒప్పుకుంటే ఈ పెంపు వెంటనే అమలులోకి వస్తుంది. చిన్న సినిమాల బడ్జెట్ దానిపై పూర్తి వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడిస్తాం. అర్హత కలిగిన కార్మికులకు వేతనాలు ఇవ్వాలనేది మా అభిప్రాయం. కానీ, రోజుకు 4,000 రూపాయలు వేతనం తీసుకునే వారికి పెంచమని అడగడం సరికాదు" అని అన్నారు. 

అయితే నిర్మాతలు వెల్లడించిన వేతనాల పెంపుదలపై సందిగ్ధత వ్యక్తం మయ్యింది. తొలుత ఈ ఏడాది 15 శాతం ఆ తర్వాత ఏడాది 5 శాతం.. మూడో ఏడాది మరో 5 శాతం వేతనాలను పెంచుతామని నిర్మాతల గిల్డ్ స్పష్టం చేసింది. అయితే దీనిపై సినీ కార్మికులు విముఖత వ్యక్తం చేశారు. 

మేం అంగీకరించం: ఫెడరేషన్‌ నేతలు..
మరోవైపు నిర్మాతలతో ఫిల్మ్‌ ఫెడరేషన్‌ నాయకుల జరిపిన చర్చలు విఫలమయ్యాయి. వేతనాల పెంపు విషయంలో వారి నిర్ణయాలను అంగీకరించలేదని ఫెడరేషన్ నేతలు తేల్చిచెప్పారు. నిర్మాతల షరతులకు ఒప్పుకునేది లేదని వారు అన్నారు. కార్మికుల యూనియన్ల ఐక్యత దెబ్బతినేలా నిర్మాతలు షరతులు ఉన్నాయని ఫెడరేషన్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. రోజువారీ పనిచేసే వారి అందరి వేతనాలు సమానంగా పెంచాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీంతో ఆదివారం కూడా తమ ఆందోళన ఉధృతం చేస్తామని కార్మికులు అంటున్నారు. 

Also Read: Minimum Balance: ఇకపై ఈ బ్యాంకులో రూ.50,000 మినిమమ్ బ్యాలెన్స్ ఉండాల్సిందే! షాకింగ్ న్యూస్..

Also Read: Viral Video: 40 ఏళ్ల అంకుల్‌తో పాతికేళ్ల అమ్మాయి రొమాన్స్..నడిరోడ్డుపై సిగ్గులేకుండా..ఛీ..ఛీ..!!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

TollywoodFilm Federationtelugu newsTelugu latest newsLatest News In Telugu

Trending News