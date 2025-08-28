English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesh Chaturthi: ముస్లిం హీరో ఇంట్లో వినాయక చవితి సంబంరాలు..తిట్టిపోస్తున్న హీరో అభిమానులు!

Ganesh Chaturthi 2025: వినాయక చవితి సందర్భంగా గణేశుడి రాకతో దేశమంతా ప్రతి ఊరూ వాడా ప్రతిచోటా భక్తి వాతావరణం నెలకొంది. సామాన్యుల ఇళ్లలోనే కాకుండా ప్రముఖుల ఇళ్లలో కూడా వినాయక చవితి పండుగ ఘనంగా జరిగింది. బాలీవుడ్‌లో ఒక ముస్లిం స్టార్ హీరో కుటుంబం కూడా వినాయక చవితి పండుగను ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 28, 2025, 03:35 PM IST

Trending Photos

Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
5
public holiday news
Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
Happy Ganesh Chaturthi Wishes: తెలుగులో వినాయక చవితి విషెస్, HD ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
10
Happy Ganesh Chaturthi 2025
Happy Ganesh Chaturthi Wishes: తెలుగులో వినాయక చవితి విషెస్, HD ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
5
school holiday news
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
Happy Vinayaka Chavithi 2025: వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ HD ఫొటోస్..
10
Happy Ganesh Chaturthi 2025
Happy Vinayaka Chavithi 2025: వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ HD ఫొటోస్..
Ganesh Chaturthi: ముస్లిం హీరో ఇంట్లో వినాయక చవితి సంబంరాలు..తిట్టిపోస్తున్న హీరో అభిమానులు!

Ganesh Chaturthi 2025: వినాయక చవితి సందర్భంగా గణేశుడి రాకతో దేశమంతా ప్రతి ఊరూ వాడా ప్రతిచోటా భక్తి వాతావరణం నెలకొంది. సామాన్యుల ఇళ్లలోనే కాకుండా ప్రముఖుల ఇళ్లలో కూడా వినాయక చవితి పండుగ ఘనంగా జరిగింది. బాలీవుడ్‌లో ఒక ముస్లిం స్టార్ హీరో కుటుంబం కూడా వినాయక చవితి పండుగను ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించింది. ఎంతో భక్తితో గణేశుడిని పూజించారు. ఆ స్టార్ హీరో మరెవరో కాదు సల్మాన్ ఖాన్. బుధవారం సల్మాన్ ఖాన్ తన కుటుంబంతో కలిసి వినాయకునికి హారతి ఇస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఆ వీడియో మీరు కూడా చూసేయండి. 

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రతి సంవత్సరం లాగే, సల్మాన్ ఖాన్ ఈ సంవత్సరం కూడా గణేష్ చతుర్ధి పండుగకు తన ఫ్రెండ్స్ తో పాటు కుటుంబసభ్యులను ఆహ్వానించాడు. సల్మాన్ ఖాన్ చెల్లెలు అర్పిత ఇంట్లో గణపతి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వీడియోలో, ఒక పండితుడు హారతి ఇస్తూ మంత్రాలను పఠిస్తున్నారు. 

సల్మాన్ ఖాన్, అర్బాజ్ ఖాన్, తల్లిదండ్రులు సలీం-సల్మా, తోబుట్టువులు, సన్నిహితులు ఆ గణేశునికి హారతి పట్టారు. 
ఈ పండుగ ప్రేమ, కుటుంబ బంధానికి ఒక వేడుకగా నిలిచింది. ఆ కుటుంబం మరోసారి భక్తి, విశ్వాసం, సంప్రదాయం, స్ఫూర్తిని అందంగా ప్రదర్శించి హారతిని పట్టుకుని గణేశుడిని పూజించింది.

వినాయక చవితి సందర్భంగా సల్మాన్ ఖాన్ హారతి ఇచ్చిన ఈ వీడియోను చాలా మంది ప్రశంసించగా, కొందరు విమర్శించారు. సల్మాన్ ఖాన్ వీడియోపై ఒక నెటిజన్ వ్యాఖ్యానిస్తూ.. "సల్మాన్ ముస్లిం కావడం సిగ్గుచేటు" కొందరు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరో నెటిజన్ కామెంట్ చేస్తూ.. "పేరు కోసమే ముస్లిం అని ఎందుకు అంటున్నారు..." అని అడిగాడు. మరొకరు "సల్మాన్ ఖాన్ ముఖంలో ఎలాంటి భావోద్వేగాలు లేవు..., భాయిజాన్, ఇది తప్పు..." అని అన్నాడు. మరో నెటిజన్, "నువ్వు అలాంటి డ్రామా చేయకపోతే, ఆ దుకాణం నడవదు..." అని అన్నాడు. సల్మాన్ ఖాన్ గణేష్ పండుగ జరుపుకుంటున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండగా, అభిమానులు, నెటిజన్లు రకరకాలుగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.

Also Read: SSY Scheme: పోస్టాఫీసులో 15 ఏళ్లు పెట్టుబడితో ఏకంగా రూ.70 లక్షలు వస్తాయి..ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన పనే లేదు!

ALso Read: Item Song: నిమిషానికి రూ. 1,00,00,000 తీసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్?..సౌత్ ఇండియాలోనే ఈమె టాప్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Ganesh Chaturthi 2025Salman Khanbappa at salman khan placesalman khan celebrates ganesh chaturthisalman khan family celebrated ganesha

Trending News