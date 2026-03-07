English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gaddar Film Awards 2025: తెలంగాణ గద్దర్‌ అవార్డుల 2025 ప్రకటన.. చిరంజీవికి జాతీయ పురస్కారం..!

Gaddar Film Awards 2025: తెలంగాణ గద్దర్‌ అవార్డుల 2025 ప్రకటన.. చిరంజీవికి జాతీయ పురస్కారం..!

List Of Gaddar Telangana Awards Winners 2025: తెలంగాణ ప్రభుత్వం దివంగత గాయకుడు గద్దర్ పేరిట ప్రతిష్టాత్మకంగా అందించే గద్దర్ తెలంగాణ ఫిలిం అవార్డ్స్ ప్రకటించింది. ఉగాది సందర్భంగా ఈ అవార్డుల పంపిణీ చేపట్టనుంది.  2025 కు గాను ఉత్తమ చిత్రంగా .రాజు వెడ్స్ రామ్ బాయ్. చోటు దక్కించుకోగా.. చిరంజీవికి ఎన్టీఆర్ నేషనల్ అవార్డు దక్కింది. సుద్దాల అశోక్ తేజకు సినారె అవార్డు, అక్కినేని నాగేశ్వరరావు అవార్డును జయసుధ సొంతం చేసుకున్నారు. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 7, 2026, 12:25 PM IST

List Of Gaddar Telangana Awards Winners 2025: తెలంగాణ ప్రభుత్వం గద్దర్ అవార్డులు 2025 విన్నర్స్ జాబితాను ప్రకటించింది. ఉత్తమ నటుడుగా నాగచైతన్య (తండేల్‌), ఎంపిక కాగా, ఉత్తమ నటి రష్మిక 'ది గర్ల్ ఫ్రెండ్' మూవీ ఎంపికైంది. ఉత్తమ చిత్రం 'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి', ద్వితీయ చిత్రం 'దండోరా', తృతీయ చిత్రం సప్రీ వెడ్డింగ్ షోస నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ సినిమాగా తండేల్‌ ఎంపిక అయింది.

ఇక ఉత్తమ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ మూవీ- మిరాయి
ఉత్తమ స్పెషల్ మెసేజ్ చిత్రం- కోర్టు
 ఉత్తమ బాలల చిత్రం- అనగనగా 
ఉత్తమ పర్యావరణ చిత్రం- ఇగ్వా
 ఉత్తమ డెబ్యూ ఫీచర్ ఫిలిం- లిటిల్ హార్ట్స్‌ చోటు దక్కించుకున్నాయి 

 చిరంజీవికి జాతీయ అవార్డు..
 మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఎన్టీఆర్ నేషనల్ అవార్డు వరించగా.. పైడి జయరాజు అవార్డు కమల్ హాసన్‌ను వరించింది. ఇక సినారే అవార్డు సుద్దాల అశోక్ తేజ, అక్కినేని నాగేశ్వరరావు అవార్డు జయసుధ, నాగిరెడ్డి చక్రపాణి అవార్డు అశ్వనీదత్‌, రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు రమేష్ ప్రసాద్, కాంతారావు అవార్డు ఆర్.నారాయణమూర్తి, బీఎన్‌ రెడ్డి అవార్డు సంగీతం శ్రీనివాస్. 

 ఇక అనిల్ రావిపుడికి బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ అవార్డు వరించగా.. నందకిషోర్ కుబేర మూవీకి బెస్ట్ సాంగ్ రైటర్ దక్కించుకున్నారు. ఇక బెస్ట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ గా కార్తీక్ ఘట్టమనేని (మిరాయి) మూవీ, బెస్ట్ ఎడిటర్ శ్రీకర్ ప్రసాద్ (మిరాయి),బెస్ట్ కొరియోగ్రాఫర్ సందీప్ (ఛాంపియన్ ), బెస్ట్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ తోట తరణి (ఛాంపియన్) బెస్ట్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ గోవింద అఖండ 2కి వరించింది. ఉత్తమ సహాయ నటి భూమికను వరించింది.

జ్యూరీ స్పెషల్ అవార్డులు..
ఉత్తమ హీరోగా రోషన్ (ఛాంపియన్) మూవీ.
ఉత్తమ నటుడు చైతు జొన్నలగడ్డ (రాజు వెడ్స్‌ రాంబాయి)
ఉత్తమ నటి అవంతిక (8 వసంతాలు)

మొత్తం ఈ అవార్డులు 17 విభాగాల్లో ప్రకటించారు. తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కకు జ్యూరీ కమిటీ సభ్యులు తుది జాబితాను అందజేశారు. ఈ సమావేశంలో నిర్మాత దిల్ రాజు, సంగీత దర్శకుడు మణిశర్మ, తనికెళ్ల భరణి, నటి ప్రగతి తదితరులు ఉన్నారు . ఇక జ్యూరీ చైర్మన్ ఆధ్వర్యంలో విజేతల జాబితాను అధికారికంగా ప్రకటించారు. 2025 జనవరి 1 నుంచి డిసెంబర్ 31 వరకు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ ద్వారా ఈ అవార్డులను పరిగణలోకి తీసుకున్నారు. అంటే 2025 లో సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ పొందిన చిత్రాలకు ఈ అవార్డులకు ఎంపిక చేశారు. వీరికి మార్చి 19 ఉగాది సందర్భంగా అవార్డుల ప్రధానోత్సవం జరగనుంది.
 

 

