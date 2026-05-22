First Time Movie Review: 'ఫస్ట్ టైం' మూవీ రివ్యూ.. న్యూ ఏజ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీ ఎలా ఉందంటే..!

హేమంత్ ఆర్ట్స్ పతాకంపై హేమంత్ ఇప్పలపల్లి కథ దర్శకత్వంలో తానే నిర్మాతగా తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘ఫస్ట్ టైమ్’. ఈ సినిమాతో సౌరబ్ ధింగ్ర హీరోగా పరిచయం అవుతున్నాడు. 'బిగ్ బాస్' ఫేమ్ అఖిల్ సార్థక్ సెకండ్ లీడ్ గా అనిక్క విక్రమన్ హీరోయిన్ గా నటంచింది. శ్రీ వెంకట్, సూరజ్ ఎస్ కురుప్ సంగీతాన్ని అందించిన ఈ సినిమా ఈ రోజు థియేట్రికల్గా రిలీజైంది. మరి ఈ సినిమా ఆడియన్స్ అంచనాలను ఏ మేరకు అందుకుందో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే :
2304AD లో ఏలియన్స్ తో ఈ చిత్రాన్ని స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ కలియుగం ఎలా అంతమవుతుందనే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఈ కొత్త సృష్టిలో పుట్టిన కొత్త ప్రపంచంలో అందులో మన భారత దేశం ఎలా ఉండబోతున్నదనే అంశంతో స్టార్ట్ చేసి సినిమాపై అంచనాలను పెంచాడు. ఇక ఏలియన్లకు అప్పుడు సృష్టిలో ఉన్న మానవులు ఈ కలియుగంలో జరిగిన సంఘటనలు గురించి వివరిస్తూ ఒక పవిత్రమైన స్త్రీ కొత్త సృష్టికి ఎలా నాంది పలికింది అనే విషయాన్ని తెలియజేసారు. అనిక విక్రమన్ (హీరోయిన్) ని ఎలాగైనా పెళ్లి చేసుకోవాలి అని తన బావ భూపాల్ రాజు (విలన్), ఎలా అయినా దక్కించుకోవాలని శివకుమార్ రామచంద్రవరపు (విలన్), అఖిల్ సార్థక్ (విలన్) ప్రయత్నిస్తారు. అలాంటి సంఘటన నుంచి అనికా విక్రమన్ ఎలా తప్పించుకోగలిగింది. చివరకు సౌరబ్ ధింగ్ర ను ఎలా కలుసుకుంది? కొత్త సృష్టి కొత్త భారత ప్రపంచం ఎలా తయారయింది? ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
సంప్రదాయం మరియు ఆధునికత కలయికతో భారతదేశపు శాశ్వతమైన సనాతన సంప్రదాయాల విలువను ఈ సినిమా చాటి చెప్పింది. నేటి యువత ఆలోచనా విధానంతో హృదయానికి హత్తుకునేలా మేళవించిన ఈ సినిమాలో మన పురాణాలు, ఇతిహాసాలను ఆధునిక విజువల్స్, ద్భుతమైన ఫాంటసీ ప్రపంచంతో కొత్తగా ఆవిష్కరిస్తుంది.
తరతరాల మధ్య ఒక అందమైన వారధిగా నిలుస్తూ… మన మూలాలను గౌరవిస్తూ, నేటి తరం అర్థం చేసుకునే భాషలో కథను తీర్చిదిద్దిన విధానం బాగుంది. ఇది కేవలం ఒక సినిమా మాత్రమే కాదు… భావోద్వేగం, సృజనాత్మకత. ప్రపంచ స్థాయి హై-ఫై విజువల్స్తో భారతీయ సంస్కృతిని గర్వంగా ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే ఒక అద్భుత ప్రయత్నం అని చెప్పాలి. భారతీయ సినీ చరిత్రలో తొలిసారిగా ఇలాంటి సినిమాలు అరుదుగా వస్తుంటాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే :
సౌరబ్ ధింగ్ర పరిచయమైన తొలి చిత్రం మంచి యాక్టింగ్ తో ఆకట్టుకున్నాడు. అనిక విక్రమన్ నటన, గ్లామర్ ఈ సినిమాకు అదనపు ఆకర్షణగా నిలిచాయి. భూపాల్ రాజు శివకుమార్ అఖిల్ సార్థక్ ఎవరి పాత్రలో వారు ఒదిగిపోయారు. మైమ్ గోపి, అజయ్ రత్నం, అన్నపూర్ణమ్మ, గాయత్రి గుప్తా తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు.
పంచ్ లైన్: హై టెక్నికల్ వాల్యూస్ ఉన్న న్యూ ఏజ్ సినిమా
రేటింగ్ : 3/5
