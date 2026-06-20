/Samantha Top Movies: ‘మా ఇంటి బంగారం’ సహా సమంత సినిమా సినీ కెరీర్ ను ఛేంజ్ చేసిన టాప్ సినిమాలు ఇవే..

Samantha Ruth Prabhu: నాగ చైతన్యతో విడాకుల తర్వాత దర్శకుడు రాజ్ నిడుమోరును రెండో పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత సామ్ కెరీర్ మరో మలుపు తీసుకుంది. అంతేకాదు ఇపుడు వరుసగా డిఫరెంట్ చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను పలకరించడానికి రెడీ అవుతుంది.
ఏమాయ చేసావే..
గౌతమ్ వాసుదేవ మీనన్ డైరెక్షన్ లో నాగ చైతన్య హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఏ మాయ చేసావే’ సినిమాతో కథానాయికగా సామ్ సినీ కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది. ఆ తర్వాత సామ్ వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు.
బృందావనం..
మొదటి సినిమా సక్సెస్ తర్వాత వెంటనే ఎన్టీఆర్ వంటి స్టార్ హీరోతో వంశీ పైడిపల్లి డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం'బృందావనం'. ఈ చిత్రంలో కాజల్ అగర్వాల్ మెయిన్ హీరోయిన్ గా నటించింది. సమంత సెకండ్ కథానాయికగా యాక్ట్ చేసింది. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్గా నిలిచింది.
దూకుడు..
ఇక ముచ్చటగా మూడో చిత్రం మహేష్ బాబుతో చేసే గోల్డెన్ ఛాన్స్ కొట్టేసింది. శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన ‘దూకుడు' చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర మూడో విజయాన్ని అందుకోని కథానాయికగా తొలి హాట్రిక్ నమోదు చేసింది.
ఈగ..
ఇక రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో నాని హీరోగా తెరకెక్కిన మూవీ 'ఈగ'. ఈ చిత్రంలో సమంత మరో కథానాయికగా నటించింది. లవర్ను కోల్పోయిన పాత్రలో
సామ్ నటించి మెప్పించింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు..
వెంకటేష్, మహేష్ బాబు తొలిసారి కలిసి యాక్ట్ చేసిన మల్టీస్టారర్ మూవీ 'సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్లు'. ఈ చిత్రంలో సమంత మహేష్ బాబు సరసన నటించింది. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది.
అత్తారింటికీ దారేది..
త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ డైరెక్షన్ లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన నటించిన చిత్రం'అత్తారింటికీ దారేది'. ఈ మూవీ సామ్ శశి పాత్రలో మెప్పించింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచింది.
మనం..
ఇక అక్కినేని మూడు తరాల కథానాయకులైన అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, నాగార్జున, నాగ చైతన్యతో పాటు చివర్లో అఖిల్ నటించిన చిత్రం 'మనం'. ఈ చిత్రం సమంత ప్రియ పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. ఈ చిత్రం తర్వాత అక్కినేని వారి ఇంటి కోడలు కావడం యాదృచ్ఛికమే అనే చెప్పాలి.
ఆ తర్వాత నాగ చైతన్యకు విడాకులు ఇచ్చి సంచలనం రేపింది.
జనతా గ్యారేజ్..
ఎన్టీఆర్ హీరోగా కొరటాల శివ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం 'జనతా గ్యారేజ్'. మోహన్ లాల్ కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయం సాధించింది. ఎన్టీఆర్ తో సమంతకు నాల్గో చిత్రం కావడం విశేషం.
రంగస్థలం..
రామ్ చరణ్, సుకుమార్ కలయికలో తెరకెక్కిన చిత్రం 'రంగస్థలం'. ఈ సినిమా సమంత కెరీర్లో డిఫరెంట్ చిత్రంగా నిలిచిపోయింది. ఈ చిత్రం నాన్ బాహుబలి రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది.
ఓ బేబి..
నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో సమంత ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘ఓ బేబి’. ఈ సినిమా సామ్ కెరీర్ లోనే డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది. ఆ అటు త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో నితిన్ హీరోగా నటించిన ‘అ.. ఆ’ సినిమాతో పాటు.. తన మాజీ భర్త సరసన నటించిన ‘మజిలీ’,యశోదా వంటి చిత్రాలు సమంతకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చాయి.
మా ఇంటి బంగారం..
తాజాగా ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమాతో సామ్ కెరీర్లో మరో హిట్ వచ్చి చేరింది. ఈ సినిమాలో సామ్ మాస్ లెవల్లో సామ్ ఎలివేషన్స్ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాయి. ఈ సినిమా తొలి రోజు దాదాపు రూ. 13 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి ఔరా అనిపించింది. ఈ సినిమా ఓవరాల్గా ఏ మేరకు బాక్సాఫీస్ దగ్గర మాయ చేస్తుందనేది చూడాలి. వీటితో పాటు తమిళంలో సామ్కు పలు బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలున్నాయి.
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