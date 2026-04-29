First Time Movie Trailer Launch: జీ ఎడిటర్ భరత్, నటి పాయల్ రాజ్ పుత్ చేతులు మీదుగా ‘ఫస్ట్ టైం’ ట్రైలర్ లాంఛ్..

First Time: తాజాగా విడుదలైన ట్రైలర్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ఈ సినిమాలో సౌరబ్ ధింగ్ర హీరోగా పరిచయం అవుతుంది. 'బిగ్ బాస్' ఫేమ్ అఖిల్ సార్థక్ సెకండ్ లీడ్ గా నటించారు. అనిక్క విక్రమన్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో మైమ్ గోపి, శివ, భూపాల్ రాజు, గాయత్రి గుప్త, అన్నపూర్ణమ్మ, అజయ్ రత్నం, ఢీ పండు యాక్ట్ చేశారు. శ్రీ వెంకట్, సూరజ్ ఎస్ కురుప్ సంగీతాన్ని అందించారు. వేణు మురళీధర్, రామ్ సినిమాటోగ్రాఫర్లుగా పనిచేశారు.
చెప్పుకోడానికి చిన్న బడ్జెట్ సినిమా అయినా టెక్నికల్ గా.. విజువల్స్ పరంగా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా చాలా గ్రాండ్ గా ఈ సినిమాని తెరకెక్కిస్తున్నారు హేమంత్ ఇప్పలపల్లి. AI ని ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా HI( హ్యూమన్ ఇంటలిజెన్స్) తో హై రేంజ్ గ్రాఫిక్స్ తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నట్టు చెప్పారు. కాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్ లాంచ్ ఘనంగా జరిగింది. ఈవెంట్ కి అతిథులుగా సీనియర్ నిర్మాత దర్శకుడు బెల్లం రామకృష్ణ రెడ్డి, బిజెపి స్పోక్స్ పర్సన్ ప్రభ గౌడ్ జి చీఫ్ ఎడిటర్ భరత్ కుమార్, హీరో అభినవ్ శౌర్య విచ్చేశారు. ఇక ముఖ్యఅతిథిగా అందాల తార పాయల్ రాజ్ పుత్ విచ్చేశారు.
దేవగుడి చిత్ర నటుడు 'అభినవ్ శౌర్య' మాట్లాడుతూ.. అందరికీ నమస్కారం. నన్ను ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించిన చిత్ర బృందానికి ధన్యవాదాలు. నేను పాయల్ రాజ్ పుత్ గారెకి అభిమానిని. చిత్ర ట్రైలర్ చాలా బాగుంది, హాలీవుడ్ స్థాయిలో ఉంది. రాజమౌళిని చూసి అభిమానించే మీ చిత్రాలు కూడా అలాగే ఉండాలని అనుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. ఈ సినిమా తప్పకుండా విజయం సాధిస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు.
బిజెపి స్పోక్స్ పర్సన్ 'ప్రభ గౌడ్ మాట్లాడుతూ : ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ టైం చిత్ర ట్రైలర్ చూసిన వెంటనే నాకు మన సంస్కృతి, మన మూలాలు, మన ధర్మం గుర్తొచ్చాయని చెప్పుకొచ్చారు. మన మట్టికి సంబంధించిన మూలాలను ఈ సినిమాకి టచ్ చేసినట్లు అర్థమవుతుంది. నేటి తరం యువతకు ఒక అర్థమంతమైన చిత్రంగా ఈ మూవీ నిలిచిపోతుందన్నారు. సినిమా మంచి విజయం సాధిస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు.
జీ చీఫ్ ఎడిటర్ 'భరత్ కుమార్' మాట్లాడుతూ : అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ టైం_ చిత్ర ట్రైలర్ లాంచ్ కు విచ్చేసిన అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఈ చిత్ర కథను ముందుగా విన్నది నేనే. దర్శకుడు చాలా టాలెంట్ ఉన్న వ్యక్తి. ఈ చిత్రం ద్వారా ఒక కొత్త సినిమా చేయడం ఎంత కష్టమో చూసాను. చాలా తక్కువలో గ్రాఫిక్స్ పూర్తి చేశారు. సనాతన ధర్మం గురించి వివరించే చిత్రం ఫస్ట్ టైం. కొత్త వారితో చాలా మంచి ఔట్ పుట్ కూడిన సినిమా తీశారు. చిత్ర బృందం అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు.
చిత్ర దర్శక నిర్మాత 'హేమంత్ ఇప్పలపల్లి' మాట్లాడుతూ.. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన అందరికీ నా నమస్కారాలు. నేను గురువుగా భావించే వ్యక్తి రాజమౌళి. ఆయన దగ్గర పని చేయనప్పటికీ ఆయన సినిమాలు నాకు ప్రేరణగా నిలిచాయి. ఓ రకంగా ఏకలవ్య శిష్యుడిని. అవే నేను ఈ సినిమా తీసేందుకు తోడ్పడ్డాయి. ఆయన మమ్మల్ని ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. మన దేశానికి సంబంధించిన ఎన్నో మూలాలు ఈ చిత్రంలో చూపించామన్నారు. సినిమా కోసం సహకరించిన నటీనటులకు, సాంకేతిక నిపుణులకు ధన్యవాదాలు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులు ఆదరించాలని కోరారు.
ముఖ్య అతిథి నటి 'పాయల్ రాజ్ పుత్' మాట్లాడుతూ :* అందరికి నమస్కారం. కొంతకాలం గ్యాప్ తర్వాత మీ అందరిని ఇలా కలవడం చాలా హ్యాపీగా ఉందన్నారు.కొన్ని తమిళ పంజాబీ చిత్రాల వల్ల నేను హైదరాబాద్ కు రాలేకపోతున్నాను. తెలుగు మీడియా వారిని మరోసారి ఇలా కలవడం చాలా గర్వంగా ఉందన్నారు. ఫస్ట్ టైం చిత్ర ట్రైలర్ చూస్తుంటే చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. చిత్ర దర్శక నిర్మాత హేమంత్ కి ఆల్ ద బెస్ట్. ప్రస్తుతం సినిమా చాలా మారిపోయింది. గత రోజులతో పోలిస్తే ఇప్పుడు కథలు చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ చూస్తే ఎంతో కొత్తగా అనిపించింది. ఈ సినిమాలో విఎఫ్ఎక్స్, గ్రాఫిక్స్ చూస్తే షాకింగ్ గా ఉన్నాయన్నారు. తెలుగు ప్రేక్షకులు టాలెంట్ను ఎంకరేజ్ చేయడంలో, మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలకు విజయం అందించడంలో ఎప్పుడు ముందుంటారు. అదేవిధంగా ఈ సినిమాకు కూడా మంచి విజయాన్ని అందిస్తారని కోరుకుంటునట్టు తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో గాయత్రి గుప్తా, హీరో సౌరబ్ ధింగ్ర, సీనియర్ దర్శక, నిర్మాత బెల్లం రామకృష్ణ రెడ్డి మాట్లాడారు. ఈ సినిమా తప్పుకుండా విజయం సాధించాలని కోరారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.