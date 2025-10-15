Raavu Bala Saraswathi: ఇండస్ట్రీలో పెనువిషాదం.. తొలి తెలుగు సింగర్ బాలసరస్వతి కన్నుమూత.. ఏంజరిగిందంటే..?

singer raavu bala Saraswathi passes away: తెలుగులో తొలి నేపథ్య గాయని, సంగీత దిగ్గజం రావు బాల సరస్వతి (97) హైదరాబాద్లో కన్నుమూశారు. ఈ క్రమంలో సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఈ వార్త పెనువిషాదకరంగా మారింది. ఈక్రమంలో వృద్ధాప్య సమస్యల కారణంగా రావు బాల సరస్వతి దేవీ కన్నుమూసినట్లు కుటుంబ సభ్యులు పేర్కొన్నారు.
బాలసరస్వతి దేవీ ఆరేళ్ల ప్రాయంలోనే తన ప్రస్థానం ప్రారంభించారు. ఆకాశవాణితో తెలుగు కార్యక్రమంలో తొలిసారిగా పాటలను పాడారు. ‘సతీ అనసూయ’ మూవీలో తొలి పాటను ఆలపించారు. దీనికి గాను.. అప్పట్లో 200 రూపాయలు పారితోషికం పొందారు. అంతేకాకుండా.. రావు బాలస్వతి దేవీ.. తెలుగు, తమిళ, హిందీతో సహా పలు భాషల్లో 2000కి పైగా పాటలు పాడారు.
'మహానంద' చిత్రంతో తొలి నేపథ్య గాయనిగా గుర్తింపు పొందారు. దీంతో సంగీత ప్రపంచంలోనే తన కంటూ గొప్పగా రాణించి అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్నారు.
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ తొలి దశకంలో అనేక మధురమైన పాటలు ఆలకించి, శ్రోతల్ని అబ్బుర పరిచారు. అదే విధంగా.. 1930 నుంచి 1960 వరకు తెలుగు, తమిళ సినిమాల్లో పాటలు పాడారు.
అంతే కాకుండా.. అనేక చిత్రాల్లో బాల సరస్వతి నటించారు. భక్త కుచేల, బాలయోగిని ,గూడవల్లిగారి ‘ఇల్లాలు’ ద్విభాషాచిత్రం భక్తతుకారాం, కోలంక రాజా వారితో వివాహం, మొదలైన మూవీస్ లలో నటించారు.
