  • Home
First Time Movie Trailer: అగ్ర నటి చేతుల మీదుగా ‘ఫస్ట్ టైం’ ట్రైలర్ రిలీజ్..AI కాదు.. HIతో గ్రాండ్ విజువల్స్..!

First Time Movie Trailer Release: చిన్న బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న “ఫస్ట్ టైం” సినిమా ట్రైలర్ ఈనెల 28న అగ్ర నటి చేతుల మీదుగా విడుదల కానుంది. హై రేంజ్ గ్రాఫిక్స్, HI టెక్నాలజీతో రూపొందిన ఈ మూవీపై ఇప్పటికే మంచి బజ్ క్రియేట్ అయింది.  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Apr 26, 2026, 02:28 PM IST

First Time Trailer Launch: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మరో ఆసక్తికరమైన సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమవుతోంది. హేమంత్ ఇప్పనపల్లి కథ రాసుకుని, తానే దర్శకుడిగా మరియు నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తూ రూపొందిస్తున్న చిత్రం "ఫస్ట్ టైం". చిన్న బడ్జెట్‌లో తెరకెక్కుతున్నప్పటికీ, టెక్నికల్‌గా.. విజువల్‌గా ఈ సినిమాను చాలా గ్రాండ్‌గా రూపొందిస్తున్నారని సమాచారం.

ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్‌ను ఈనెల ఏప్రిల్ 28న, మంగళవారం రోజున విడుదల చేయబోతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ ట్రైలర్‌ను ఒక అగ్ర నటి చేతుల మీదుగా లాంచ్ చేయనుండటం ఈ సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది. 

ఈ సినిమాలో సౌరబ్ ధింగ్ర హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అఖిల్ సార్థక్ సెకండ్ లీడ్‌గా కనిపించనున్నారు. హీరోయిన్‌గా అనిక్క విక్రమన్ నటిస్తోంది. వీరితో పాటు మైమ్ గోపి, శివ, భూపాల్ రాజు, గాయత్రి గుప్త, అన్నపూర్ణమ్మ, అజయ్ రత్నం, ఢీ పండు వంటి అనుభవజ్ఞులైన నటులు ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.

చిన్న బడ్జెట్ సినిమా అయినప్పటికీ, విజువల్స్ విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో VFX కి పెద్ద పీట వేశారు. సాధారణంగా ఇప్పుడు సినిమాల్లో AI (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) ఉపయోగించడం పెరుగుతోంది. కానీ ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, AIని ఉపయోగించకుండా HI (హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్) తోనే హై క్వాలిటీ గ్రాఫిక్స్‌ను రూపొందిస్తున్నారు. ఇది ఈ సినిమాకి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుండి.

సాంకేతికంగా కూడా ఈ సినిమా బలంగా ఉంది. సంగీతాన్ని శ్రీ వెంకట్ మరియు సూరజ్ ఎస్ కురుప్ అందిస్తుండగా, సినిమాటోగ్రఫీని వేణు మురళీధర్ మరియు రామ్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పి. రాజశేఖర్ పనిచేస్తున్నారు. పబ్లిసిటీ డిజైన్ వెంకట్ మజ్జి చేతుల మీదుగా రూపొందుతోంది.

ఫస్ట్ టైం సినిమా చిన్న బడ్జెట్‌తో భారీ విజువల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇవ్వబోతుందనే అంచనాలు ఉన్నాయి. ట్రైలర్ విడుదల తర్వాత ఈ సినిమాపై మరింత హైప్ పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

First Time movie trailerFirst Time trailer launch April 28Hemant Ippanapalli movieSaurabh Dhingra debutAkhil Sarthak movie

