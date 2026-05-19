/First Time: ఘనంగా ‘ఫస్ట్ టైం’ మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్..

First Time Pre Release Event: తెలుగులో ‘AI’ను ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా.. HI (హ్యూమన్ ఇంటిలిజెన్స్)తో హై రేంజ్ గ్రాఫిక్స్ తో తెరకెక్కుతుంది. ఈ చిత్రంలో సౌరబ్ ధింగ్ర హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు. 'బిగ్ బాస్' ఫేమ్ అఖిల్ సార్థక్ సెకండ్ లీడ్ గా అనిక్క విక్రమన్ హీరోయిన్ గా నటించారు. ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో మైమ్ గోపి, శివ, భూపాల్ రాజు, గాయత్రి గుప్త, అన్నపూర్ణమ్మ, అజయ్ రత్నం, ఢీ పండు నటిస్తున్నారు. శ్రీ వెంకట్, సూరజ్ ఎస్ కురుప్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. వేణు మురళీధర్, రామ్ సినిమాటోగ్రాఫర్లుగా పనిచేస్తున్నారు. ఈ
కాగా ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ట్రైలర్ లాంచ్ ఘనంగా జరిగింది. ఈవెంట్ కి అతిథులుగా సీనియర్ నిర్మాత తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్, జీ చీఫ్ ఎడిటర్ భరత్ కుమార్, మాజీ ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస్, బిగ్ బాస్ ఫేమ్ దివ్వెల మాధురి విచ్చేయగా ముఖ్యఅతిథిగా అందాల తార పాయల్ రాజ్ పుత్ విచ్చేశారు.
ప్రముఖ నిర్మాత తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ మాట్లాడుతూ.. "నేను చిత్ర పరిశ్రమకు వచ్చి 50 యేళ్లు పూర్తవుతుంది. ఇప్పటికి నేనే పెళ్లి చేసుకోవాలంటే కష్టం కానీ రాజమౌళిని ఆదర్శంగా తీసుకుని హేమంత్ ఒకరే ఒక సినిమాకు సంబంధించిన ఎన్నో పనులు చేయడం అందరం అభినందించాల్సిన విషయం. ఓ సరికొత్త కథతో కొత్త కాన్సెప్ట్ తో కొత్త కుర్రాళ్ళు చేసే ప్రయత్నాన్ని అందరం మెచ్చుకోవాలి. ఈ నెల 22వ తేదిన రానున్న ఫస్ట్ టైం చిత్రాన్ని ప్రేక్షకులు అందరూ చూసి సినిమాకు మంచి విజయం అందించాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
నటి గాయత్రి గుప్తా మాట్లాడుతూ :సహజంగా సమాజంలో ఒక మార్పు రావాలంటే ప్రత్యేకమైన మనుషుల వల్లనే అవుతుందన్నారు. అటువంటి వ్యక్తులు దువ్వాడ శ్రీనివాస్, మాధురి. పాయల్ ఎంతో బలమైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన వ్యక్తి. ఇటువంటి కొత్త తరహా చిత్రాన్ని తీయడం, హేమంత్ అన్ని చూసుకోవడం చాలా గొప్ప విషయమని కొనియాడారు. ఈ నెల 22న ఈ సినిమాను అందరూ ఈ చిత్రాన్ని చూసి ఆదరించాలన్నారు.
జీ చీఫ్ ఎడిటర్ భరత్ కుమార్ మాట్లాడుతూ : "ఈ సినిమాను మొదలు నుండి చూస్తున్నాను. ఈ సినిమా పూర్తిగా హేమంత్ కష్టం అడుగడుగునా కనిపిస్తుంది. హీరో మీద ఆధారపడి సినిమాలు నడుస్తున్న ఈ సమయంలో దర్శకుడు సినిమాగా ఈ సినిమా రాబోతుంది. ఈ చిత్రానికి విఎఫ్ఎక్స్ చాలా బలం. సినిమా ద్వారా అందరికీ మంచి పేరు వస్తుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఇటువంటి సినిమాను ప్రోత్సహిస్తే మరిన్ని మంచి సినిమాలు వస్తాయన్నారు.
దర్శకుడు హేమంత్ ఇప్పలపల్లి మాట్లాడుతూ : "ఈ సినిమాకు వెనుక ఉండి మాకు దైర్యం ఇచ్చిన వ్యక్తి పాయల్ రాజ్ పుత్. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్న అందరికీ ధన్యవాదాలు. దరూ ఈ సినిమాను ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ సినిమాను అందరూ సినిమా థియేటర్ లో చూడాలని పిలుపునిచ్చారు.
బిగ్ బాస్ ఫేమ్ దివ్వెల మాధురి మాట్లాడుతూ :"ఫస్ట్ టైం సనాతన ధర్మానికి, ఆధునికతకు అద్దం పట్టేలా ఓ సినిమా రావడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఓ సినిమా చేయడంలో ఎంత కష్టం ఉంటుందో చూస్తున్నాను. ఈ సినిమా చిత్ర బృందం అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
మాజీ ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ :"అందరికీ నమస్కారం. ఒక సినిమాకు రచన, దర్శకత్వం, నిర్మాణం, ఎడిటింగ్ వంటి ఎన్నో పనులు ఒకరే చేయడం చాలా కష్ట క్లిష్టమైన పని. అటువంటి హేమంత్ ఈ సినిమా చేయడం గొప్ప విషయం. ఈ విశ్వంలో అందరికంటే పైన ఉండే బ్రహ్మ దేవున్ని చూపిస్తూ, ఈ విశ్వాన్ని ఎలా ముందుకు నడిపిస్తారో చూపిస్తున్నట్లు ఉంది. ఈ చిత్రం ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్ కు వెళ్లి చూడాలని చెప్పుకొచ్చారు.
నటి పాయల్ రాజ్ పుత్ మాట్లాడుతూ :* "అందరికి నమస్కారం. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి మా సినిమాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న మీడియా మిత్రులకు ధన్యవాదాలు. ముందుగా దర్శకులు హేమంత్ కి ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నాను. ఆయన ఈ సినిమా కోసం ఎంతో ఇష్టపడి తెరకెక్కించారు. విడుదల తర్వాత ఈ సినిమాలో ముఖ్యంగా విఎఫ్ఎక్స్ గురించి మాట్లాడతారు. ఈ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద మంచి రికార్డు సృష్టించాలని కోరుకుంది. అలాగే చిత్రంలో నటించిన నటీనటులకు మంచి గుర్తింపు వస్తుంది అని అర్థం అవుతుంది. సౌరబ్ గురించి చెప్పాలి అంటే సినిమా అనేది ఒక ప్రతిజ్ఞలా తీసుకుని ఈ సినిమా కోసం పని చేశారు. చాలా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
