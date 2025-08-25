GAMA 5th Edition Awards: ప్రతిష్టాత్మకమైన GAMA (గల్ఫ్ అకాడమీ మూవీ అవార్డ్స్) 5వ ఎడిషన్ వేడుక దుబాయ్లో ఆగస్ట్ 30న జరగనుంది. టాలీవుడ్లో భారీ క్రేజ్ కలిగిన ఈ అవార్డ్స్ ఇప్పటికే దుబాయ్లో నాలుగు ఎడిషన్లతో సంబరాలు అందుకున్నాయి. ఈవెంట్ ఆగస్ట్ 30న షార్జా ఎక్స్పో సెంటర్లో గ్రాండ్గా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ వేడుకకు టైటిల్ స్పాన్సర్గా వైభవ్ జ్యువెలర్స్ వ్యవహరిస్తోంది.
ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్లో జరిగిన కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్లో గామా సీఈవో సౌరబ్ కేసరి మాట్లాడుతూ, "ఈ కార్యక్రమం కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నది కాదు. మా నాన్న (త్రిమూర్తులు) గారికి కళాకారులపై ఉన్న అభిమానం వల్ల ఈ అవార్డ్స్ నిర్వహించమని.. నిర్ణయించుకున్నాం. మనముందు ఉన్న విజయంతో, వచ్చే ఏడాది మరింత గ్రాండ్గా ఈ అవార్డ్స్ నిర్వహించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నాం. దుబాయ్లో ఉన్న తెలుగు వారితో పాటు ప్రపంచంలోని తెలుగు వారందరినీ అబ్బురపరిచేలా ఈవెంట్ జరుగుతుంది," అన్నారు.
జ్యూరీ సభ్యులు, ప్రముఖ దర్శకులు ఏ కోదండరామిరెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ, "ఈ అవార్డ్స్ లో భాగమైనందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ అవార్డ్స్ నటీనటులకు మల్టీ విటమిన్ టాబ్లెట్స్ లాంటివి. ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రోత్సహించేలా ఉంటాయి. నేను, బి గోపాల్, కోటి వంటి ప్రముఖులతో కలిసి ఈ అవార్డ్స్ ని జ్యూరీగా పరిశీలించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది," అన్నారు.
మరొక జ్యూరీ సభ్యులు, ప్రముఖ దర్శకులు బి గోపాల్ గారు కూడా మాట్లాడుతూ, "గామా అవార్డ్స్ ప్రతి ఏడాది చాలా గ్రాండ్గా జరుగుతుంది. ఈ ఏడాది కూడా సౌరబ్ కేసరి చేసిన ఏర్పాట్లు మునుపటి వేడుకలకు కన్నా గొప్పగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా హీరోయిన్స్ అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ లతో ఈ వేడుకని మరింత స్పెషల్గా తయారుచేశారు," అన్నారు.
గామా అవార్డ్స్ స్పాన్సర్ వైభవ్ జ్యువెలర్స్ ఎండి రాఘవ్ గారు మాట్లాడుతూ, "ఇలాంటి ప్రతిష్టాత్మక అవార్డ్స్లో భాగమవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది," అని చెప్పారు.
హీరోయిన్ ఫరియా అబ్దుల్లా, "గతేడాది జరిగిన ఫోర్త్ ఎడిషన్ గామా అవార్డ్స్లో స్పెషల్ పెర్ఫార్మన్స్ చేశాను. ఈసారి కూడా స్పెషల్ పెర్ఫార్మన్స్తో అలరించబోతున్నాను," అని పేర్కొన్నారు.
మానస వారణాసి గారు కూడా ఈ వేడుకలో తొలి సారి స్పెషల్ పెర్ఫార్మన్స్ చేయబోతున్నట్లు తెలిపారు. దక్షా నాగర్కర్ కూడా ఈ వేడుకలో పాల్గొనడం చాలా ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు.
వీవా హర్ష, "సుమ గారితో వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించడం చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది. ఈ వేడుక చాలా ఎంటర్టైనింగ్ గా జరగబోతుంది," అన్నారు.
గామా 5వ ఎడిషన్కు సంబంధించిన థీమ్ సాంగ్కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత చంద్రబోస్ గారు ఈ పాటకు సాహిత్యం అందించగా, రఘు కుంచె స్వయంగా పాటను కంపోజ్ చేసి పాడారు.
ఆగస్ట్ 30న, టాలీవుడ్ అవార్డ్స్ మరియు ఆగస్ట్ 29న ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ వేడుకలు కూడా నిర్వహించబడతాయి. ఈ కార్యక్రమంలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు, హీరోలు, హీరోయిన్స్ మరియు ప్రముఖ టెక్నీషియన్స్ పాల్గొననున్నారు.
ఈ వేడుకకు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డ్స్ 2025 కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సంగీత, కళా రంగ ప్రముఖులు.. సినీ పరిశ్రమకు చెందిన లెజెండ్స్ పాల్గొననున్నారు.