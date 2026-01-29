English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ranveer singh: చిక్కుల్లో రణ్ వీర్ సింగ్.. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. ఏం జరిగిందంటే..?

Karnataka police filed case on Ranveer singh: కర్ణాటక పోలీసులు రణ్ వీర్ సింగ్ పై కేసు నమోదు చేశారు. మొత్తంగా గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యల వివాదం మాత్రం దురంధర్ హీరోకు తలనొప్పిగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 29, 2026, 01:44 PM IST
  • రణ్ వీర్ సింగ్ పై కేసు నమోదు..
  • మరోసారి రచ్చగా మారిన కాంతారా వివాదం..

Ranveer singh: చిక్కుల్లో రణ్ వీర్ సింగ్.. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. ఏం జరిగిందంటే..?

Fir filed against hero ranveer singh over kantara row: బాలీవుడ్ లో స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ విడుదలైన  ‘ధురంధర్’భారీగా వసూళ్లను రాబట్టింది. రణ్ వీర్ సింగ్ కెరిర్ లోనే ఈ మూవీ అన్ని రికార్డుల్ని తిరగ రాసింది. మరోవైపు ఈ మూవీకి అన్ని వర్గాల ప్రజల నుంచి మాస్ రెంజ్ లో రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అయితే.. ధురంధర్ మూవీ హీరో మాత్రం ఊహించని చిక్కుల్లో పడ్డారు. మరోసారి ఆయనపై పలు చోట్ల గతంలొ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఫిర్యాదులు రావడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. రణ్ వీర్ సింగ్ పై కర్ణాటక పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అయితే.. గతేడాదిలో  గోవాలో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా కార్యక్రమంలో రణ్ వీర్ సింగ్ చేసిన కామెంట్స్ దుమారంను రాజేశాయి.

గతేడాది విడుదలైన రిషభ్ శెట్టి దర్శకత్వం, హీరోగా చేసిన మూవీ కాంతారా చాప్టర్ 1 విడులైంది.ఈ మూవీవిడుదలైన అన్నిభాషల్లో కూడా మంచి వసూళ్లను రాబట్టింది. రిషభ్ షెట్టిలోని అన్ని ఎలివేషన్స్ లు దీనిలో కనబడ్డాయి. ఆయన అభిమానులు మూవీ చూస్తున్నంత సేపు పూనకాలతో ఊగిపోయారు. ముఖ్యంగా పంజూర్లీ, గుళిక , దైవం గణాలు, వచ్చినప్పుడు అభిమానులు తమ దైవాన్ని మూవీలో చూసుకున్నారు. ఇప్పటికే ఈ మూవీలోని దైవగణాల్ని, వారి వాయిస్ ను, సీన్లను ఇమిటెట్ చేయోద్దని, చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది. కానీ రణ్ వీర్ ఇక్కడే పెద్ద తప్పు చేసి  చిక్కుల్లో పడ్డారు.

రణ్ వీర్ సింగ్ వివాదం ఏంటంటే..?

గతేడాది నవంబర్ 28 , 2025 లో గోవాలోఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా (Iffi) ముగింపు వేడుక జరిగింది.ఈ కార్యక్రమంకు రణ్ వీర్ సింగ్, రిషబ్  శెట్టి కూడా హజరయ్యారు. ఆయన కాంతారా చాప్టర్ 1 గురించి మాట్లాడుతూ.. క్లైమాక్స్ లో చావుండి దైవం వచ్చినప్పుడు సీన్ గురించి చెప్పారు. ఆ సీన్ లో దెయ్యం వచ్చినప్పుడు అంటూ, కళ్లను మెల్లికన్నులు తిప్పి, మిమిక్రీ చేసి పెద్దగా అరుస్తు మరీ రిషభ్ ను పబ్లిక్ గా ఇమిటెట్ చేశాడు. దీనిపై అక్కడ నవ్వుకున్న ఆ తర్వాత ఇది కాస్త పెనుదుమారంగా మారింది.

దీనిపైన గతంలోనే రచ్చ రాజుకుంది. అయితే..ఈ వివాదంపై రణ్ వీర్ సింగ్ రిషభ్ శెట్టికి సారీ కూడా చెప్పారు. అక్కడితో ఈవివాదంకు పుల్ స్టాప్ పడిందని అందరు భావించారు. కానీ ఇటీవల మరోసారి ఈ రచ్చ తెర మీదకు వచ్చింది.  

Read more: Eesha rebba Video: పెద్ద వివాదం రాజేసిన ఈషారెబ్బా.?.. ఏకంగా ఏపీ , తెలంగాణ యాసలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

ఈ క్రమంలో కర్ణాటకకు చెందిన లాయర్ ప్రశాంత్ మెథల్ సింగ్‌పై ఇవే ఆరోపణలపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయడానికి అనుమతి కోరుతూ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు పోలీసులు రణ్ వీర్ సింగ్ పై కేసు నమోదు చేశారు. పంజార్లీ, గుళిక, చావుండీ తమ దైవాలని సదరు వ్యక్తి కోర్టులో వాదనలు విన్పించారు. ఈ క్రమంలో కోర్టువారి ఆదేశాలతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

