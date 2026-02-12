English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Filmfare Awards: 70వ ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డ్స్ వేడుక.. నామినేషన్స్‌లో ఉన్న తెలుగు సినిమాలు ఇవే..!

Filmfare Awards: 70వ ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డ్స్ వేడుక.. నామినేషన్స్‌లో ఉన్న తెలుగు సినిమాలు ఇవే..!

Filmfare Awards: దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీలు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించే 70వ ఫిల్మ్‌ఫేర్-2026 అవార్డుల వేడుకకు రంగం సిద్ధమైంది. ఫిబ్రవరి 21న ఈ అవార్డుల వేడుక ఘనంగా జరగనుంది. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన తెలుగు నామినేషన్స్ లిస్ట్‌ను కూడా రిలీజ్ చేశారు.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Feb 12, 2026, 06:25 PM IST

Filmfare Awards 2026: దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీలు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించే 70వ ఫిల్మ్‌ఫేర్-2026 అవార్డుల వేడుకకు రంగం సిద్ధమైంది. ఫిబ్రవరి 21న ఈ అవార్డుల వేడుక ఘనంగా జరగనుంది. ఈ అవార్డుల కోసం తమిళ, తెలుగు, మలయాళ, కన్నడ ఇండస్ట్రీల నుంచి పలు చిత్రాలు పోటీ పడుతున్నాయి. 2024లో విడుదలైన సినిమాలకు గాను ఈ అవార్డులు ప్రధానం చేయనున్నారు. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన నామినేషన్స్ లిస్టును కూడా విడుదల చేశారు.  

ఉత్తమ చిత్రం నామినేషన్స్ లిస్ట్..

ఉత్తమ చిత్రం నామినేషన్స్ లిస్ట్..
1. హనుమాన్‌
2. కల్కి 2898 ఏడీ
3. లక్కీ భాస్కర్‌
4. పుష్ప: ది రూల్‌
5. 35 చిన్న క‌థ కాదు
6. కమిటీ కుర్రోళ్లు

ఉత్తమ దర్శకుడు నామినేషన్స్ లిస్ట్..
1. సుకుమార్ (పుష్ప : ది రూల్‌)
2. నాగ్‌ అశ్విన్‌ (కల్కి 2898 ఏడీ)
3. ప్రశాంత్‌ వర్మ (హనుమాన్‌)
4. వెంకీ అట్లూరి (లక్కీ భాస్కర్‌)
5. నంద కిశోర్‌ (35 చిన్న క‌థ కాదు)
6. యదు వంశీ (కమిటీ కుర్రోళ్లు)

ఉత్తమ నటుడు నామినేషన్స్ లిస్ట్..
1. ఎన్టీఆర్‌ (దేవర)
2. అల్లు అర్జున్‌ (పుష్ప : ది రూల్‌)
3. నాని (సరిపోదా శనివారం)
4. తేజ సజ్జ (హనుమాన్‌)
5. దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ (లక్కీ భాస్కర్‌)
6. సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ (టిల్లు స్క్వేర్‌)

ఉత్తమ నటి నామినేషన్స్ లిస్ట్..
1. రష్మిక (పుష్ప : ది రూల్‌)
2. అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ (టిల్లు స్క్వేర్‌)
3. ప్రియాంక మోహన్‌ (సరిపోదా శనివారం)
4. ఆషికా రంగనాథ్‌ (నా సామిరంగ)
5. మీనాక్షి చౌదరి (లక్కీ భాస్కర్‌)
6. నివేదా థామస్‌ (35 చిన్న క‌థ కాదు)

ఉత్తమ సహాయ నటుడు నామినేషన్స్ లిస్ట్..
1. ఫహద్‌ ఫాజిల్‌ (పుష్ప : ది రూల్‌)
2. అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ (కల్కి 2898 ఏడీ)
3. ఎస్‌జే సూర్య (సరిపోదా శనివారం)
4. వినయ్‌ రాయ్‌ (హనుమాన్‌)
5. ధనంజయ్‌ (జీబ్రా)
6. సత్య (మత్తు వదలరా 2)

ఉత్తమ సహాయ నటి నామినేషన్స్ లిస్ట్..
1. వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్‌ (హనుమాన్‌)
2. అంజలి (గ్యాంగ్స్‌ ఆఫ్‌ గోదావరి)
3. ఫరియా అబ్దుల్లా (మత్తు వదలరా 2)
4. శరణ్య ప్రదీప్‌ (అంబాజీపేట మ్యారేజీ బ్యాండు)
5. శ్రద్ధా శ్రీనాథ్‌ (మెకానిక్‌ రాకీ)
6. రషి సింగ్‌ నందు (ప్రసన్నవదనం)

