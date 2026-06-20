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Samantha Top Movies: ‘మా ఇంటి బంగారం’ సహా సమంత సినిమా సినీ కెరీర్ ను ఛేంజ్ చేసిన టాప్ సినిమాలు ఇవే..

Samantha top Movies :సమంత (Samantha Ruth Prabhu) తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్ గా అడుగుపెట్టి తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అంతేకాదు ఇపుడు వరుసగా లేడీ ఓరియంటెడ్ చిత్రాలతో అలరిస్తోంది.  ఇన్నేళ్లు కెరీర్ లో  అడుగుపెట్టి దాదాపు దశాబ్దంన్నర కావొస్తోంది. ఇన్నేళ్ల కెరీర్‌లో తెలుగు, తమిళం, హిందీ సినిమాల్లో నటించి మెప్పించింది. తాజాగా సమంత.. ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమాతో మరో హిట్‌ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో సామ్ సినీ కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పిన టాప్ చిత్రాల విషయానికొస్తే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 20, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:01 PM IST
Samantha Top Movies: ‘మా ఇంటి బంగారం’ సహా సమంత సినిమా సినీ కెరీర్ ను ఛేంజ్ చేసిన టాప్ సినిమాలు ఇవే..
Image Credit: Samantha (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘మా ఇంటి బంగారం’ సహా సమంత సినిమా సినీ కెరీర్ ను ఛేంజ్ చేసిన టాప్ సినిమాలు ఇవే..
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