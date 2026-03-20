Little girl meets vijay devekonda and rashmika mandanna video: సోషల్ మీడియాలో ఇప్పటికి విజయ్ దేవర కొండ, రష్మికల పెళ్లి వేడుకలకు సంబంధించి అనేక అంశాలు ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. గతేడాది ఎంగెజ్ మెంట్ చేసుకున్న ఈ క్యూట్ కపుల్ ఈ ఏడాది తమ పెళ్లిని అధికారికంగా అనౌన్స్ చేశారు. అంతే కాకుండా ఉదయ్ పూర్ లో కొద్ది మంది కుటుంబ సభ్యులు, దగ్గరి స్నేహితు ల మధ్య వీరి పెళ్లి గ్రాండ్ గా జరిగింది.పెళ్లి తర్వాత నాగర్ కర్నూల్ లోని తమ సొంత గ్రామంకు వెళ్లి సత్యనారాయణ వ్రతం చేశారు. అంతేకాకుండా విరోష్ జంట దేశ మంతట అనేక ఆలయాల్లో అన్నదానాలు, తమ అభిమానులకు స్వీట్ల బాక్స్ లను సైతం పంచారు. ఇక వీరి రిసెప్షన్ హైదరాబాద్ లో ఫెమస్ హోటల్ లో గ్రాండ్ గా జరిగింది. వీరి పెళ్లి రిసెప్షన్ కు సినిమా రంగ, రాజకీయ ప్రముఖులు హజరయ్యారు.
Finally the kid met @TheDeverakonda and @iamRashmika
She is the same kid who made a reel on why VD didn't gave wedding invite to her.
విజయ్ దేవరకొండ కి నేను అభిమానినే కదా మరి నన్ను ఎందుకు పిలవలేదు అని రీల్ చేసి ఇన్స్ట్ లో పెట్టింది.
తక్షణమే విజయ్ రెప్ల్ ఇచ్చాడు అన్నట్టే… pic.twitter.com/pk89z2ZNAF
— 𝐒𝐚𝐟𝐟𝐫𝐨𝐧 𝐒𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐆𝐨𝐮𝐝 (@Sagar4BJP) March 20, 2026
ఈ క్రమంలో విజయ్, రష్మికల పెళ్లిని చాలా మంది చూడాలనుకున్నారు. ఒక చిన్నారి విజయ్, రష్మికల మీద అలిగితాము కూడా విరోష్ ఫ్యాన్స్ మని పిలిస్తే ఏమైతదంటా అంటూ వీడియో తీసి పోస్ట్ చేసింది. అది కాస్త జెట్ స్పీడ్ లో వైరల్గా మారింది. ఇది కాస్త విజయ్ కు చేరింది. దీంతో క్యూట్ చిన్నారికి విజయ్ తాము ఇంటికి ఇన్వైట్ చేస్తామని చెప్పారు.
అన్న మాట ప్రకారం విజయ్, రష్మిక టీమ్ చిన్నారిని విరోష్ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. విజయ్ క్యూట్ చిన్నారికి ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. చక్కగా రష్మిక సైతం లడ్డులు, అన్నం, ఇంకా అనేక ఫుడ్ వెరైటీస్ వడ్డించారు.
చిన్నారి అభిమానిని ప్రేమతో ఎత్తుకుని, ముద్దులు పెడుతూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఫైనల్గా చిన్నారి ఏదైతే కోరుకుందో ఆ కోరికను విరోష్ జంట నెరవేర్చారు. దీంతో చిన్నారి సైతం ఫుల్ ఖుషీలో ఉంది. ఈ వీడియోను విరోష్ జంట నెట్టింట పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై విరోష్ అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు.
