Funky Movie Review: విశ్వక్ సేన్.. ఫంకీ ..జాతి రత్నాల లెవెల్ లో నవ్వించగలిగిందా..!

Funky Movie Review and Rating : కథ: ‘ఫంకీ’ సినిమా పెద్ద కథ ఆధారంగా ముందుకు సాగదు. కథ సాదాసీదాగా ఉంటుంది. ఓ స్ట్రగ్లింగ్ సినిమా డైరెక్టర్గా విశ్వక్ సేన్ కనిపిస్తాడు. తన కెరీర్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ, తాను ప్రారంభించిన సినిమాను ఎలా పూర్తి చేశాడు? తన ప్రేమ కథను ఎలా గెలుచుకున్నాడు? అన్నదే ప్రధాన అంశం. హీరోయిన్ చిత్ర పాత్రలో కాయడు లోహార్ నటించింది. ఈ ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ కథ, హీరో ఎదుర్కొనే సమస్యలు, వాటిని హాస్యంగా చూపించే ప్రయత్నం.. ఇలానే సాగుతుంది ఈ సినిమా కథ మొత్తం.
నటీనటుల పర్ఫామెన్స్
విశ్వక్ సేన్ తనకు సుపరిచితమైన అమాయక పాత్రలో కనిపించాడు. కానీ ఇందులో కొత్తగా కనిపించే అంశం పెద్దగా లేదు. నటన ఓకే అనిపించినా, ఎక్కడా ప్రత్యేకంగా మెప్పించలేడు. కొన్నిసార్లు శారీరకంగా కూడా పాత్రకు తగిన శ్రమ కనిపించదు. అయితే చివర్లో స్లిమ్గా కనిపించడం మాత్రం మంచి విషయంగా చెప్పాలి.
కాయడు లోహార్ స్క్రీన్పై అందంగా కనిపించింది. ఆమెకు మంచి కాస్ట్యూమ్స్ ఇచ్చారు. కానీ పాత్రకు లోతు లేకపోవడంతో, ఆమె నటన ప్రభావం చూపలేదు. పాత్ర సాధారణంగా రాసినట్టుగా అనిపిస్తుంది.
సంపత్ రాజ్ పాత్ర పరవాలేదనిపిస్తుంది. కొంతమంది యువ నటులు తమ పాత్రలకు సరిపడేలా నటించారు. కానీ బలమైన రచన లేకపోవడంతో ఎవరూ ప్రత్యేకంగా గుర్తుండరు. మురళీధర్ గౌడ్ ఒక సీన్లో కనిపించి కొంత నవ్వు తెప్పించాడు.
టెక్నికల్ సిబ్బంది పనితీరు
సంగీతం భీమ్స్ సిసిరోలియో అందించారు. ఒక పాట మినహా మిగతా పాటలు పెద్దగా ఆకట్టుకోవు. బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా గుర్తుండేలా లేదు.
సినిమాటోగ్రఫీ సురేష్ సరంగం చేశారు. విజువల్స్ సాధారణంగా బాగానే ఉన్నాయి. కానీ ప్రత్యేకంగా చెప్పుకునేలా ఏదీ లేదు.
ఎడిటింగ్ నవీన్ నూలి చేశారు. ఎడిటింగ్ కొంచెం గందరగోళంగా అనిపిస్తుంది. కొన్ని సన్నివేశాలు అకస్మాత్తుగా ముగిసిపోతాయి. దీనివల్ల సినిమా ప్రవాహం సరిగా అనిపించదు. రెండు భాగాలూ కొంచెం లాగ్ అయినట్టు అనిపిస్తాయి.
నిర్మాణ విలువలు మాత్రం పరవాలేదనిపిస్తాయి. గ్యాగ్ ఆధారిత సినిమాకు సరిపోయేలా ఉన్నాయి.
విశ్లేషణ
అనుదీప్ ముందుగా చేసిన ‘జాతి రత్నాలు’ సినిమా పెద్ద విజయం సాధించింది. అదే తరహా అమాయక హాస్యాన్ని ఈ సినిమాలో కూడా చూపించాలని ప్రయత్నించాడు. మొదటి 20-30 నిమిషాల్లో సినిమా టోన్ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఒక లైనర్ డైలాగులు, వరుసగా వచ్చే జోకులు ఉంటాయి. కొన్ని జోకులు నవ్విస్తాయి. కానీ అవి సహజంగా అనిపించవు.
హాస్యం సన్నివేశాల మధ్య సజావుగా వెళ్లదు. ప్రతి సీన్లో నవ్వించాలనే ప్రయత్నం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అదే సమస్య. కథకు బలమైన భావోద్వేగం లేకపోవడంతో, సినిమా మొత్తం గ్యాగ్లపై ఆధారపడింది. మొదటి భాగం కాస్త ఎక్కువగా లాగినట్టు అనిపిస్తుంది. రెండో భాగంలో కూడా అదే సమస్య కొనసాగుతుంది.
విశ్వక్ పాత్రలో అమాయకత్వం సహజంగా రాకపోవడంతో, ప్రేక్షకుడికి అనుభూతి కలగదు. ‘జాతి రత్నాలు’లో కనిపించిన మ్యాజిక్ ఇక్కడ కనిపించదు. మొత్తం మీద సినిమా చిలిపి నవ్వులు ఇస్తుంది. కానీ పూర్తి స్థాయి వినోదం ఇవ్వలేకపోతుంది.
తీర్పు
‘ఫంకీ’ సినిమాలో కొన్ని జోకులు పనిచేసినా, మొత్తం అనుభవం మాత్రం బలహీనంగా ఉంటుంది. బలమైన కథ, సహజమైన హాస్యం లేకపోవడం ప్రధాన లోపాలు. ‘జాతి రత్నాలు’ స్థాయి ఆశించి వెళ్లే ప్రేక్షకులకు ఇది నిరాశ కలిగించే అవకాశం ఉంది. ఒకసారి చూడొచ్చు అనిపించే స్థాయిలో ఉన్నా, ప్రత్యేకంగా సిఫారసు చేయదగ్గ సినిమా మాత్రం కాదు.
రేటింగ్: ⅖
