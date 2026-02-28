Gandhi Talks: జీ5లో మూకీ సినిమా ‘గాంధీ టాక్స్’.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే..?

Gandhi Talks OTT: ఇండియన్ సినీ చరిత్రలో మూకీ సినిమాలు రావడం చాలా అరుదు. అయితే మూకీ సినిమా అనగానే మనకు టక్కున గుర్తుకొచ్చేది మాత్రం కమల్ హాసన్ పుష్పక విమానం. సింగీతం శ్రీనివాస్ రావు తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది. కాగా ఇటీవల కూడా ఒక మూకీ సినిమా ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చింది. అదే గాంధీ టాక్స్. తమిళ స్టార్స్ విజయ్ సేతుపతి, అరవింద స్వామి కాంబోలో వచ్చిన ఈ సినిమాలో అదితి రావు హైదరి హీరోయిన్గా నటించింది. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించాడు. ఈ సినిమా జనవరి 30న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది.
అయితే ‘గాంధీ టాక్స్’ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది. థియేటర్లలో అద్భుతమైన స్పందనను రాబట్టుకున్న ఈ చిత్రాన్ని కిషోర్ పాండురంగ్ బెలేకర్ దర్శకత్వంలో మూవీమిల్, క్యోరియస్తో కలిసి జీ స్టూడియోస్ నిర్మించింది. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను మెప్పించిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీకి వచ్చేందుకు డేట్ ఫిక్స్ అయింది. ‘గాంధీ టాక్స్’ సినిమా మార్చి 6 నుండి ZEE5లో ప్రపంచ డిజిటల్ ప్రీమియర్కు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళం, మలయాళంలో అందుబాటులోకి రానుందని సదరు ఓటీటీ సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ సందర్భంగా విలక్షణ నటుడు విజయ్ సేతుపతి మాట్లాడుతూ .. ‘గాంధీ టాక్స్’ తనకు చాలా ప్రత్యేకమైన సినిమా అన్నారు. ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా.. ఎన్నో విషయాల్ని ఈ మూవీ కమ్యూనికేట్ చేస్తుందని తెలిపారు. థియేటర్లో అద్భుతమైన స్పందనను అందుకున్న ఈ సినిమా.. ఇప్పుడు ZEE5 ద్వారా అందరి ఇళ్లలోకి రాబోతోందని, ప్రేక్షకులు తమ ‘గాంధీ టాక్స్’తో, అందులోని సందేశంతో కనెక్ట్ అవుతారని ఆశిస్తున్నానన్నారు.
ఇక దర్శకుడు కిషోర్ పాండురంగ్ మాట్లాడుతూ.. సవాల్తో కూడుకున్న ఈ సినిమాకి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చిందన్నారు. ఈ సినిమాకి లభించిన ప్రేమ, ప్రశంసలు తనకు ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా అనిపించాయన్నారు. ఇప్పుడీ చిత్రాన్ని ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులకు చేరువ చేసేందుకు ZEE5 వేదిక అవుతున్నందుకు కృతజ్ఞుడనన్నారు. ఓటీటీలో ప్రేక్షకులు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారనేది తెలుసుకునేందుకు ఎంతగానో వేచి చూస్తున్నానని తెలిపారు డైరెక్టర్.
Also Read: Sangeetha Vijay Net Worth: విజయ్ Vs సంగీత: కోట్ల రూపాయల సామ్రాజ్యం..విడాకుల వేళ వెలుగులోకి ఆసక్తికర విషయాలు!
Also Read: Iran-Israel Tension: బాంబులతో దద్దరిల్లుతున్న ఇరాన్.. టెహ్రాన్పై అమెరికాతో కలిసి భీకర దాడికి పాల్పడ్డ ఇజ్రాయెల్
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook